Türkiye gaza basmalı: İşte güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu yerler

Spesifik verim olarak tanımlanan PV güç çıkışı (PVOUT) bu potansiyeli göstermek için kullanılıyor. Bu ölçütün içerisinde yerel arazi kullanımı kısıtlamaları ve elektrik üretmek için mevcut güneş ışığı miktarı yer alıyor. Dolayısıyla bu veriler ışığında küresel olarak hangi bölgelerde güneş enerji potansiyelinin yüksek olduğu saptanabiliyor.
Bu potansiyel çıktı açısından sıralandığında, şu anda büyük güneş enerjisi üreticileri listelerinde bile yer almayan bazı ülkeler zirveye çıkarken, şu anda büyük güneş enerjisi tesislerine ev sahipliği yapan birkaç ülkenin güneş enerjisi üretimine diğer ülkelerden çok daha az uygun olduğu ortaya çıkıyor.
Avrupa ve Türkiye
Öte yandan Türkiye, Portekiz’le birlikte 4,32 PVOUT değeriyle bölgenin güçlü potansiyele sahip aktörleri arasında bulunuyor. Marmara ve Karadeniz’in altındaki bölgelerde Türkiye’nin ciddi bir güneş enerjisi potansiyeli bulunuyor. Almanya, PVOUT sıralamasın 196 gibi düşük bir sıradayken Türkiye ilk 100 içinde yer alıyor.
Sonuç olarak evet, Türkiye yenilenebilir enerjide güçlü konumda bulunuyor. Ancak, halihazırdaki potansiyel çok daha fazla ve bunların hızla kullanılması Türkiye’yi enerji konusunda bölgesinde çok güçlü konuma taşıyabilir.
Afrika liderliği
Mısır, Botsvana, Fas ve Sudan da benzer güneş ışığı toplamları ve arazi mevcudiyeti sayesinde ilk 20’de yer alıyor. Bu da bölgenin tüm iddialı yenilenebilir enerji geliştirme planlarının gerçekleşmesi halinde Afrika ülkelerinin küresel güneş enerjisi üretimi sıralamasına hakim olabileceğini gösteriyor.
Orta Doğu
Orta Doğu genelinde yeşil enerji altyapısına yapılan büyük yatırımlar, bölgenin yakında bu gizli güneş enerjisi potansiyelinin çoğunu gerçekleştireceği anlamına geliyor. Dolayısıyla petrol ve doğal gaz bittiğinde bile bu bölge ekonomilerinin büyümeye devam etmesi mümkün görünüyor.
Asya
Amerika
PVOUT metriği tüm bölgelerde, özellikle de şu anda küresel liderlerin gerisinde kalan ancak önümüzdeki on yıllarda potansiyel olarak yeni küresel güneş enerjisi liderleri olarak ortaya çıkmak için uygun koşullara sahip bölgelerde güneş enerjisi için büyük potansiyeli vurguluyor.
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.