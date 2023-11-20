Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kurmaya başladı

- Telsa yeni Supercharger şarj istasyonları kuruyor
- Elektrikli araç şarj fiyatları
- Tesla SuperCharger
- SHARZ
- Tora
- Trugo
- Voltrun
- ZES
- EŞarj
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Telsa yeni Supercharger şarj istasyonları kuruyor
Elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmış Dolubatarya’ya göre Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonu kurulumuna başlamış durumda. Tesla halihazırda Ankara, Bolu, Edirne ve İstanbul’da kendi Supercharger şarj istasyonlarına sahip. Şimdi yeni kurulan istasyonlar ise İstanbul-İzmir otoyolundaki O68 Oksijen Gemlik dinlenme tesisinde kuruluyor. Tesla, İzmir, Antalya, Konya gibi şehirlere de DC şarj hizmetini ulaştırmayı planlıyor.
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Ekim 2023 itibariyle Türkiye’de 4.221 adet şarj istasyonu bulunuyor. Bu şarj istasyonları toplamda 8.861 adet sokete yani şarj noktasına sahip. 8.861 şarj noktasının 6.633 adedi AC şarj (yavaş şarj), 2.228 adedi ise DC şarj (hızlı şarj) özelliği taşıyor. Bu istasyonların büyük bir kısmı büyük şehirlerde ve ana otoyol geçiş noktalarında yer almakta.
Elektrikli araç şarj fiyatları
Tesla SuperCharger
- Tesla sahibi olanlar için: 7.8 TL / kWh
- Diğer otomobiller için: 8.6 TL / kWh
SHARZ
- AC soket 5.9 TL/kWh
- 60 kW'a kadar tüm DC soketler 6.75 TL/kWh
- Diğer tüm DC soketler 7.5 TL/kWh
Tora
- AC soket 6.65 TL/kWh
- DC soket 7.95 TL/kWh
Trugo
- 180 kW DC soketler 7.99 TL/kWh
- 300 kW DC soketler 7.99 TL/kWh
Voltrun
- 22 kW AC soketler 5.95 TL/kWh
- 60 - 200 kW DC soketler 7.45 TL/kWh
ZES
- AC Tip 2 soketler 6.29 TL/kWh
- 60 kW DC CCS soketler 7.49 TL/kWh
- 120 ve 180 kW DC CCS, CHAdeMO soketler 7.99 TL/kWh
EŞarj
- 22 kW'a kadar tüm AC soketler 7.48 TL/kWh
- 60 kW'a kadar tüm DC soketler 8.98 TL/kWh
- Diğer tüm DC soketler 9.48 TL/kWh
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.