Sony, PS Vita satışlarını resmen durdurmaya başladı

Sony'nin büyük bir hayal kırıklığına dönüşen el konsolu PlayStation Vita, artık resmen ömrünün sonuna geliyor. Sony bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir açıklamada PS Vita üretiminin yavaş yavaş durdurulacağını duyurmuştu. Şimdiyse ilk adım atıldı ve konsolun Japonya'daki dağıtım süreci resmen sona erdi.
PS Vita'nın son olarak PCH-2000 ZA11 (PS Vita Black) ve PCH-2000 ZA23 (PS Vita Aqua Blue) olmak üzere iki farklı modeli satıştaydı. Sony'nin Japonya'daki resmi internet sitesinde bu iki ürün için şu anda "dağıtım sona ermiştir" ifadeleri kullanılıyor. Japonya, PS Vita'nın en çok satış gerçekleştirdiği bölgeydi. Önümüzdeki dönemlerde diğer bölgelerde de dağıtımın sonlanması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Resident Evil serisi 90 milyonluk satış rakamına ulaştı"
Sony, PlayStation Vita'yı hatırlayacağınız üzere 2011 yılında piyasaya sürmüştü. PSP'nin yakaladığı müthiş başarının ardından çok büyük bir heyecan ve beklentiyle satışa sunulan konsol maalesef adeta ölü doğarak Sony'nin son yıllardaki en büyük hayal kırıklarından birisi oldu.
Resmi satış rakamları açıklanmasa da konsolun dünya genelinde sadece 10-15 milyon adet arasında sattığı tahmin ediliyor. PS Vita'nın en büyük rakibi Nintendo 3DS ise tam 75 milyon adet sattı. Ayrıca Sony'nin bir önceki el konsolu PSP de 82 milyon adet satmıştı.
PS Vita'nın son olarak PCH-2000 ZA11 (PS Vita Black) ve PCH-2000 ZA23 (PS Vita Aqua Blue) olmak üzere iki farklı modeli satıştaydı. Sony'nin Japonya'daki resmi internet sitesinde bu iki ürün için şu anda "dağıtım sona ermiştir" ifadeleri kullanılıyor. Japonya, PS Vita'nın en çok satış gerçekleştirdiği bölgeydi. Önümüzdeki dönemlerde diğer bölgelerde de dağıtımın sonlanması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Resident Evil serisi 90 milyonluk satış rakamına ulaştı"
Sony, PlayStation Vita'yı hatırlayacağınız üzere 2011 yılında piyasaya sürmüştü. PSP'nin yakaladığı müthiş başarının ardından çok büyük bir heyecan ve beklentiyle satışa sunulan konsol maalesef adeta ölü doğarak Sony'nin son yıllardaki en büyük hayal kırıklarından birisi oldu.
Resmi satış rakamları açıklanmasa da konsolun dünya genelinde sadece 10-15 milyon adet arasında sattığı tahmin ediliyor. PS Vita'nın en büyük rakibi Nintendo 3DS ise tam 75 milyon adet sattı. Ayrıca Sony'nin bir önceki el konsolu PSP de 82 milyon adet satmıştı.
https://gematsu.com/2019/03/ps-vita-production-ended-in-japan Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama Sony her zaman olduğu gibi tüketiciyi mümkün olduğunca yolma derdindeydi. Öyle ki cihaza özel hafıza kartları yaptılar ve insanları bunları almaya mecbur bıraktılar. Oyunlar ve cihazın fiyatı çok yüksek. Her platform için ayrı ayrı oyun sattılar. Cihazların özellikleri çok kısıtlıydı.
Konsol sattıran başarılı olmasını sağlayan oyundur
Telefonların etkisi elbette oldu ama Sony büyük yanlışlar yaptı
@OZGH
Şimdi bir el konsolu çıksa switch gibi ama vita boyutunda 4-5 sene önceki oyunlar uyarlansa o zaman görün siz. Ayrıca 5g desteği ile ps5 oyunlarını uzaktan erişim ile kontrol etsek muazzam bir alet işte.
Edit: ayrıca her hangi bir 3ds veya psp oyunu oynayın mobil oyun saçmalığının hiç bir zaman bunlarla baş edemeyeceğini anlayacaksınız.
-normal bir telefonda oynanan oyunları çıkarırsan hangi salak alır ki bu ÇÖPÜ
son çıkan oyunların vita versiyonunu çıkar bak nasıl tüm zamanların rekorunu kırıyor o cihaz
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