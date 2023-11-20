Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kurmaya başladı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlara olan ilgi git gide artarken olumsuz deneyimlerin yaşanmaması için aynı hızda elektrikli araç şarj istasyonu sayısının da artması gerekiyor. Bununla birlikte, Türkiye'de hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı her geçen gün artarken, birçok marka kendi şarj ağını kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ise Tesla da kendi Supercharger şarj ağını Türkiye’de büyütmeye devam ediyor.

Telsa yeni Supercharger şarj istasyonları kuruyor

Elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmış Dolubatarya’ya göre Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonu kurulumuna başlamış durumda. Tesla halihazırda Ankara, Bolu, Edirne ve İstanbul’da kendi Supercharger şarj istasyonlarına sahip. Şimdi yeni kurulan istasyonlar ise İstanbul-İzmir otoyolundaki O68 Oksijen Gemlik dinlenme tesisinde kuruluyor. Tesla, İzmir, Antalya, Konya gibi şehirlere de DC şarj hizmetini ulaştırmayı planlıyor.

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Ekim 2023 itibariyle Türkiye’de 4.221 adet şarj istasyonu bulunuyor. Bu şarj istasyonları toplamda 8.861 adet sokete yani şarj noktasına sahip. 8.861 şarj noktasının 6.633 adedi AC şarj (yavaş şarj), 2.228 adedi ise DC şarj (hızlı şarj) özelliği taşıyor. Bu istasyonların büyük bir kısmı büyük şehirlerde ve ana otoyol geçiş noktalarında yer almakta.

Elektrikli araç şarj fiyatları

Tesla SuperCharger

Tesla sahibi olanlar için: 7.8 TL / kWh

Diğer otomobiller için: 8.6 TL / kWh

SHARZ

AC soket 5.9 TL/kWh

60 kW'a kadar tüm DC soketler 6.75 TL/kWh

Diğer tüm DC soketler 7.5 TL/kWh

Tora

AC soket 6.65 TL/kWh

DC soket 7.95 TL/kWh

Trugo

180 kW DC soketler 7.99 TL/kWh

300 kW DC soketler 7.99 TL/kWh

Voltrun

22 kW AC soketler 5.95 TL/kWh

60 - 200 kW DC soketler 7.45 TL/kWh

ZES

AC Tip 2 soketler 6.29 TL/kWh

60 kW DC CCS soketler 7.49 TL/kWh

120 ve 180 kW DC CCS, CHAdeMO soketler 7.99 TL/kWh

EŞarj

22 kW'a kadar tüm AC soketler 7.48 TL/kWh

60 kW'a kadar tüm DC soketler 8.98 TL/kWh

Diğer tüm DC soketler 9.48 TL/kWh

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Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kuruyor