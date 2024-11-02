ŞOK marketler cam silme robotu ve pil şarj aletleri satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ŞOK aktüel hafta sonu kataloğu içerisinde cam silme robotlarından USB pil şarj makinelerine, ses sistemlerinden akıllı telefonlara ve kablosuz klavye-fare setlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

2 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

2 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında YUI markasına ait cam silme robotları yer alıyor. YUI CS16 Pro Plus robotu 3000Pa emiş gücü, 65 desibel gürültü seviyesi, 300ml su kapasitesi ve su püskürtme ile 7999TL. CS16 Pro ise 2800Pa emiş gücü ile 6499TL fiyat etiketine sahip.

26 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Philips markasının 2x AA ve 2x AAA pil şarj edebilen microUSB şarj aleti toplam 4 pil hediyesi ile 559TL. 2x AAA pil şarj edebilen microUSB şarj aleti ise 439TL olarak satışa sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.