ABD Hava Kuvvetleri, iPad kullanımı sayesinde 50 milyon dolar tasarruf hedefliyor

Ev ya da iş hayatı için oldukça kullanışlı olan tablet bilgisayar modelleri, artık ABD Hava Kuvvetleri için savaş verimliliği adına kilit rol oynuyor. Geçtiğimiz sene içerisinde ABD Hava Nakliye Komutanlığı için 9.36 milyon dolar ödenerek alınan 18,000 adet iPad (32GB Wi-Fi), tasarruf konusunda büyük beklentiler oluşturuyor.

Yapılan iPad hamlesi ile uçak başına 90 kilo kağıt ve ciddi oranda yakıt tasarrufu yaptığını belirten ordu, 10 yıllık süreç içerisinde 50 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir tasarruf seviyesine gelinebileceğini açıkladı. Yaptığı tasarruflar yanında kullanıcı dostu kolay ara yüzleri ve bilgi erişim yetenekleri ile pilotlara ve diğer uçuş personeline büyük kolaylık sağladığı belirtilen cihazların, sadece yakıt açısından bile yılda 750,000$ civarında faydası olduğu belirtiliyor.

Askeri havacılık yanında sivil havacılık alanında da aktif olarak kullanılan tablet bilgisayar modellerinin, önümüzdeki yıllarda birçok farklı alana da karşımıza çıkabileceği öngörülüyor.

http://mashable.com/2013/05/17/air-force-ipads/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29