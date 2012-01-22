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AB ülkelerinde 2012 yılında 232 milyar avroluk çevrimiçi alışveriş bekleniyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Olanakların gelişmesi ile insanların çevrimiçi alışverişe olan ilgisi de yükseliyor. Farklı indirim kampanyaları nedeniyle en fazla çevrimiçi alışveriş ABD'de gerçekleşmektedir. Sadece Kara Cuma günü ABD'de 1.2 milyar dolara yakın çevrimiçi alışveriş yapıldı. 

Ancak rakamlar AB ülkelerinde de çevrimiçi alışverişin rekora doğru gittiğini gösteriyor. Kelkoo firması tarafından yapılan araştırmaya göre 2012 yılında AB ülkelerinde 232 milyar avro çevrimiçi alışveriş yapılmış olacak. 2011 yılında yapılan 200 milyar avroluk alışverişe göre bu yıl yüzde 16 artış yaşanacak. Rakam geçen yıl ki yüzde 18 yıllık artışın altında kaldı ancak miktar olarak en yüksek seviyede. 

ABD'de ise çevrimiçi alışveriş yüzde 12.8 artış gösterecek. Bu açıdan AB ülkelerinin ABD'yi geride bırakmaya başladığı söylenebilir. 

Mağaza alışverişi ise daralma içine giriyor. Bu yıl geleneksel alışveriş sadece yüzde 1.8 oranında büyüme yaşayacak. Buna rağmen çevrimiçi alışveriş yine de küçük bir orana tekabül ediyor. 2011 yılında yapılan tüm alışverişin sadece yüzde 7.8'i çevrimiçi yapıldı. 

Bölgede İngiltere, Almanya ve Fransa yüzde 71 ile en fazla alışveriş yapılan ülkeler. Bölgenin lokomotifi bu üç ülke sayılıyor. 

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E_Aydin35 7 yıl
Bu çok doğal birşey ABD de insanlar oo kadar yoğunki pardon ama k1çlarını kaldırıp yemek almaya,alış veriş yapmayı v.b. aktiviteler için zaman kaybetmiyorlar:)Direk çözüm sipariş et ABD'de insanlarında o yüzden o kadar obezite avr tabi bu anlattıklarım konuya farklı bir bakış açısı ama gerçekelr..:)
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