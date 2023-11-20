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    Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kurmaya başladı

    Tesla Türkiye, yönetim tarafındaki olumsuz gelişmelerin ardından yatırımlarına devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kurulumu başladı.
    Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kuruyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlara olan ilgi git gide artarken olumsuz deneyimlerin yaşanmaması için aynı hızda elektrikli araç şarj istasyonu sayısının da artması gerekiyor. Bununla birlikte, Türkiye'de hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı her geçen gün artarken, birçok marka kendi şarj ağını kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ise Tesla da kendi Supercharger şarj ağını Türkiye’de büyütmeye devam ediyor.

    Telsa yeni Supercharger şarj istasyonları kuruyor

    Elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmış Dolubatarya’ya göre Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonu kurulumuna başlamış durumda. Tesla halihazırda Ankara, Bolu, Edirne ve İstanbul’da kendi Supercharger şarj istasyonlarına sahip. Şimdi yeni kurulan istasyonlar ise İstanbul-İzmir otoyolundaki O68 Oksijen Gemlik dinlenme tesisinde kuruluyor. Tesla, İzmir, Antalya, Konya gibi şehirlere de DC şarj hizmetini ulaştırmayı planlıyor.

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    Ekim 2023 itibariyle Türkiye’de 4.221 adet şarj istasyonu bulunuyor. Bu şarj istasyonları toplamda 8.861 adet sokete yani şarj noktasına sahip. 8.861 şarj noktasının 6.633 adedi AC şarj (yavaş şarj), 2.228 adedi ise DC şarj (hızlı şarj) özelliği taşıyor. Bu istasyonların büyük bir kısmı büyük şehirlerde ve ana otoyol geçiş noktalarında yer almakta.

    Elektrikli araç şarj fiyatları

    Tesla SuperCharger

    • Tesla sahibi olanlar için: 7.8 TL / kWh
    • Diğer otomobiller için: 8.6 TL / kWh

    SHARZ

    • AC soket 5.9 TL/kWh
    • 60 kW'a kadar tüm DC soketler 6.75 TL/kWh
    • Diğer tüm DC soketler 7.5 TL/kWh

    Tora

    • AC soket 6.65 TL/kWh
    • DC soket 7.95 TL/kWh

    Trugo

    • 180 kW DC soketler 7.99 TL/kWh
    • 300 kW DC soketler 7.99 TL/kWh

    Voltrun

    • 22 kW AC soketler 5.95 TL/kWh
    • 60 - 200 kW DC soketler 7.45 TL/kWh

    ZES

    • AC Tip 2 soketler 6.29 TL/kWh
    • 60 kW DC CCS soketler 7.49 TL/kWh
    • 120 ve 180 kW DC CCS, CHAdeMO soketler 7.99 TL/kWh

    EŞarj

    • 22 kW'a kadar tüm AC soketler 7.48 TL/kWh
    • 60 kW'a kadar tüm DC soketler 8.98 TL/kWh
    • Diğer tüm DC soketler 9.48 TL/kWh
    Kaynakça https://www.tesla.com/findus/list/superchargers/Turkey https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkiyede-elektrikli-araclari-sarj-etmenin-maliyeti-ne-kadar-427714 https://www.ntv.com.tr/yazarlar/murat-sahin/turkiyedeki-sarj-istasyonlari,S6OMUKwiS0W9SXMvxrc7dg
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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