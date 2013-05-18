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ABD Hava Kuvvetleri, iPad kullanımı sayesinde 50 milyon dolar tasarruf hedefliyor

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ABD Hava Kuvvetleri, iPad kullanımı sayesinde 50 milyon dolar tasarruf hedefliyor
Ev ya da iş hayatı için oldukça kullanışlı olan tablet bilgisayar modelleri, artık ABD Hava Kuvvetleri için savaş verimliliği adına kilit rol oynuyor. Geçtiğimiz sene içerisinde ABD Hava Nakliye Komutanlığı için 9.36 milyon dolar ödenerek alınan 18,000 adet iPad (32GB Wi-Fi), tasarruf konusunda büyük beklentiler oluşturuyor.
Yapılan iPad hamlesi ile uçak başına 90 kilo kağıt ve ciddi oranda yakıt tasarrufu yaptığını belirten ordu, 10 yıllık süreç içerisinde 50 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir tasarruf seviyesine gelinebileceğini açıkladı. Yaptığı tasarruflar yanında kullanıcı dostu kolay ara yüzleri ve bilgi erişim yetenekleri ile pilotlara ve diğer uçuş personeline büyük kolaylık sağladığı belirtilen cihazların, sadece yakıt açısından bile yılda 750,000$ civarında faydası olduğu belirtiliyor.
Askeri havacılık yanında sivil havacılık alanında da aktif olarak kullanılan tablet bilgisayar modellerinin, önümüzdeki yıllarda birçok farklı alana da karşımıza çıkabileceği öngörülüyor.

http://mashable.com/2013/05/17/air-force-ipads/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29 Yorum Yaz
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dgscnd 6 yıl
kırılır onlar bee
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Yossi Kohen 6 yıl
1-90 kilo olan neymişte ondan tasarruf oluyor?
2-10milyon dolar harcanacak.yıllık 750bin$ yakıt tasarufu sağlayacak.hali hazırda elinde yıllık 750bin masrafı yok etmek için harcanan miktar 15 yılda kendini telafi edecektir.
3-15 sene sonra bu ipadler kullanılacak mı? bunlar elden çıkarılacağı zaman yani 5 sene sonra 10milyon - 5*750bin=6.25 milyon dolar ne olmuş olacak?

bunlar hep milletin parasını çalmak için uydurulan yalanlardır.
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Roller Toaster 6 yıl
Bu sistemin bizim buralara gelmesi kac yuzyil alir tahmini olan varmi ?
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interwap 6 yıl
İyi reklam.
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Mellkor 6 yıl
Malesef uçaklarda taşınması gereken tonla evrak kağıt harita vs... var. Evet bakıldığında bunların hepsi bir tek tablete sığdırılması yer ve ağırlık bakımından büyük kazanç. Üstelik işlevselliğinden bahsetmiyoruz bile ama bu işe yıllar önce Airbus ile microsoftun ortaklığı ile tablet benzeri küçük laptoplarla başlandı. Benim için haber niteliği taşıyan kısım şu oluyor "ABD hava kuvvetleri uçaklarında APPLE marke tablet kullanmaya başladı"


Evet sizlerden bazen güzel haberler ve yenilikler okuyoruz yer geldiğinde taktirde ediyoruz ama arasıda eleştirmek gerek sizi. Okuyucularınızın arasında birçok hususa dikkat eden bir kitlenin varlığını yok saymayım derim.
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hsanlukk 6 yıl
ipadi 10 yıl mı kullanacaklar ki 10 yıllık hesap yapmışlar 10 yılda geldiğimiz teknolojik noktaya bakarsak o hesap tutmaz çok izafi olmuş
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kesbi 6 yıl
Burda olay tablet alınması. Tabiki kendi malları ve markaları varken gidipte kore veya japon markaların ürünlerini mi kullanacaklardı. Ayrıca tablet dedinmi şahsen iostan başkası yalan.
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umut_baris 6 yıl kesbi
kesbi

Burda olay tablet alınması. Tabiki kendi malları ve markaları varken gidipte kore veya japon markaların ürünlerini mi kullanacaklardı. Ayrıca tablet dedinmi şahsen iostan başkası yalan.

