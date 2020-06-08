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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8x8 zırhlı askeri lojistik aracı Derman, performans testlerini başarıyla geçti

    2016 yılında çalışmalarına başlanan ve geçen yıl prototip üretimi tamamlanan 8x8 Derman, özel hazırlanan parkurda yapılan slalom, sudan geçme gibi performans testlerini geçerek göreve hazır hale geldi
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Geçtiğimiz yıl prototip üretimi tamamlanan 8x8 zırhlı lojistik destek aracı Derman, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından geliştirilen Derman, zorlu test süreçlerinden başarıyla geçerek göreve hazır hale geldi.

    2016 yılında çalışmalarına başlanan Derman’ın ptototipi, 2 yıllık çalışmaların ardından ortaya çıkarıldı. Yüzde 70 yerlilik oranına ve balistik zırh koruma özelliğine sahip olan askeri araç; 8x8 sistemi, 16 ileri tam otomatik şanzımanı ve 517 beygir gücüyle en zorlu koşullarda görev icra etmek üzere tasarlandı.

    Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi askeri şartlarda çalışabilen Derman 8x8; zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar gören araçların kurtarılması amacıyla geliştirildi.

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    8x8 zırhlı askeri lojistik aracı Derman, performans testlerini başarıyla geçti

    İlk kez 2019'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen araç, geçen sürede yoğun bir test sürecinden geçti. Bu kapsamda Derman, Slalom, Azami Hız ve İvmelenme, Fren, Dik Eğim Tırmanma, Diferansiyel Kilit, Yan Eğim, Sudan Geçme, Patlak Gider Lastik, Gürültü Yayınımı testlerini başarıyla tamamladı.

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    Derman zırhlı lojistik askeri destek aracının test sürüşleri, özel hazırlanan parkurda NATO standartlarına uygunluğunun yanında ek bazı uluslararası sertifikasyonlar için Avrupa Birliği ülkelerinden gelen teknik ekip ve gözlemciler eşliğinde yapıldı.

    Toplamda 2 milyon euro’yu aşkın yatırımla hayata geçirilen Derman'ın 5 yıllık hedefleri arasında yılda 100 adet satış yapmak ve bu satışın yüzde 50'sini ihraç etmek yer alıyor. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarına karşılık vermek için hazırlanan Derman'ın hedef pazarında NATO orduları da yer alıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN'a Derman ile ilgili teklifler sunan Koluman, görev verildiği takdirde araçları seri olarak üretip teslim edebilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/derman-tsknin-yukunu-tasimaya-hazir/1868972 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    yardimacil65 3 dk. yeni yorumcu
    ALLAH razı olsun devletimizden. Ben Frankfurtta yaşıyorum vallahi her gün her dakika haberlerde turkiye çok iyi gelişti diyorlar. Virüs Avrupa'ya son darbesini vurdu. Avrupa tekleyen ekonomisi artık çöktü şu an ben aylık 4513 euro falan elime geçen para. bir et 30 Euro oldu buda 240 birim para ediyor yani bir Eti 240 liraya alıyor gibi düşünün. Maaşlar ödenmiyor Frankfurt ta. Çok mağdur olduk Hayla zırlıyorsunuz. Siz gavur yerini memleketiniz gibi mi sandınız. Biz Avrupa da yaşam savaşı veriyoruz. Türkiye de yaşamak için herşeyimi verirdim vallahi kıymetini bilin devletin Ben tüm düzeni burda kurduk gelemiyoruz gavur yollamıyor bizi. ALLAH tüm Müslüman ve Arap camiasını korusun. Amin
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    interwap (Volkan ) 23 dk.
    Hayırlı uğurlu olsun.
    Mercedes Benz şase üzerine kurulmuş. Umarım seri üretimden önce yerli şase olayı da çok geçmeden çözülür.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 59 dk. yeni yorumcu
    Milletimize hayırlı olsun diyelim.
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