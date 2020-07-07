Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi kanatları altında bulunan POCO markası, yeni akıllı telefon modeli POCO M2 Pro'yu duyurdu. Mart ayında tanıtılan Redmi Note 9 Pro'nun bir nevi yeniden markalandırılmış sürümü olan POCO M2 Pro, iki tonlu tasarım detayı ve daha hızlı şarj özelliğiyle Redmi Note 9 Pro ile arasına ince bir çizgi çekiyor.

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POCO M2 Pro özellikleri

POCO M2 Pro, 6.67 inç büyüklüğündeki 20: 9 formatlı LCD ekran üzerine kuruluyor. 16 MP çözünürlüğündeki öz çekim kamerası için ortasında küçük bir deliğin yer aldığı ekran, 2400 x 1080 piksel FHD + çözünürlük sunuyor ve Gorilla Glass 5 cam ile korunuyor.

POCO, yeni telefonunun resmi olarak bir IP derecelendirmesine sahip olmasa da suya karşı dayanaklı olduğunu belirtiyor.

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Gücünü 8nm geometrisiyle üretilen ve saat frekans hızı 2.3 GHz olan 8 çekirdekli Snapdragon 720G çip setinden alan POCO M2 Pro, depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren 4/6 GB RAM opsiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Depolama tarafında ise microSD kart ile artırılabilir 64 ve 128 GB hafıza seçenekleri bulunuyor.

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Kamera

Redmi Note 9 Pro'daki kamera kurulumunun bire bir aynısının kullanıldığı POCO M2 Pro'nun kamera özellikleri şu şekilde:

48 MP (f/1.8) çözünürlüğünde ana kamera

8 MP ultra geniş açılı kamera (119º çekim açısı)

5 MP makro kamera

2 MP derinlik kamera

Teknik detayları bu şekilde olan kamera paketi; yapay zeka destekli portre modu, gece modu, profesyonel video modu, ağır çekim selfie, 21: 9 sinematik çekim modu vb. yazılımsal özelliklerle de destekleniyor.

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POCO M2 Pro, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj destekli 5020 mAh kapasiteli bataryadan temin ediyor. Telefonun bağlantı özellikleri şöyle: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı

POCO M2 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü şekilde çıkan POCO M2 Pro; mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Telefonun depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde:

4 GB RAM + 64 GB hafıza - 187 $

6 GB RAM + 64 GB hafıza - 200 $

6 GB RAM + 128 GB hafıza - 227 $

Bugün itibariyle Hindistan'da satışlarına başlanan POCO M2 Pro'nun Türkiye'de de satılması bekleniyor.

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