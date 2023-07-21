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    ASELSAN, Türk tankları için geliştirdiği VOLKAN Atış Kontrol Sistemi’ni tanıtacak

    ASELSAN'ın TSK envanterindeki tanklar için geliştirdiği Volkan Atış Kontrol Sistemi, IDEF'23'te tanıtılacak. Volkan'ın tanklara entegrasyon çalışmaları tamamlandı. 
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    ASELSAN, VOLKAN Atış Kontrol Sistemi’ni tanıtacak Tam Boyutta Gör

    ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda VOLKAN Atış Kontrol Sistemi’ni tanıtacak. Türk ana muharebe tankları, ASELSAN'ın yerli ve milli atış kontrol sistemi VOLKAN ile donatılacak.

    TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen VOLKAN Atış Kontrol Sistemi'nin ALTAY, M60T ve Leopard2A4 tanklarına entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Atış kontrol sisteminin yerlileştirilmesiyle birlikte TSK’nın bu konudaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırılıyor.

    Volkan Atış Kontrol Sistemi, muharebe koşullarında üst seviye atış kabiliyeti ile dikkat çekiyor. etkin gece ve gündüz görüş, yüksek ilk atımda vuruş ihtimali, yeni nesil kullanıcı ara yüzü ve zorlu muharebe, arazi ve hava koşullarında durağan ya da hareketli atış kontrol fonksiyonlarının icra edilmesi yetenekleri ile dikkat çekiyor. VOLKAN hakkındaki daha fazla bilgi IDEF’23’te açıklanacak.

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    Evren7 5 saat önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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