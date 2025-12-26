9000 mAh batarya, 144Hz ekran: OnePlus Turbo canlı görüntülendi

OnePlus Turbo için söylenen özellikler etkileyici. Cihaz, 80W hızlı şarjı destekleyen 9.000 mAh kapasiteli batarya içeriyor. Ayrıca 144Hz yenileme hızı sağlayan 6.8 inç 1,5K ekran sunuyor. 8GB RAM 256GB’a kadar depolamayla gelen cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemci bulunuyor. Kamera özellikleri arasında; 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera yer alıyor.
Tasarım açısından, OnePlus Turbo (kod adı Prado), arka kamera modülünün sol üst köşede konumlandırıldığı, yeni OnePlus cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz düzeni koruyor. Telefonun parlak plastik bir arka yüzeye sahip olacağı söyleniyor. Bu da muhtemelen oldukça ucuz bir cihaz olacağı anlamına geliyor.
OnePlus Turbo ne zaman çıkacak?
OnePlus Turbo'nun 2026 baharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. OnePlus, cihazı 2-5 Mart 2026 tarihleri arasında Barselona'da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) sırasında tanıtabilir. Genellikle küresel olarak bütçe dostu amiral gemisi OnePlus 13R veya daha yakın zamanda OnePlus 15R olarak piyasaya sürülen OnePlus Ace cihaz serisine benzer şekilde yeni Turbo serisi de Çin’e özel olacak, muhtemelen Nord cihazı olarak piyasaya sürülecek.
OnePlus Turbo özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.8 inç, 1.5K, 144Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş açılı)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 9000 mAh, 80W SUPERVOOC
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4
- Yazılım: Oxygen OS 16, Android 16