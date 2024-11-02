ŞOK marketler cam silme robotu ve pil şarj aletleri satıyor

2 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
2 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında YUI markasına ait cam silme robotları yer alıyor. YUI CS16 Pro Plus robotu 3000Pa emiş gücü, 65 desibel gürültü seviyesi, 300ml su kapasitesi ve su püskürtme ile 7999TL. CS16 Pro ise 2800Pa emiş gücü ile 6499TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Philips markasının 2x AA ve 2x AAA pil şarj edebilen microUSB şarj aleti toplam 4 pil hediyesi ile 559TL. 2x AAA pil şarj edebilen microUSB şarj aleti ise 439TL olarak satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über