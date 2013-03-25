ABD Federal Havacılık Dairesi, uçakların kalkış ve iniş esnasında okuyucu cihazlarına izin verebilir





Elektronik cihazların uçak içi sistemleri etkilemesi nedeniyle iniş ve kalkış esnasında tüm bu cihazların kesinlikle kapatılması gerekiyor.





Ancak ABD Federal Havacılık Dairesi - FAA kaynaklarından elde edilen bilgilere göre daire içerisinde bir bölüm, belirli cihazların uçağın elektronik aksamını nasıl etkilediğine dair deneyler yapıyor. Daire testler sonrasında okuyucu cihazların uçuşun her anında kullanılabileceğine ya da neden kullanılamayacağına dair bir rapor yayınlayacak.





Geçen yıl Amazon, Boeing, FCC gibi kurum ve kuruluşlar, uçaklarda elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaların iç aksamı nasıl etkilediğine dair araştırmalar yapmak üzere FAA bünyesinde bir araya gelmişti. Grup, ayrıca Uçak Modu'nun gerçekten ne anlama geldiğini tespit edecek ve uçuş görevlilerini bir sosyal polis rolünü oynamaktan da kurtaracak.





ABD Federal Haberleşme Komisyonu ve pek çok uçuş görevlisi sendikası, FAA'in elektronik cihaz yasağı üzerinde tekrar düşünmesini ve esneklik sağlamasını sık sık dile getiriyor. Çünkü tablet veya cep telefonunu kapatmak istemeyip uçuş görevlilerine sorun çıkaran yolcular da ayrı bir güvenlik problemi ortaya çıkarıyor.





FAA uçuşlarda şarjlı traş makinesi ve ses kaydedicilerin tüm safhalarda açık olmasına izin veriyor. Ancak bu cihazlar tablet ve e-okuyucu cihazlardan daha fazla elektromanyetik dalga yayıyor. Ayrıca tablet cihazlarının iç aksamı nasıl etkilediğine dair kesin bir bilgi de yok. Bunun yanında giyilebilir sağlık takip cihazları da uçaklarda bazen kapatılmadan seyahat ediliyor. İlerleyen yıllarda Google Glass ve Apple iWatch da bu listeye dahil edilebilir.





Kaynaklar bu konuda isim vermekten kaçınıyor. Ancak okuyucu cihazların kapsamına nelerin gireceği şimdilik belirsiz. Cep telefonları ise kesinlikle yasak ve bu araştırmanın dışında tutuluyor.





http://bits.blogs.nytimes.com/2013/03/24/disruptions-f-a-a-may-loosen-curbs-on-fliers-use-of-electronics/