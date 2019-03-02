93 dolara satılan Dead or Alive 6 Season Pass'i, Steam Türkiye’de 129 TL

1 Mart itibariyle piyasaya sürülen KOEI TECMO’nun dövüş oyunu Dead or Alive 6’nın ilk Season Pass fiyatı da belli oldu. Mart-Haziran 2019 döneminde yayınlanacak 2 karakter ve 62 farklı kostümle gelen dlc için Steam platformu, ABD’de 93 dolar talep ediyor. Oyunun kendisinin 60 dolara satıldığını düşünürsek, oldukça yüksek bir fiyattan bahsediyoruz.

Ancak Steam Türkiye mağazası için fiyatlar biraz daha farklı. 179 TL olan oyunun Season Pass’i 129 TL'ye satın alınabiliyor. Amerika fiyatına göre ortaya çıkan yaklaşık 365 TL'lik fark ise akıllara, “Acaba Steam, fiyatlandırma politikasında bir hata mı yaptı?” sorusunu getiriyor. Söz konusu durum bir hatadan da kaynaklanıyor olsa, oyunu satın almak isteyenler için ortada oldukça avantajlı bir durum var gibi gözüküyor.

PS4 sahipleri için henüz indirim yok

Oyunu PS4 üzerinde oynamayı tercih edenlerdenseniz ise fiyatlandırma pek cazip değil. Oyunun kendisi 299 TL'den ve Season Pass ise 409 TL'den satışa sunuluyor.

Oyuncuların oyunla ilgili yorumları henüz çok parlak değil ve oyun sitelerinin yaptığı incelemeler sonucu oyunun ortalaması da şu an için %74 civarında.

DRM olarak Denuvo’yu tercih etmeyen oyun çıktığı gün kırılmış durumda. Torrent sitelerine düşen oyunun kırılmış sürümünde birtakım sorunlar olduğu yorumları yapılıyor olsa da bu sorunların kısa bir süre içinde aşılacağı kesin gibi duruyor.

Dead or Alive 6 dlc’si için Steam fiyatta değişiklik yapar mı bilinmez, ancak aklında oyunu ve Season Pass’i satın almak isteyen oyuncular varsa kendilerine acele etmelerini tavsiye ediyoruz.

Son olarak, oyunun tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.