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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Ülkemizde de satılması beklenen POCO M2 Pro duyuruldu. Bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken POCO M2 Pro; 6.67 inç ekran, 5020 mAh batarya ve dörtlü kamera gibi özelliklerle geliyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Xiaomi kanatları altında bulunan POCO markası, yeni akıllı telefon modeli POCO M2 Pro'yu duyurdu. Mart ayında tanıtılan Redmi Note 9 Pro'nun bir nevi yeniden markalandırılmış sürümü olan POCO M2 Pro, iki tonlu tasarım detayı ve daha hızlı şarj özelliğiyle Redmi Note 9 Pro ile arasına ince bir çizgi çekiyor.

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    POCO M2 Pro özellikleri

    POCO M2 Pro, 6.67 inç büyüklüğündeki 20: 9 formatlı LCD ekran üzerine kuruluyor. 16 MP çözünürlüğündeki öz çekim kamerası için ortasında küçük bir deliğin yer aldığı ekran, 2400 x 1080 piksel FHD + çözünürlük sunuyor ve Gorilla Glass 5 cam ile korunuyor.

    POCO, yeni telefonunun resmi olarak bir IP derecelendirmesine sahip olmasa da suya karşı dayanaklı olduğunu belirtiyor.

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    Gücünü 8nm geometrisiyle üretilen ve saat frekans hızı 2.3 GHz olan 8 çekirdekli Snapdragon 720G çip setinden alan POCO M2 Pro, depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren 4/6 GB RAM opsiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Depolama tarafında ise microSD kart ile artırılabilir 64 ve 128 GB hafıza seçenekleri bulunuyor.

    Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Kamera

    Redmi Note 9 Pro'daki kamera kurulumunun bire bir aynısının kullanıldığı POCO M2 Pro'nun kamera özellikleri şu şekilde:

    • 48 MP (f/1.8) çözünürlüğünde ana kamera
    • 8 MP ultra geniş açılı kamera (119º çekim açısı)
    • 5 MP makro kamera
    • 2 MP derinlik kamera

    Teknik detayları bu şekilde olan kamera paketi; yapay zeka destekli portre modu, gece modu, profesyonel video modu, ağır çekim selfie, 21: 9 sinematik çekim modu vb. yazılımsal özelliklerle de destekleniyor. 

    Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    POCO M2 Pro, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj destekli 5020 mAh kapasiteli bataryadan temin ediyor. Telefonun bağlantı özellikleri şöyle: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı

    POCO M2 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    Kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü şekilde çıkan POCO M2 Pro; mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Telefonun depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde:

    • 4 GB RAM + 64 GB hafıza - 187 $
    • 6 GB RAM + 64 GB hafıza - 200 $
    • 6 GB RAM + 128 GB hafıza - 227 $

    Bugün itibariyle Hindistan'da satışlarına başlanan POCO M2 Pro'nun Türkiye'de de satılması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    shadymarsh (Halim Samet) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Xiaomi böyle böyle müşteri çekecegini sanıyo ama bu cihazları alan kişiler 2-3 sene sonra marka degiştirecek bence. Şuan Mi 8 kullanıyorum adamlar her ay 5 tane model çıkarıyor, bi serinin 5-10 tane modeli oluyor (redmi ,poco) sonra hiçbirine aynı anda güncelleme veremiyorlar, verdikleri güncellemeler de stabiliteden uzak oluyor. Bundan sonra Apple'a geçerim artık cidden çok garip bir politikası var bu Xiaomi'nin.

    Edit: Ek olarak adamlar bir cihazı Çin'de farklı, Hindistan'da farklı, globalde farklı isimle çıkartıyor. Cidden çok büyük anlam karmaşalarına sebep oluyorlar.
    Xiaomi böyle böyle müşteri çekecegini sanıyo ama bu cihazları alan kişiler 2-3 sene sonra marka degiştirecek bence. Şuan Mi 8 kullanıyorum adamlar her ay 5 tane...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ferhatugur (Ferhat Uğur CAN) 1 gün
    xiaomi'de samsung'un yolundan gitmeye başladı son zamanlarda. her gün neredeyse birbirinin aynısı modeller çıkarmaya başladı.takip edemez olduk.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 gün
    rezalet aynı telefonları farklı marka gibi tanıt sat ..
    çöplüğe dönecek dünya çöplüğe
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 gün
    Içar gibi telefon üretiyor bunlar
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    sametbulut67 1 gün
    poco'da çogaldı ama keşke xiamio gibi hızlı gitmeseler az az kaliteli telefon olsa daha güzel olur
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    sky__walker (E. --) 2 gün
    Bu kadar telefon çıkarmak iş değil. Onemli olan satis sonrası destekte. Bu kadar çok model çıkartıyorsa güncelleme desteği konusunda kesin sıkıntı yaşayacaktır. iyice suyunu çıkardılar, modele boğuyor piyasayı farkli isimlerle. Ben devletlerin yerinde olsam yılda ülkeme gelecek telefon model sayısına sınırlama koyardım. Gitsin kendi ülkesine satsın
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    High Sierra 2 gün
    Bari S690 5G gibi yeni nesil 5G çipsetleri ile gelseymiş cihaz. Böyle Redmi Note 9S'in daha iyi hızlı şarj olan versiyonu olmuş.
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    shadymarsh (Halim Samet) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Xiaomi böyle böyle müşteri çekecegini sanıyo ama bu cihazları alan kişiler 2-3 sene sonra marka degiştirecek bence. Şuan Mi 8 kullanıyorum adamlar her ay 5 tane model çıkarıyor, bi serinin 5-10 tane modeli oluyor (redmi ,poco) sonra hiçbirine aynı anda güncelleme veremiyorlar, verdikleri güncellemeler de stabiliteden uzak oluyor. Bundan sonra Apple'a geçerim artık cidden çok garip bir politikası var bu Xiaomi'nin.

    Edit: Ek olarak adamlar bir cihazı Çin'de farklı, Hindistan'da farklı, globalde farklı isimle çıkartıyor. Cidden çok büyük anlam karmaşalarına sebep oluyorlar.
    Yanıtla +4
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün
    9s, 9 pro, m2 pro hepsi aynı telefon nerdeyse. Haberde kameralar 9 pro ile birebir aynı denmiş ama 9s ile aynı. 9 pro'da ana kamera 64mp olması lazım.Diğerlerinde gri ve lacivert renklerde arka kameranın altı siyahtı tek fark bu sanırım :D
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    477ugur (Uğurcan Çubukçu) 2 gün a_y_k_u_t
    Note 9 Pro' da 64 mp kamera var kamerada 9S e ama telefon dış hatlarıyla da Note 9 Pro' nun (özellikle yeşil rengi) aynısı
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün
    Ortalık Poc'o oldu
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    özgürbarıs 2 gün
    ortalıgı kızıştırmak iyidir ama bunu beceremeyip saçma telefon çıkartırsanız piyasa çöp olur. Şimdi olduğu gibi
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    3795 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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