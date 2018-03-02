8.8 milyar dolarlık dev teleskop James Webb, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya

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"NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı"

NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev uzay teleskobu James Webb'in peşini aksaklıklar bir türlü bırakmak bilmiyor. Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen teleskop, 2018 olarak planlanan fırlatılma tarihinin geçtiğimiz aylarda 2019'a ertelenmesinin ardından şimdi de başka bir erteleme riskiyle karşı karşıya.ABD Sayıştayı (GAO) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre; James Webb Uzay Teleskobu'nun 2019'un ilkbahar ayları olarak planlanan kalkış tarihine yetiştirilmesi mümkün görünmüyor. Teleskobun fırlatılmadan önce geriye kalan, parçalarının bir araya getirilmesi ve test edilmesi gibi işlerin henüz çözülememiş bazı küçük teknik sorunlar nedeniyle beklenenden uzun sürdüğü belirten Sayıştay yetkilileri, ekstra erteleme durumlarının şu aşamada oldukça mümkün göründüğünü ifade ediyor.Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda 2.5 milyar dolarlık maliyetle 2010-2011 yılları gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2019'a kadar ertelenmiş ve maliyetse 8.8 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.ABD Sayıştayı'nın son raporundaki bu ifadeleriyle de beraber şu anda James Webb'in tam olarak nezaman fırlatılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak NASA, ilkbahar aylarına yetişmeyecek olsa bile yine de muhtemelen 2019 sona ermeden teleskobu fırlatmak isteyecektir.