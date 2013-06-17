8MP ön kameralı Oppo Find 7 iddiaları gündeme gelmeye başladı





Akıllı telefon pazarında pek çok modeli bulunan Çinli Oppo, asıl çıkışını 5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 modeli ile yapmıştı. O tarihten sonra teknoloji gündeminden düşmeyen Oppo'nun devam modelleri merakla beklenir oldu.





Snapdragon 600 işlemcili Find 6 modelinden sonra bu kez de 7 inçlik Find 7 modeline ait bazı iddialar ortaya atıldı.





Akıllı telefonlarda boyut çıtasını bir üste çıkarmayı hedefleyen Find 7 kamera özellikleriyle de yeni bir standart getirecek.





Ekranı Full HD çözünürlükte olan Find 7 modelinde Snapdragon 800 çözümü ve Adreno 330 grafik birimi yer alıyor. 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 4000mAh batarya ve 13MP çözünürlükte arka kameranın yanında model asıl ses getirecek özelliği 8MP ön kamera kullanarak gösterecek. Pek çok üst seviye modelde arka kamera sensöründe bu çözünürlüğü görürken, Oppo yeni modelinin ön kamerasına bu çözünürlüğü koyarak herkesi şaşırtacak.





Oppo her zamanki gibi uygun bir fiyat politikası ile 300$ seviyesinden modelini satışa sunacak. Find 5 modeli çok geç bir dönemde global pazara açıldığı için bu modelde nasıl bir strateji izleneceği bilinmiyor.

http://androidheadlines.com/2013/06/oppo-find-7-rumored-to-sport-a-4000mah-battery-snapdragon-800-processor-2gb-of-ram-and-more.html