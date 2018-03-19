ABD Ordusu kızılötesi görüşü engelleyen sis bombası geliştiriyor

ABD Ordusu tarafından geliştirilmekte olan yeni bir tür sis bombası, hem görsel hem de kızılötesi (IR) spektrumlarda askerlere görünmezlik özelliği kazandırıyor. Çalışmalar başarıyla tamamlanırsa ABD askerlerinin düşman güçlerden gizlenmesi daha kolay hale gelecek.

Uzun yıllardır kullanılmakta olan sis bombaları savaş anında oldukça etkili bir silah olarak değerlendiriliyor. Bu durum göz önüne alınarak geliştirilen yeni sis bombası, askerlerin yanı sıra hareket halindeki tankların bile düşman güçlerden gizlenmesini sağlayacak. ABD Ordusunun Edgewood Kimyasal Biyolojik Merkezi'nde araştırmacı olan Zach Zander, "Savaş alanlarında, kızılötesi algılayıcıları aşmamız için yeni ve yüksek performanslı teknolojilere ihtiyacımız var." diyor.

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Yeni sis bombaları daha az toksik madde içerecek

Zander, yeni geliştirdikleri sis bombasında kullanılan dumanların, kızılötesi görüşü engelleyerek askerleri için adeta koruyucu bir pelerin görevi yapacağını belirtiyor. Her orduda kullanılan sis bombalarının geçici bir görünmezlik sunduğunu ve askerlerin bu sis bulutu içinde gizlenmelerini sağladığını söyleyen Zander, yeni sis bombasının daha az zehirli kimyasal içerdiğine dikkat çekiyor.

Geleneksel sis bombalarının, heksakloroetan denen zehirli bir malzeme ile yapıldığını belirten Zander, geliştirilmekte olan sis bombasının daha az toksik madde içerdiğini ve dolayısı ile insan vücuduna daha az etki edeceğine işaret ediyor.

http://www.sciencecodex.com/swiss-army-knife-smoke-screens-619698