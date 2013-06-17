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8MP ön kameralı Oppo Find 7 iddiaları gündeme gelmeye başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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8MP ön kameralı Oppo Find 7 iddiaları gündeme gelmeye başladı

Akıllı telefon pazarında pek çok modeli bulunan Çinli Oppo, asıl çıkışını 5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 modeli ile yapmıştı. O tarihten sonra teknoloji gündeminden düşmeyen Oppo'nun devam modelleri merakla beklenir oldu.

Snapdragon 600 işlemcili Find 6 modelinden sonra bu kez de 7 inçlik Find 7 modeline ait bazı iddialar ortaya atıldı. 

Akıllı telefonlarda boyut çıtasını bir üste çıkarmayı hedefleyen Find 7 kamera özellikleriyle de yeni bir standart getirecek.

Ekranı Full HD çözünürlükte olan Find 7 modelinde Snapdragon 800 çözümü ve Adreno 330 grafik birimi yer alıyor. 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 4000mAh batarya ve 13MP çözünürlükte arka kameranın yanında model asıl ses getirecek özelliği 8MP ön kamera kullanarak gösterecek. Pek çok üst seviye modelde arka kamera sensöründe bu çözünürlüğü görürken, Oppo yeni modelinin ön kamerasına bu çözünürlüğü koyarak herkesi şaşırtacak. 

Oppo her zamanki gibi uygun bir fiyat politikası ile 300$ seviyesinden modelini satışa sunacak. Find 5 modeli çok geç bir dönemde global pazara açıldığı için bu modelde nasıl bir strateji izleneceği bilinmiyor.

http://androidheadlines.com/2013/06/oppo-find-7-rumored-to-sport-a-4000mah-battery-snapdragon-800-processor-2gb-of-ram-and-more.html Yorum Yaz
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Jacobıan 6 yıl en beğenilen
7'' i nereye sokucaz
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okan_cehapelioglu 6 yıl
daha büyüğü yokmuydu
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memduh selim bey 6 yıl
Haberi okumadan herkes 7" ekran mi olur demiş. Bir okuyun ya haberi ekran boyutu ilk paragrafta yaziyor.
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YordleKing 6 yıl
Talk2MyHand
7 i nereye sokucaz

Telefon bahane,siz bir yerlerinize bir şeyler sokmak istiyorsunuz bence.
Sanki zorla veriyorlar telefonu.
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efe7182 6 yıl
8 inc telefonda cikarmi ? :)
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İnsan Çakması 6 yıl
_Meister
tamam da 8mp ön kamera demek; daha yüksek boyutta çekim demek ve doğal olarak skype,tango vs. programlarda donmasına neden olacaktır[:][/quotH
Hiç sanmıyorum. Ben bazen ön kamera yerine görüşmelerimde ana kamerayı kullanıyordum. Donma yoktu. O 3G ya da Wi-Fi ile alakalı bence.
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ÖzdalDoğru 6 yıl
Muhtemelen basketbolcu arkadaşlar için bile fazlaca iri bir model olacak. Ekran çerçevelerini minumuma indirmeleri şart. Bunun dışında tasarımı fena değil, görseller gerçekten bu cihaza aitse.
Öte yandan baktığımızda ise bu donanım için 300$ iyi bir fiyat. Normal tablet alacağına bunu alırsın ileride IMEI kaydı yaptırır acil durumlarda telefon olarak kullanırsın.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Android tablet tarafında başarısız olunca telefonları büyütüp tablet ayrımını bitirecekler işte.
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Citizem 6 yıl
Adamlar tasarım yapıyor.
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Carfreak 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hayaldi gerçek oldu
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_Meister 6 yıl
tamam da 8mp ön kamera demek; daha yüksek boyutta çekim demek ve doğal olarak skype,tango vs. programlarda donmasına neden olacaktır[>:]
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Tíara`S 6 yıl
Bu atılımı ben Nokia'dan beklerdim.

Hayret nakas akıllarına gelmemiş
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