ASELSAN, Türk tankları için geliştirdiği VOLKAN Atış Kontrol Sistemi’ni tanıtacak

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ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda VOLKAN Atış Kontrol Sistemi’ni tanıtacak. Türk ana muharebe tankları, ASELSAN'ın yerli ve milli atış kontrol sistemi VOLKAN ile donatılacak.

TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen VOLKAN Atış Kontrol Sistemi'nin ALTAY, M60T ve Leopard2A4 tanklarına entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Atış kontrol sisteminin yerlileştirilmesiyle birlikte TSK’nın bu konudaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırılıyor.

STM, IDEF'23'te neler sergileyecek? 1 gün önce eklendi

Volkan Atış Kontrol Sistemi, muharebe koşullarında üst seviye atış kabiliyeti ile dikkat çekiyor. etkin gece ve gündüz görüş, yüksek ilk atımda vuruş ihtimali, yeni nesil kullanıcı ara yüzü ve zorlu muharebe, arazi ve hava koşullarında durağan ya da hareketli atış kontrol fonksiyonlarının icra edilmesi yetenekleri ile dikkat çekiyor. VOLKAN hakkındaki daha fazla bilgi IDEF’23’te açıklanacak.

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