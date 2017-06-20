ABD Enerji Bakanı: İklim değişikliğinin nedeni CO2 salınımı değil

ABD başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerine dair yaptığı açıklamalar özellikle de ABD medyasında uzun bir süredir gündemin ana maddelerinden birisi haline geldi. Trump yönetimi hem teknoloji devlerinden hem de birçok dünya liderinden çeşitli eleştiriler alırken konuyla ilgili CNBC'ye konuşan enerji bakanı Rick Perry de ilginç açıklamalarda bulundu. Perry, iklim değişikliğinin asıl sebebinin beşeri faaliyetlerden kaynaklanan karbondioksit salınımı olmadığını belirtti.

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NASA: Bilim insanlarının %97'si tersini söylüyor

Her ne kadar hem Trump hem de Trump'ın bakanları aksini iddia ediyor olsa da bilim insanlarının çok büyük bir çoğunluğu günümüzdeki iklim değişikliğinin en büyük sebebinin beşeri faaliyetler olduğunu düşünüyor. Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) gibi ABD'nin en önemli kurumlarından bilim insanlarının %97'si NASA'nın ifadelerine göre bu konuda hemfikir olmuş durumda.

http://www.cnbc.com/2017/06/19/energy-sec-rick-perry-says-co2-is-not-the-main-driver-of-climate-change.html

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