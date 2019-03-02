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Sony, PS Vita satışlarını resmen durdurmaya başladı

Sony, PlayStation Vita'nın üretiminin durdurulacağını açıklamasının ardından bugün itibarıyla ilk resmi adımları atmaya başladı. Konsolun dağıtımı anavatanı Japonya'da tamamıyla sona erdi.
2 ay
5,1b
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11
Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin büyük bir hayal kırıklığına dönüşen el konsolu PlayStation Vita, artık resmen ömrünün sonuna geliyor. Sony bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir açıklamada PS Vita üretiminin yavaş yavaş durdurulacağını duyurmuştu. Şimdiyse ilk adım atıldı ve konsolun Japonya'daki dağıtım süreci resmen sona erdi.

PS Vita'nın son olarak PCH-2000 ZA11 (PS Vita Black) ve PCH-2000 ZA23 (PS Vita Aqua Blue) olmak üzere iki farklı modeli satıştaydı. Sony'nin Japonya'daki resmi internet sitesinde bu iki ürün için şu anda "dağıtım sona ermiştir" ifadeleri kullanılıyor. Japonya, PS Vita'nın en çok satış gerçekleştirdiği bölgeydi. Önümüzdeki dönemlerde diğer bölgelerde de dağıtımın sonlanması bekleniyor.


Ayrıca Bkz. "Resident Evil serisi 90 milyonluk satış rakamına ulaştı"
Sony, PlayStation Vita'yı hatırlayacağınız üzere 2011 yılında piyasaya sürmüştü. PSP'nin yakaladığı müthiş başarının ardından çok büyük bir heyecan ve beklentiyle satışa sunulan konsol maalesef adeta ölü doğarak Sony'nin son yıllardaki en büyük hayal kırıklarından birisi oldu.

Resmi satış rakamları açıklanmasa da konsolun dünya genelinde sadece 10-15 milyon adet arasında sattığı tahmin ediliyor. PS Vita'nın en büyük rakibi Nintendo 3DS ise tam 75 milyon adet sattı. Ayrıca Sony'nin bir önceki el konsolu PSP de 82 milyon adet satmıştı. 

https://gematsu.com/2019/03/ps-vita-production-ended-in-japan Yorum Yaz
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matador_mirkhan 2 ay en beğenilen
Psp çıktığında akıllı telefonlar bu kadar yaygın değildi ve telefonlar psp kadar kaliteli oyunlar oynatamadığı için insanlar ayrı yeten el konsolu alıyordu. Ama vita, hem az oyunla geldi hemde gelişmiş iphonelar ve galaxy cihazları dönemine denk geldi. İnsanların önceliği değişmişti.
Psp çıktığında akıllı telefonlar bu kadar yaygın değildi ve telefonlar psp kadar kaliteli oyunlar oynatamadığı için insanlar ayrı yeten el konsolu alıyordu. Ama...
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turker03 2 ay
Bazı şirketler çok büyüdükler ve dinazorlaştıkları için olsa gerek esnek ve güncel yapılarını kaybediyorlar. Bu cihazların android modelleri olsaydı, sim kart destekleri ve standart sd kart destekleri olsaydı. Bugün telefon emulatörleri ile bile oynanabilen psone ve ps2 oyunlarının tümüne destek verseydi, günümüz ortalama android telefon özelliklerine sahip olsaydı, bugün efsane olurdu. Hatta bunların ve daha sayamadığım nice basit şeylerin yarısını bile yapsaydı piysade çok rahat tutunurdu. Çünkü benim gibi nice insan tuş veya düğme olmadan düz telefon ekranına dokunarak oyun oynamayı benimseyemiyor.
Ama Sony her zaman olduğu gibi tüketiciyi mümkün olduğunca yolma derdindeydi. Öyle ki cihaza özel hafıza kartları yaptılar ve insanları bunları almaya mecbur bıraktılar. Oyunlar ve cihazın fiyatı çok yüksek. Her platform için ayrı ayrı oyun sattılar. Cihazların özellikleri çok kısıtlıydı.
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DH Misafiri 2 ay
ya ps tv?
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scorpion20 2 ay
akıllı telefonlar da önünü kesiyor
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mahsur kalan adam 2 ay
Mobil oyunlarda derinlik yok
Konsol sattıran başarılı olmasını sağlayan oyundur
Telefonların etkisi elbette oldu ama Sony büyük yanlışlar yaptı
@OZGH
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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OZGH 2 ay
Yalnız cihaz tam bir emülatör ve homebrew canavarı.
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alemburda34 2 ay
Servislerinide kapatınca komple ölür.
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simaros 2 ay
Herkes akıllı telefonlar yüzünden oldu diyor fakat neden 3ds bu kadar sattı diyen yok. Asıl sebepler sd kart meselesi ve oyun desteği alamamasıydi.
Şimdi bir el konsolu çıksa switch gibi ama vita boyutunda 4-5 sene önceki oyunlar uyarlansa o zaman görün siz. Ayrıca 5g desteği ile ps5 oyunlarını uzaktan erişim ile kontrol etsek muazzam bir alet işte.
Edit: ayrıca her hangi bir 3ds veya psp oyunu oynayın mobil oyun saçmalığının hiç bir zaman bunlarla baş edemeyeceğini anlayacaksınız.
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dere.beyi 2 ay
ps3 - ps4 oyunlarını el konsolunda oynayamıcaksam ne diye alayım
-normal bir telefonda oynanan oyunları çıkarırsan hangi salak alır ki bu ÇÖPÜ
son çıkan oyunların vita versiyonunu çıkar bak nasıl tüm zamanların rekorunu kırıyor o cihaz
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matador_mirkhan 2 ay en beğenilen
Psp çıktığında akıllı telefonlar bu kadar yaygın değildi ve telefonlar psp kadar kaliteli oyunlar oynatamadığı için insanlar ayrı yeten el konsolu alıyordu. Ama vita, hem az oyunla geldi hemde gelişmiş iphonelar ve galaxy cihazları dönemine denk geldi. İnsanların önceliği değişmişti.
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yorumculuklar 2 ay
Kötü zamanda birçok farklı kontrol mekanizması barındıran ilginç bir cihazdı. Geliştiriciyi platforma çekmek konusunda yeterli davranamadilar bence, bir de yüksek fiyatı ile insanlar o miktarlara akıllı telefonu tercih etti, neticesinde oyun yanında bir çok işlerini halledebilecekleri bir cihaz
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