Yani sonuçta yazılım amerikan malı ama cihaz safkan foxconn imalatı.
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PhoenixBurn 6 yıl
Arkadaşlar bu kadar tartışılacak yanı yok ? Zaten dünyanın her yerinde tercih edilen bir model. Apple fanboy olduğumu düşünmeyin. Sıkı androidciyimdir. Nexus serisini başından beri alırım kullanırım fakat gerçekten iPad uçuşlarda Nexus 7'imden daha kullanışlı oluyor. Jeppesen uygulaması olsun daha bir başka. Ekranı ve kullanışlığı gerçekten bir başka. Onun için kullanım alanları konusunda tartışılmaz derecede havacılıkta önemi büyüktür bu cihazın. Pegasus'tan selamlarla . . .
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Serdar 6 yıl
Bize ne?
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goenitz117 6 yıl
Pekala başka tablette kullanabilirlerdi ama kapalı kaynak kodlu olduğu için iPad tercih edilmiş olabilir
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baysan240 6 yıl
iyi hoş diyorsunuzda ipadlerin ABD de satış fiyatlarının samsung asus tabletlerle hemen hemen aynı olduğunu atlıyorsunuz ve apple in kar marjının oldukça yüksek olduğunu göz önüne alırsak daha ucuza bile almış olabilirler,ayrıca batarya ömrü ve yazılım entegrasyonu açısından ipadler üstün yine yazılım güvenliği açısından da ios kapalı bir sistem olduğundan ve android ile windows kadar yaygın olmadığından daha güvenli bunları gözönünde bulundurursanız adamların ipad tercih etmeleri gayet doğal
ben ömrümde ios cihaz kullanmadım açıkcası ülkemizdeki gereksiz pahalılığından dolayıda kullanmayıda düşünmüyorum ancak 2x2=4 bugün biri çıkıp devlet kurumlarına tablet alacağız 200 dolarlık ipad mi yoksa android tabletmi diye sorsa cevabım kesinlikle ipad olurdu ben kurumuna cihaz alacağım elin çinli fırlama hacker'leri (adamların devlet politikasıymış resmen hacker orduları var) neyim var neyim yok çalacaklar varmı öyle 3 kuruşa 5 köfte
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xpugur 6 yıl
harcadığı elektirik !? wifi bağlantı ücretleri !? internete bağlı olması nedeniyle sızan bilgiler!? .. yaw tüm ihtimalleri bi hesapların ondan sonra tasaruf var diyin... ama daha az ağaç kesilcek en azından ordan dünyaca kurtarmışız :D
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Jül Sezar 6 yıl xpugur
xpugur
harcadığı elektirik !? wifi bağlantı ücretleri !? internete bağlı olması nedeniyle sızan bilgiler!? .. yaw tüm ihtimalleri bi hesapların ondan sonra tasaruf var diyin... ama daha az ağaç kesilcek en azından ordan dünyaca kurtarmışız :D

Onlar dusunememis bunlari, derhal pentagona bu mesajini mail at.
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carter 6 yıl xpugur
xpugur
harcadığı elektirik !? wifi bağlantı ücretleri !? internete bağlı olması nedeniyle sızan bilgiler!? .. yaw tüm ihtimalleri bi hesapların ondan sonra tasaruf var diyin... ama daha az ağaç kesilcek en azından ordan dünyaca kurtarmışız :D

Adamlar ttnet kullanmıyor ki bizim gibi hesabını yapsın.
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Krone 6 yıl xpugur
xpugur
harcadığı elektirik !? wifi bağlantı ücretleri !? internete bağlı olması nedeniyle sızan bilgiler!? .. yaw tüm ihtimalleri bi hesapların ondan sonra tasaruf var diyin... ama daha az ağaç kesilcek en azından ordan dünyaca kurtarmışız :D

Adamlarda 4 GB kotali ttnet kullaniyorlardi.
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ib0zer 6 yıl
kaynağı belli beyler saçma span yorum yapmayın isteyen iPad kısmını isteyen tablet kısmına takılır...Adamların tasarruf ettiği paralara bakın sizin burada yaptığınız saçma sapan siyasi ya da fanboyluklarınız bakın.Yazık!!!
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umut_baris 6 yıl
Yani en az 10 yıl daha insanlar ölecek...
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