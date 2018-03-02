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8.8 milyar dolarlık dev teleskop James Webb, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya

Hubble'ın bilimsel varisi olacak olan James Webb Uzay Teleskobu, başka bir erteleme riskiyle daha karşı karşıya. Teleskobun fırlatılmadan önce kalan son işleri beklenenden uzun sürüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev uzay teleskobu James Webb'in peşini aksaklıklar bir türlü bırakmak bilmiyor. Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen teleskop, 2018 olarak planlanan fırlatılma tarihinin geçtiğimiz aylarda 2019'a ertelenmesinin ardından şimdi de başka bir erteleme riskiyle karşı karşıya.

ABD Sayıştayı (GAO) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre; James Webb Uzay Teleskobu'nun 2019'un ilkbahar ayları olarak planlanan kalkış tarihine yetiştirilmesi mümkün görünmüyor. Teleskobun fırlatılmadan önce geriye kalan, parçalarının bir araya getirilmesi ve test edilmesi gibi işlerin henüz çözülememiş bazı küçük teknik sorunlar nedeniyle beklenenden uzun sürdüğü belirten Sayıştay yetkilileri, ekstra erteleme durumlarının şu aşamada oldukça mümkün göründüğünü ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı"
Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda 2.5 milyar dolarlık maliyetle 2010-2011 yılları gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2019'a kadar ertelenmiş ve maliyetse 8.8 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.

ABD Sayıştayı'nın son raporundaki bu ifadeleriyle de beraber şu anda James Webb'in tam olarak nezaman fırlatılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak NASA, ilkbahar aylarına yetişmeyecek olsa bile yine de muhtemelen 2019 sona ermeden teleskobu fırlatmak isteyecektir.

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak


Dile kolay tam 28 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.

NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.

2019'da Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılması beklenen James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor. 

https://www.engadget.com/2018/03/01/james-webb-space-telescope-more-delays/ Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Bazen düşünüyorum ve bu haberleri okuyunca harcanan paraya bakıyorum ve sonra bizim hükümetin harcadığı paraya bakıyorum.
Çok zoruma gidiyor bu müsrüflük. Olmayan paramızı sağ soladağıtıyoruz yazık vallahi.
Suriyelilere harcanan para aklıma geliyor her seferinde oda basına ve hükümetin açıklamaları ile bidiğimiz. Ya bilmediklerimiz.
Bazen düşünüyorum ve bu haberleri okuyunca harcanan paraya bakıyorum ve sonra bizim hükümetin harcadığı paraya bakıyorum.Çok zoruma gidiyor bu müsrüflük. O...
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BekirHan 1 yıl
Birileri 20 yılını uzayı gözlemleyecek devasa bir cihaz yapmaya harcasın, diğerleri ise burada boş boş konuşsun...
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ozbey08 1 yıl
bunlar fırlatana kadar Çin fırlatacak.
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eulogy 1 yıl
Hubble'da işler aceleye gelince ilk aşamada rezil olmuşlardı. Aynası bildiğin bozuktu, odaklayamıyordu. Hala hubble'da o bozukluğu gidermeye yönelik aynı bozuklukta sensör kameralar kullanılıyor.
İşleri ağırdan almak daha mantıklı.
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nightdrive 1 yıl
fırlatılana kadar teknolojisi eskidi
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Bazen düşünüyorum ve bu haberleri okuyunca harcanan paraya bakıyorum ve sonra bizim hükümetin harcadığı paraya bakıyorum.
Çok zoruma gidiyor bu müsrüflük. Olmayan paramızı sağ soladağıtıyoruz yazık vallahi.
Suriyelilere harcanan para aklıma geliyor her seferinde oda basına ve hükümetin açıklamaları ile bidiğimiz. Ya bilmediklerimiz.
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