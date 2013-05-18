ABD Hava Kuvvetleri, iPad kullanımı sayesinde 50 milyon dolar tasarruf hedefliyor

Haber Editörü
Ev ya da iş hayatı için oldukça kullanışlı olan tablet bilgisayar modelleri, artık ABD Hava Kuvvetleri için savaş verimliliği adına kilit rol oynuyor. Geçtiğimiz sene içerisinde ABD Hava Nakliye Komutanlığı için 9.36 milyon dolar ödenerek alınan 18,000 adet iPad (32GB Wi-Fi), tasarruf konusunda büyük beklentiler oluşturuyor.
Yapılan iPad hamlesi ile uçak başına 90 kilo kağıt ve ciddi oranda yakıt tasarrufu yaptığını belirten ordu, 10 yıllık süreç içerisinde 50 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir tasarruf seviyesine gelinebileceğini açıkladı. Yaptığı tasarruflar yanında kullanıcı dostu kolay ara yüzleri ve bilgi erişim yetenekleri ile pilotlara ve diğer uçuş personeline büyük kolaylık sağladığı belirtilen cihazların, sadece yakıt açısından bile yılda 750,000$ civarında faydası olduğu belirtiliyor.
Askeri havacılık yanında sivil havacılık alanında da aktif olarak kullanılan tablet bilgisayar modellerinin, önümüzdeki yıllarda birçok farklı alana da karşımıza çıkabileceği öngörülüyor.
http://mashable.com/2013/05/17/air-force-ipads/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2-10milyon dolar harcanacak.yıllık 750bin$ yakıt tasarufu sağlayacak.hali hazırda elinde yıllık 750bin masrafı yok etmek için harcanan miktar 15 yılda kendini telafi edecektir.
3-15 sene sonra bu ipadler kullanılacak mı? bunlar elden çıkarılacağı zaman yani 5 sene sonra 10milyon - 5*750bin=6.25 milyon dolar ne olmuş olacak?
bunlar hep milletin parasını çalmak için uydurulan yalanlardır.
Evet sizlerden bazen güzel haberler ve yenilikler okuyoruz yer geldiğinde taktirde ediyoruz ama arasıda eleştirmek gerek sizi. Okuyucularınızın arasında birçok hususa dikkat eden bir kitlenin varlığını yok saymayım derim.
Yani sonuçta yazılım amerikan malı ama cihaz safkan foxconn imalatı.
ben ömrümde ios cihaz kullanmadım açıkcası ülkemizdeki gereksiz pahalılığından dolayıda kullanmayıda düşünmüyorum ancak 2x2=4 bugün biri çıkıp devlet kurumlarına tablet alacağız 200 dolarlık ipad mi yoksa android tabletmi diye sorsa cevabım kesinlikle ipad olurdu ben kurumuna cihaz alacağım elin çinli fırlama hacker'leri (adamların devlet politikasıymış resmen hacker orduları var) neyim var neyim yok çalacaklar varmı öyle 3 kuruşa 5 köfte
Onlar dusunememis bunlari, derhal pentagona bu mesajini mail at.
Adamlar ttnet kullanmıyor ki bizim gibi hesabını yapsın.
Adamlarda 4 GB kotali ttnet kullaniyorlardi.