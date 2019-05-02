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Dünyada ilk kez, organ nakli bekleyen hastaya drone ile böbrek taşındı

Maryland Üniversitesi, dünyada ilk kez yapılan bir çalışma sonucunda organ nakli bekleyen bir kadına drone ile böbrek taşındığını açıkladı. Bu önemli gelişme ile ilgili detaylar haberimizde.
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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Dünyada ilk kez, organ nakli bekleyen hastaya drone ile böbrek taşındı
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Maryland Üniversitesince yürütülen bir çalışma kapsamında, dünyada ilk kez organ nakli bekleyen bir kadına drone ile böbrek taşındığını belirtildi.

Baltimore’da yaşayan 44 yaşındaki kadın hasta, ulaştırılan böbreğin nakli yapıldıktan kısa bir süre sonra sağlığına kavuştu ve geçtiğimiz Salı günü yattığı hastaneden taburcu edildi. Adı gizli tutulan hasta yaşananların inanılmaz olduğunu söylerken, “Yıllar önce böyle bir şeyi düşünmek mümkün bile değildi” ifadesini kullanmış.

Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, insansız hava araçları ile organ taşınmasının birçok durumda çok daha hızlı ve güvenli olabileceğini, bu sayede organ taşımacılığında kullanılan geleneksel yöntemlerin zamanla terkedilebileceğini söylüyor.

Ortak yürütülen çalışmada Üniversitenin; Tıp Yüksekokulu, Tıp Merkezi ile havacılık ve mühendislik uzmanlarının yer aldığı belirtiliyor. Organın taşınmasında sekiz pervaneli bir drone kullanıldığı ve aracın teknik aksaklık ihtimallerine karşın yedek pervane ile acil paraşüt sistemiyle donatıldığı ifade edilmiş. Aracın aynı zamanda, yükün durumunu uçuş esnasında kontrol edebilen bir cihazla donatıldığı da belirtilmiş.

Nihai amaç insan ömrünü uzatma gayreti 

Günümüz şartlarında nakledilecek organların taşınması için genellikle yolcu uçakları ya da kiralık uçaklar kullanıldığını söyleyen araştırmacılar, bu tür yöntemlerde yaşanan gecikmelerin hayati sonuçlar doğurabileceği vurgusunu yapıyor. Drone ile organ nakli projesinde görev alan bilim insanları Darryll J. Pines ve Nariman Farvardin ise söz konusu projeyle, mühendislik alanında bir dönüm noktası yaşandığını söylemiş. Bilim insanları bu sayede, nihai amaç olan insan ömrünün uzatılması hedefine katkı sağlandığı görüşünde oldukları bilgisini paylaşmışlar.

 

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/drone-delivers-life-saving-kidney-for-transplant-patient/ Yorum Yaz
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ceo-tr 2 hf. en beğenilen
drone falan güzel şeyler fakat olaya birde hasta veya hasta yakını tarafından bakarsak. adam hastanede yaşam savaşı veriyor, bunlarda şekil yapıp haber olmak için organı drone ile gönderiyor. ya bir işguzar telefon almak için dronu yakalayıp organı satsa.
drone falan güzel şeyler fakat olaya birde hasta veya hasta yakını tarafından bakarsak. adam hastanede yaşam savaşı veriyor, bunlarda şekil yapıp haber olmak iç...
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ONY86 2 hf.
Ben böyle bir çılgınlık görmedim.kareoke mikrofonun icadından sonraki en muhteşem şey
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AtiMX4 2 hf.
Bizde de soğan olmuş 8TL
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ceo-tr 2 hf. en beğenilen
drone falan güzel şeyler fakat olaya birde hasta veya hasta yakını tarafından bakarsak. adam hastanede yaşam savaşı veriyor, bunlarda şekil yapıp haber olmak için organı drone ile gönderiyor. ya bir işguzar telefon almak için dronu yakalayıp organı satsa.
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WaylandIZMIR 2 hf.
Havada organı yakalayabilsek bir telefon alırdık be!
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