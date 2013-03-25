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ABD Federal Havacılık Dairesi, uçakların kalkış ve iniş esnasında okuyucu cihazlarına izin verebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Federal Havacılık Dairesi, uçakların kalkış ve iniş esnasında okuyucu cihazlarına izin verebilir

Elektronik cihazların uçak içi sistemleri etkilemesi nedeniyle iniş ve kalkış esnasında tüm bu cihazların kesinlikle kapatılması gerekiyor. 

Ancak ABD Federal Havacılık Dairesi - FAA kaynaklarından elde edilen bilgilere göre daire içerisinde bir bölüm, belirli cihazların uçağın elektronik aksamını nasıl etkilediğine dair deneyler yapıyor. Daire testler sonrasında okuyucu cihazların uçuşun her anında kullanılabileceğine ya da neden kullanılamayacağına dair bir rapor yayınlayacak.

Geçen yıl Amazon, Boeing, FCC gibi kurum ve kuruluşlar, uçaklarda elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaların iç aksamı nasıl etkilediğine dair araştırmalar yapmak üzere FAA bünyesinde bir araya gelmişti. Grup, ayrıca Uçak Modu'nun gerçekten ne anlama geldiğini tespit edecek ve uçuş görevlilerini bir sosyal polis rolünü oynamaktan da kurtaracak.

ABD Federal Haberleşme Komisyonu ve pek çok uçuş görevlisi sendikası, FAA'in elektronik cihaz yasağı üzerinde tekrar düşünmesini ve esneklik sağlamasını sık sık dile getiriyor. Çünkü tablet veya cep telefonunu kapatmak istemeyip uçuş görevlilerine sorun çıkaran yolcular da ayrı bir güvenlik problemi ortaya çıkarıyor.

FAA uçuşlarda şarjlı traş makinesi ve ses kaydedicilerin tüm safhalarda açık olmasına izin veriyor. Ancak bu cihazlar tablet ve e-okuyucu cihazlardan daha fazla elektromanyetik dalga yayıyor. Ayrıca tablet cihazlarının iç aksamı nasıl etkilediğine dair kesin bir bilgi de yok. Bunun yanında giyilebilir sağlık takip cihazları da uçaklarda bazen kapatılmadan seyahat ediliyor. İlerleyen yıllarda Google Glass ve Apple iWatch da bu listeye dahil edilebilir.

Kaynaklar bu konuda isim vermekten kaçınıyor. Ancak okuyucu cihazların kapsamına nelerin gireceği şimdilik belirsiz. Cep telefonları ise kesinlikle yasak ve bu araştırmanın dışında tutuluyor.


http://bits.blogs.nytimes.com/2013/03/24/disruptions-f-a-a-may-loosen-curbs-on-fliers-use-of-electronics/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Şu uçakta cep telefonu kapatılma hikayesi cep telefonu çıktığından beridir var. Ben askerdeyken 1996 da yeni yeni popüler olmaya başlamıştı. O zaman da aynı şekilde yasaktı. 20 yıldır falan vardır yani.
20 yıldır adamlar uçaklarda cep telefonu kapanmadan seyahat olayını çözebilmiş değiller. Ne adamlar anlamıyorum. Bir sürü icat yapıyorlar. Salak salak icatlar da var. Arkadaş bir kişi de çıkıp "Cep telefonu artık çok büyük ve önemli bir ihtiyaç haline geldi. Biz de uçaklarda cep telefonu kapanmadan seyahat edilebilmesi üzerine çalıştık ve 20 yıl geç te olsa sonunda şu cihazı çıkarttık" demiyor.
20 yıl geçmiş, bazı cep telefonlarında Uçak Modu yıllardır belki de 10 yıldır falan var. Adamlarsa daha yeni Uçak Modu'nun ne olduğunu tespit edeceklermiş teee..
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