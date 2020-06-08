8x8 zırhlı askeri lojistik aracı Derman, performans testlerini başarıyla geçti

Geçtiğimiz yıl prototip üretimi tamamlanan 8x8 zırhlı lojistik destek aracı Derman, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından geliştirilen Derman, zorlu test süreçlerinden başarıyla geçerek göreve hazır hale geldi.

2016 yılında çalışmalarına başlanan Derman’ın ptototipi, 2 yıllık çalışmaların ardından ortaya çıkarıldı. Yüzde 70 yerlilik oranına ve balistik zırh koruma özelliğine sahip olan askeri araç; 8x8 sistemi, 16 ileri tam otomatik şanzımanı ve 517 beygir gücüyle en zorlu koşullarda görev icra etmek üzere tasarlandı.

Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi askeri şartlarda çalışabilen Derman 8x8; zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar gören araçların kurtarılması amacıyla geliştirildi.

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İlk kez 2019'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen araç, geçen sürede yoğun bir test sürecinden geçti. Bu kapsamda Derman, Slalom, Azami Hız ve İvmelenme, Fren, Dik Eğim Tırmanma, Diferansiyel Kilit, Yan Eğim, Sudan Geçme, Patlak Gider Lastik, Gürültü Yayınımı testlerini başarıyla tamamladı.

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Derman zırhlı lojistik askeri destek aracının test sürüşleri, özel hazırlanan parkurda NATO standartlarına uygunluğunun yanında ek bazı uluslararası sertifikasyonlar için Avrupa Birliği ülkelerinden gelen teknik ekip ve gözlemciler eşliğinde yapıldı.

Toplamda 2 milyon euro’yu aşkın yatırımla hayata geçirilen Derman'ın 5 yıllık hedefleri arasında yılda 100 adet satış yapmak ve bu satışın yüzde 50'sini ihraç etmek yer alıyor. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarına karşılık vermek için hazırlanan Derman'ın hedef pazarında NATO orduları da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN'a Derman ile ilgili teklifler sunan Koluman, görev verildiği takdirde araçları seri olarak üretip teslim edebilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/derman-tsknin-yukunu-tasimaya-hazir/1868972

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