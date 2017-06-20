ABD Enerji Bakanı: İklim değişikliğinin nedeni CO2 salınımı değil

ABD başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerine dair yaptığı açıklamalar özellikle de ABD medyasında uzun bir süredir gündemin ana maddelerinden birisi haline geldi. Trump yönetimi hem teknoloji devlerinden hem de birçok dünya liderinden çeşitli eleştiriler alırken konuyla ilgili CNBC'ye konuşan enerji bakanı Rick Perry de ilginç açıklamalarda bulundu. Perry, iklim değişikliğinin asıl sebebinin beşeri faaliyetlerden kaynaklanan karbondioksit salınımı olmadığını belirtti.
CNBC'nin "İklim değişikliğinin en önemli nedeninin karbondioksit salınımı olduğuna inanıyor musunuz?" şeklinde yönelttiği soruyu,"Hayır, inanmıyorum. İklim değişikliğini asıl sebebi muhtemelen okyanus suları ve yaşadığımız çevre." sözlerini kullanarak cevapladı. Konuşmanın sonraki kısımlarında biraz daha farklı cevaplar veren Perry,"Aslında bu bir tartışma konusu olmamalı. İklim değişiyor mu? İnsanlar bunda etkilimi? Evet etkiliyiz. Ancak asıl soru; ne kadar etkilediğimiz ve bunu hangi politika değişikliklikleriyle önleyebileceğimiz olmalı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rick Perry'nin bu sözlerinin bir benzerini henüz başkan olmadan önce Washington Post'a konuşan Donald Trump'da kullanmıştı. Trump, 22 Mart 2016 tarihli röportajda, "İklimde bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Ancak buna beşeri kaynaklı aktivitelerin neden olduğuna çok da inandığım söylenemez." sözlerine yer verirken,"Şöyle bir geçmişe baktığınızda 1920'lerde de küresel bir soğuma olduğunu görebilirsiniz. Şimdilerdeyse küresel ısınmadan bahsediliyor." şeklinde konuşmuştu.
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NASA: Bilim insanlarının %97'si tersini söylüyor
Her ne kadar hem Trump hem de Trump'ın bakanları aksini iddia ediyor olsa da bilim insanlarının çok büyük bir çoğunluğu günümüzdeki iklim değişikliğinin en büyük sebebinin beşeri faaliyetler olduğunu düşünüyor. Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) gibi ABD'nin en önemli kurumlarından bilim insanlarının %97'si NASA'nın ifadelerine göre bu konuda hemfikir olmuş durumda.
http://www.cnbc.com/2017/06/19/energy-sec-rick-perry-says-co2-is-not-the-main-driver-of-climate-change.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Muhtemelen nedir? Bir şey söylüyor altında dayanağı yok. Bu ABD git gide bize benzemeye başladı.