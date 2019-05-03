ABD’de yenilenebilir kaynaklar, kömürden elde edilen enerjiyi ilk kez geride bıraktı

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ABD kaynaklı Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Kurumu (IEEFA) verilerine göre ülke, Nisan ayı içinde tarihinde bir ilki yaşadı. Paylaşılan veriler; rüzgâr, güneş, hidroelektrik, biokütle ve jeotermal kaynaklarından elde edilen enerjinin kömür kaynaklı üretimi geçtiğini gösteriyor. ABD enerji tarihi için dönüm noktası sayılabilecek bu gelişmenin, ülkenin yenilenebilir kaynaklara yönelmesi konusundaki ilk adımı olabileceği vurgulanıyor.

IEEFA’da görev yapan analist Dennis Wamstead CNN’e yaptığı açıklamada, “Beş yıl önce gelinen bu noktayı hayal bile edemiyorduk. Amerikan elektrik enerjisi üretimi sektöründe yaşanan gelişmeleri takip etmekte zorlanıyoruz.” ifadelerini kullanmış. Ancak bu noktada vurgulanması gereken bir husus ise elde edilen bu başarıda elektriğe olan talebin bahar aylarında azıldığı gerçeği olmuş. Ömür santrallerinin bakıma girdiği bahar sezonu, yüksek yenilenebilir enerji üretiminin hanesine bir artı olarak yazılmış.

Başkan Trump'a rağmen yükseliş devam ediyor

Tüm bu gelişmelere ve ABD başkanı Donald Trump’ın kömür sektörünü canlandıracağı sözüne rağmen ülkenin kömüre olan iştahının hızla azaldığını söyleyen uzmanlar; kömüre olan talebin 2010 yılındaki %45’lik orana kıyasla, 2020 yılında %24’ler seviyesine ineceğini ön görüyorlar.

Kömüre olan talebin azalmasında etken faktörün ekonomi olduğunun altını çizen uzmanlar, ABD’de bulunan kömür santrallerinin ortalama yaşının 40 olduğunu ifade ediyor. Yaşlandıkça daha çok bakıma ihtiyaç duyan bu santraller ise enerji şirketleri için kârlı birer yatırım olmaktan hızla uzaklaşıyor. Söz konusu şirketler de kurtuluşu yenilenebilir enerjide buluyor.

Xcel Energy CEO’su Ben Fowke’un CNN’e yaptığı, “Rüzgâr enerjisi, düşük seyreden doğal gaz fiyatlarına rağmen fosil yakıt alternatiflerini ezip geçiyor.” şeklindeki açıklamalar, ülkenin ve enerji şirketlerinin tercihlerinin bir göstergesi olarak okunabiliyor.

https://futurism.com/the-byte/renewables-surpass-coal-us-first-time