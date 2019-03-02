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93 dolara satılan Dead or Alive 6 Season Pass'i, Steam Türkiye’de 129 TL

Dün satışa sunulan ve dlc'si yurtdışında 93 dolara satılan Dead or Alive 6'nın Türkiye fiyatı 129 TL oldu. Bir hata kaynaklı mı olduğu bilinmeyen fiyatlandırma için Steam'i ziyaret edebilirsiniz.
2 ay
4,9b
1
18
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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1 Mart itibariyle piyasaya sürülen KOEI TECMO’nun dövüş oyunu Dead or Alive 6’nın ilk Season Pass fiyatı da belli oldu. Mart-Haziran 2019 döneminde yayınlanacak 2 karakter ve 62 farklı kostümle gelen dlc için Steam platformu, ABD’de 93 dolar talep ediyor. Oyunun kendisinin 60 dolara satıldığını düşünürsek, oldukça yüksek bir fiyattan bahsediyoruz.

Ancak Steam Türkiye mağazası için fiyatlar biraz daha farklı. 179 TL olan oyunun Season Pass’i 129 TL'ye satın alınabiliyor. Amerika fiyatına göre ortaya çıkan yaklaşık 365 TL'lik fark ise akıllara, “Acaba Steam, fiyatlandırma politikasında bir hata mı yaptı?” sorusunu getiriyor. Söz konusu durum bir hatadan da kaynaklanıyor olsa, oyunu satın almak isteyenler için ortada oldukça avantajlı bir durum var gibi gözüküyor.

PS4 sahipleri için henüz indirim yok

Oyunu PS4 üzerinde oynamayı tercih edenlerdenseniz ise fiyatlandırma pek cazip değil. Oyunun kendisi 299 TL'den ve Season Pass ise 409 TL'den satışa sunuluyor.

Oyuncuların oyunla ilgili yorumları henüz çok parlak değil ve oyun sitelerinin yaptığı incelemeler sonucu oyunun ortalaması da şu an için %74 civarında.

DRM olarak Denuvo’yu tercih etmeyen oyun çıktığı gün kırılmış durumda. Torrent sitelerine düşen oyunun kırılmış sürümünde birtakım sorunlar olduğu yorumları yapılıyor olsa da bu sorunların kısa bir süre içinde aşılacağı kesin gibi duruyor.

93 dolara satılan Dead or Alive 6 Season Pass'i, Steam Türkiye’de 129 TL
 

Dead or Alive 6 dlc’si için Steam fiyatta değişiklik yapar mı bilinmez, ancak aklında oyunu ve Season Pass’i satın almak isteyen oyuncular varsa kendilerine acele etmelerini tavsiye ediyoruz.

Son olarak, oyunun tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


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Vartolu Saadettin 2 ay en beğenilen
QANQA QONSOL DAHA QIYI QYHA. 2BIN TL QONSOL QANQ BU OYUNLAR ICN EN AZ 12KLIK PC DÜZMEN LASIM.
lan bi oyuna 700 tl veriyorsunuz neresi ucuz konsol=çöp :D
a bide online oynamak icinde para veriyor bu kişiler shdhshf
QANQA QONSOL DAHA QIYI QYHA. 2BIN TL QONSOL QANQ BU OYUNLAR ICN EN AZ 12KLIK PC DÜZMEN LASIM.lan bi oyuna 700 tl veriyorsunuz neresi ucuz konsol=çöp :D
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DH Misafiri 2 ay
Siz PUBG oynayın...
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DH Misafiri 2 ay
Adnan Oktar Simulator 2019
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OZGH 2 ay
Memeli mestan oyunu!
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a_y_k_u_t 2 ay
Bu oyunu seven var mı :/ Jump force çöpünü oynarım yine de bu oyunu oynamam.
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Ketsue 2 ay a_y_k_u_t
Jump Force çöp değil bence. Daha iyi olabilirdi ama yinede eğlenceli. Zaten anime fanları için yapılmış bir oyun.
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Vartolu Saadettin 2 ay en beğenilen
QANQA QONSOL DAHA QIYI QYHA. 2BIN TL QONSOL QANQ BU OYUNLAR ICN EN AZ 12KLIK PC DÜZMEN LASIM.
lan bi oyuna 700 tl veriyorsunuz neresi ucuz konsol=çöp :D
a bide online oynamak icinde para veriyor bu kişiler shdhshf
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SEO-Uzmanı 2 ay
her ülkenin kendi para birimi üzerinden işlem yapılmalı !
amerikada 50$ dediğine
avrupa'da 50 €
TR de ise 50 TL yapmalılar.
bu tüm dünya ülkelerinin para birimlerine göre eşit olmalı !
2 Yanıt Yanıtla +2
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Vartolu Saadettin 2 ay SEO-Uzmanı
cok zekisin hemen gel merkez bankasinda işe basla. sen yönet ekonomiyi.
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Kevin De Bruyne 2 ay SEO-Uzmanı
.. buldun kıllısını arıyon sen de he
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TheNewAtilla 2 ay
9 dolar bile çok bu oyuna
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mnyksvsc 2 ay
Malum sitelerde ilaçlı versiyon mevcut ama ne bileyim tenezzül etmedim :)
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Akbaba89 2 ay
Çok ucuzmuş cidden season pass. 3 tane alıp arkadaşlarıma da hediye ettim.
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matador_mirkhan 2 ay
İsterlerse Her yeri “realistik” yapsınlar. Bu fiyata bu oyuna gelmeyiz :)
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