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ABD Enerji Bakanı: İklim değişikliğinin nedeni CO2 salınımı değil

Bugün CNBC'ye bir röportaj veren ABD enerji bakanı Rick Perry, beşeri kaynaklı CO2 salınımının iklim değişikliğinin ana sebeplerinden birisi olduğuna inanmadığını belirtti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD Enerji Bakanı: İklim değişikliğinin nedeni CO2 salınımı değil
ABD başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerine dair yaptığı açıklamalar özellikle de ABD medyasında uzun bir süredir gündemin ana maddelerinden birisi haline geldi. Trump yönetimi hem teknoloji devlerinden hem de birçok dünya liderinden çeşitli eleştiriler alırken konuyla ilgili CNBC'ye konuşan enerji bakanı Rick Perry de ilginç açıklamalarda bulundu. Perry, iklim değişikliğinin asıl sebebinin beşeri faaliyetlerden kaynaklanan karbondioksit salınımı olmadığını belirtti.

CNBC'nin "İklim değişikliğinin en önemli nedeninin karbondioksit salınımı olduğuna inanıyor musunuz?" şeklinde yönelttiği soruyu,"Hayır, inanmıyorum. İklim değişikliğini asıl sebebi muhtemelen okyanus suları ve yaşadığımız çevre." sözlerini kullanarak cevapladı. Konuşmanın sonraki kısımlarında biraz daha farklı cevaplar veren Perry,"Aslında bu bir tartışma konusu olmamalı. İklim değişiyor mu? İnsanlar bunda etkilimi? Evet etkiliyiz. Ancak asıl soru; ne kadar etkilediğimiz ve bunu hangi politika değişikliklikleriyle önleyebileceğimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rick Perry'nin bu sözlerinin bir benzerini henüz başkan olmadan önce Washington Post'a konuşan Donald Trump'da kullanmıştı. Trump, 22 Mart 2016 tarihli röportajda, "İklimde bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Ancak buna beşeri kaynaklı aktivitelerin neden olduğuna çok da inandığım söylenemez." sözlerine yer verirken,"Şöyle bir geçmişe baktığınızda 1920'lerde de küresel bir soğuma olduğunu görebilirsiniz. Şimdilerdeyse küresel ısınmadan bahsediliyor." şeklinde konuşmuştu.

Ayrıca Bkz. "Güney Kore nükleer enerjiden vazgeçiyor: Tüm planlar iptal olacak"

NASA: Bilim insanlarının %97'si tersini söylüyor


Her ne kadar hem Trump hem de Trump'ın bakanları aksini iddia ediyor olsa da bilim insanlarının çok büyük bir çoğunluğu günümüzdeki iklim değişikliğinin en büyük sebebinin beşeri faaliyetler olduğunu düşünüyor. Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) gibi ABD'nin en önemli kurumlarından bilim insanlarının %97'si NASA'nın ifadelerine göre bu konuda hemfikir olmuş durumda.

http://www.cnbc.com/2017/06/19/energy-sec-rick-perry-says-co2-is-not-the-main-driver-of-climate-change.html Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen
Hayır, inanmıyorum. İklim değişikliğini asıl sebebi muhtemelen okyanus suları ve yaşadığımız çevre.

Muhtemelen nedir? Bir şey söylüyor altında dayanağı yok. Bu ABD git gide bize benzemeye başladı.
Hayır, inanmıyorum. İklim değişikliğini asıl sebebi muhtemelen okyanus suları ve yaşadığımız çevre.Muhtemelen nedir? Bir şey söylüyor altınd...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 2 yıl
osuruktan kaynakliyor demek istiyor.
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Mete Can Karahasan 2 yıl
İnorganik ekonomiyle bu kadar oluyor diyecek halleri yok herhalde.
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tufanumur12 2 yıl
Trump Darwin gibi kendi kendine teoriler üretmeye başladı. Herhalde amerikan başkanı olunca böyle bir hakları oluyor ellerinde
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burakk, 2 yıl
"Gerçek sevgiye inanır mısın?" tarzı bir soru olmuş.
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lifeisunfare 2 yıl
The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. Donald J. Trump 45th President of the United States of America
(Küresel ısınma kavramı, ABD imalatını rekabet dışı hale getirmek için Çin tarafından ve Çinliler için yaratılmıştır.) Amerika Birleşik Devletleri 45. Başkanı
Buna yorum yapmak beni aştı arkadaşlar.
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canguler917 2 yıl
bizim bakanlara benzemeye başlamışlar
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Damenda 2 yıl
İsteseler bir yıl içerisinde tüm bu durumu düzeltebilecek hale getirirler çünkü bu güce sahipler anca insanları kandırmak için iki laf atıp bir şey yaptıklarını göstermeye çalışıyorlar hiçbir şey yapmasalar da.
Çünkü gelecek tepkiden korkuyorlar.
Bana göre gerisi boş ancak palavradan ibaret.
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tahir40 2 yıl
Vaktiyle aynı yalanları dev petrol firmalarının karı düşmesin diye kurşun için de söylüyorlardı...
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emre1393 2 yıl
Bizdeki adalet bakanı gibi biri herhalde
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