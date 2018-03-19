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ABD Ordusu kızılötesi görüşü engelleyen sis bombası geliştiriyor

ABD Ordusu tarafından kızılötesi görüşü devre dışı bırakan bir sis bombası geliştiriliyor. Daha az toksik madde barındıran sis bombası askerlerin görünmez olmasını sağlayacak.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD Ordusu tarafından geliştirilmekte olan yeni bir tür sis bombası, hem görsel hem de kızılötesi (IR) spektrumlarda askerlere görünmezlik özelliği kazandırıyor. Çalışmalar başarıyla tamamlanırsa ABD askerlerinin düşman güçlerden gizlenmesi daha kolay hale gelecek.
Uzun yıllardır kullanılmakta olan sis bombaları savaş anında oldukça etkili bir silah olarak değerlendiriliyor. Bu durum göz önüne alınarak geliştirilen yeni sis bombası, askerlerin yanı sıra hareket halindeki tankların bile düşman güçlerden gizlenmesini sağlayacak. ABD Ordusunun Edgewood Kimyasal Biyolojik Merkezi'nde araştırmacı olan Zach Zander, "Savaş alanlarında, kızılötesi algılayıcıları aşmamız için yeni ve yüksek performanslı teknolojilere ihtiyacımız var." diyor.
Ayrıca Bkz. "Kayıp Malezya uçağı MH370, Google Earth'de ortaya çıktı"

Yeni sis bombaları daha az toksik madde içerecek

Zander, yeni geliştirdikleri sis bombasında kullanılan dumanların, kızılötesi görüşü engelleyerek askerleri için adeta koruyucu bir pelerin görevi yapacağını belirtiyor. Her orduda kullanılan sis bombalarının geçici bir görünmezlik sunduğunu ve askerlerin bu sis bulutu içinde gizlenmelerini sağladığını söyleyen Zander, yeni sis bombasının daha az zehirli kimyasal içerdiğine dikkat çekiyor.
Geleneksel sis bombalarının, heksakloroetan denen zehirli bir malzeme ile yapıldığını belirten Zander, geliştirilmekte olan sis bombasının daha az toksik madde içerdiğini ve dolayısı ile insan vücuduna daha az etki edeceğine işaret ediyor.

http://www.sciencecodex.com/swiss-army-knife-smoke-screens-619698 Yorum Yaz
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maxmania 1 yıl
yılların sis bombasını duman bombasına çevirdiniz ya helal olsun.
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ssbrutality 1 yıl
Hayırlara vesile olsun inşallah.
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intel7mix 1 yıl
cs go cular hemen toplanmış bakıyorumda
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interwap 1 yıl
Amerika önce sis bombasının satışına başlar. Yeterince para kazandıktan bir süre sonra da bu sis bombasının işe yaramayacağı kameralarının da satışına başlar. Kazanan yine Amerika olur.
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tobepeople 1 yıl
ses ile yankı(sonda tip) radarı çıkar onun üzerine hemen.
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napolyon94 1 yıl
Birşey olmaz en kötü ses kasarız.
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