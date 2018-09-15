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ABD, Google'ın Çin planlarını öğrenmek istiyor

Geçtiğimiz günlerde Google'ın yasaklı olduğu Çin'e yeni bir arama motoru ile döneceği ortaya çıkmıştı. Bir grup ABD'li milletvekili Google'ın sansür politikalarına uyup uymayacağını örğenmek istiyor.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçen ay ortaya çıkan bir rapor, Google'ın uzun süredir yasaklı olduğu Çin'e dönmek için yeni bir arama motoru geliştirdiğini ortaya koymuştu. Bir grup ABD'li milletvekili, Google'ın Çin'e dönme planlarında ülkenin sansür politikalarına uyup uymayacağını araştırmaya başladı.

Google konuyla ilgili bilgi vermiyor

Reuters'in haberine göre iki partinin 16 milletvekilinden oluşan bir heyetin Çin planlarıyla ilgili olarak Google'ın ana şirketi olan Alphabet'i sorgulamak istedikleri anlaşılıyor. Milletvekilleri Google'ın Çin için geliştireceği arama motoru faaliyetlerinde, kullanıcı güvenliği ve mahremiyetinin korunup korunmayacağını bilmek istiyorlar.
Google önceleri her ne kadar Çin'e arama motoru geliştirmeye sıcak bakmadığını açıklasa da, bunu bir süredir inkar etmiyor. Zira Google, yüksek kullanıcı sayısından dolayı Çin pazarına girmeyi oldukça fazla istiyor. Ancak bu arama motoru projesindeki Google çalışanlarının, Çin'in sansür yasalarından dolayı pek de hoşnut olmadıkları ve şirket içinde bir protesto yaşandığı da sızan bilgiler arasında.

https://www.reuters.com/article/us-china-google-lawmakers/u-s-lawmakers-ask-google-if-it-will-rejoin-chinese-market-idUSKCN1LT32O Yorum Yaz
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kımyasal 8 ay
Şirketlerin derdi para kazanmak,Hükumetlerin derdi ise istihbarat.Hükumetler baskın kaldığında şirketleri sıkıştırabiliyor,haberde olduğu gibi sıkıcı durumlar ortaya çıkabiliyor.
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ouzqan 8 ay
Bu Çin ile ABD ortalığın canına okuyacak ama hadi hayırlısı.
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pspoor 8 ay
Sanki kendi ulkelerinde cok "veri guvenligi" ve "kullanici mahremiyeti" var da, bir de cinde olanlari sorusturacaklarmis, vah vah...
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