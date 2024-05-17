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    Honda, elektrikli araç çalışmalarına 65 milyar dolar yatıracak

    Honda, 2050 karbon nötr hedefine yönelik olarak elektrikli araç teknolojilerinde yatırımlarını 10 trilyon yen (yaklaşık 65 milyar dolar) seviyesine çıkardığını duyurdu. 
    Honda, elektrikli araç çalışmalarına 65 milyar dolar yatıracak Tam Boyutta Gör
    Honda, yatırımlarını şu üç ana başlıkta gerçekleştirecek; Sadece Honda'nın kendi markası altında sunacağı elektrikli araçların tanıtımı, batarya odaklı kapsamlı bir elektrikli araç değer zincirinin oluşturulması ve elektrikli araç üretim teknolojilerinin ve tesislerinin geliştirilmesi.

    Bu plan kapsamında yeni nesil fabrika sistemi ve yeni araç tasarımına 6 trilyon yen, yazılım araştırma-geliştirmesine (AR-GE) 2 trilyon yen ve batarya üretimine 2 trilyon yen yatırım yapılması hedefleniyor. Honda bu yatırımlarla birlikte batarya maliyetini yüzde 20, elektrikli araçların üretim maliyetini de yüzde 35 düşürmeyi planladığını da açıkladı.

    2030 yılından itibaren elektrikli araç (EV) ve yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) ürün gamının küresel otomobil satışlarının yüzde 40’ını oluşturmasını öngören Honda bu süre içerisinde 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Ayrıca Honda’nın EV ve FCEV çözümlerinin 2040 yılına kadar küresel araç satışlarının yüzde 100’ünü oluşturması yönündeki elektrikliye geçiş hedefi de değişmedi.

    0 serisi globalde Honda elektrikli araçların amiral gemisi olacak

    Honda, elektrikli araç çalışmalarına 65 milyar dolar yatıracak Tam Boyutta Gör
    Düzenlenen toplantıda, Honda’nın elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda nasıl büyük bir dönüşüm geçirdiğini simgeleyen Honda 0 Serisi’nden 2030 yılına kadar mini araçlardan büyük spor araçlara kadar toplam 7 modelin küresel olarak yollara çıkacağı da belirtildi. 

    Öte yandan Honda, elektrikli motosiklet yatırımları kapsamında değiştirilebilir batarya paketi olan Honda Mobile Power Pack e: (MPP) kullanımıyla 2024 yılında 2 model, 2026 yılında ise 4 model tanıtacağını da duyurdu. 

    Elektrikli araçların motosiklet ve otomobil gibi küçük ulaşım ürünlerinde en etkili çözüm olduğuna olan inancını koruyan Honda, elektrikli araç yatırımları kapsamına uçak ve büyük deniz taşıtları gibi büyük ulaşım araçlarını da dahil etti. Yatırımları kapsamında bu büyük ulaşım ürünlerde ‘sıfır çevresel etki’ elde etmek üzere sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve e-yakıtı, menzil açısından yüksek potansiyelli bir çözüm olarak değerlendirdiklerini de açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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