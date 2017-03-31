Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

ABD koramirali: Uzay savaşlarına hazır olmalıyız!

ABD’nin üst düzey askeri yetkililerinden biri, ülkenin uzay da dahil olmak üzere bütün alanlarda savaşa hazır olması gerektiğini ve ancak bu şekilde huzur bulabileceklerini söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
30
Uzay
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Uzay savaşları denince akla ilk olarak bilim kurgu filmleri gelse de artan uzay çalışmaları ile birlikte ilerleyen yıllarda dünyamızdaki savaşların uzaya da sıçraması herkesin aklından geçen ve endişe ettiği bir konu. ABD donanmasının üst düzey yetkililerinden Koramiral Charles Richard, ise son yaptığı açıklamalarla bu ihtimale karşılıklı hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek bu konudan o kadar da endişe duymadığını gösterdi. Koramiral, ABD’nin uzay da dahil olmak üzere bütün alanlarda savaşa hazır olması gerektiğini düşünüyor.

‘’Savaşı önlemenin en iyi yolu savaşa hazırlanmaktır.’’ diyen Charles Richard nükleer silahların potansiyel düşmanları caydırdığı gibi ABD’nin uzaydaki kuvvetli konumu sürdürmek zorunda olduğunu ve bunun bir saldırı amacı taşımadan sadece hazırlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uzaydaki uyduların ve diğer araçların ABD’nin yeryüzündeki gücünü pekiştirdiğinin de altını çizen Richard artık uzayda yalnız olmadıklarından yakındı.

‘’Eskisi Kadar Güvenli Değil’’

Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Komutanlığı’nda da önemli bir göreve sahip olan Richard, artık uzayın kendileri için eskisi kadar güvenli olmadığını Çin ve Rusya’nın da hem uzaya yönelik çalışmalar yaparak hem de gelişmiş uydusavar silah silahlar üreterek tehlikeli işler peşinde koştuğunu söyledi. Richard’ın hem ordudaki konumu hem de  ‘’Uzaydaki savaşın içinde olmadığımız sürece asla tam anlamıyla huzur içinde olamayız.’’ ifadesi ise diğer ülkelerin uzay faaliyetlerinin ABD’yi rahatsız ettiği şeklinde yorumlanmasına neden oldu.  


https://www.defense.gov/Video?videoid=515075 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
birbirimizle savaşmayı bıraksak bence daha kolay huzur buluruz
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zildjiann 2 yıl
COD Infinite warfare'de 300 saati var amcamin rahat..
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 2 yıl prowl12
prowl12

Bakalım ölmeden bir deathstar görebilecek miyiz

Bir deathstar görürseniz ölmeden önce göreceğiniz son şey o olur zaten
prowl12Bakalım ölmeden bir deathstar görebilecek miyizBir deathstar görürseniz ölmeden önce göreceğiniz son şey o olur ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
System Lord 1 yıl
abd de FEMA denilen bir kuruluş vardır düünyaya uzaylılar saldırır ve inasnları bu kuruluş aracılığıyla toplama kampına götürür insanları bu FEMA .. ne garip ki aynı FEMA walking deadin ilk sezonunda da ortaya çıktı .. tesadüf olduğunu zannetim ama bence bilinçaltına sokuyorlar . dünyayı zombiler basar insanlık yok olur ve FEMA kuruluşu devreye girer. UZAY SAVAŞIYMIŞ SAHTE UZAYLI SALDIRISINA HAZIR OLUNCA 2030 DAN ÖNCE OLACAK ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
UYDULAR tehlikede herhal! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
Dünya zaten kendi kendini yok ediyor niye bizimle uğraşsınlar ki, onların bir şey yapmasına gerek yok ,zaten çok az ömrü kalan bir gezegeni niçin ele geçirsinler ki... Bence ilgilendikleri bir gezegen varsa o da aydır üzerinde bir sürü değerli maden var. Savaş çıkarsa bu sebeple çıkar...Dünya henüz oranın kaynaklarını sömürmeye başlamadığı için sorun yok başlayınca çıkacak bu da yakın olduğundan hazırlıklara başlamışlardır tabii ki Zaten uzaylılar olmasa bile o kaynaklar için 3 üncü dünya savaşı çıkacaktır :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yosunluel 2 yıl
Sahte uzaylı saldırısı yapacaklar. Zemin hazırlıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toonjai 2 yıl
Belli ki uzaya da demokrasi götürecekler !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Ölüyü diriyi... bi uzay kalmıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpha Centauri 2 yıl
geçsin bu işleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 2 yıl
Koca uzayda bir toz zerresi kadar yer kaplamıyoruz neyin savaşı bu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zildjiann 2 yıl
COD Infinite warfare'de 300 saati var amcamin rahat..
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nokta_28 2 yıl
Keşke hepimiz birbirimizin kusurunu örtse. Yanlışları düzeltsek. İnsanları Türk Kürt Alive Alman İngiliz diye ayırmasak. Birde bunu denesek olmuyor mu ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4138 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Uzay, ABD ve
4 etiket daha çin rusya Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ADATA performans odaklı yeni SSD modelini duyurdu 2 yıl Oculus Rift’in mimarı Palmer Luckey, Facebook’tan ayrıldı 2 yıl Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition geliyor 2 yıl Ms. Pac-Man Google Maps’e geldi 2 yıl Periscope isim hakkı davasını kaybetti, Türkiye'de kapanıyor mu? 2 yıl Twitter’ın yumurta avatarı “çok sevildiği için” kaldırıldı 2 yıl Ulaştırma Bakanlığının "ucuz internet" tarifeleri belli oldu! 2 yıl Yeni Apple Watch 2 reklamı yayımlandı 2 yıl Teknoloji devleri Trumpa’a karşı iklim mücadelesi veriyor 2 yıl Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı "sosyal bağış" hareketi başladı 2 yıl Apple'ın 5 milyar dolarlık kampüsünün 4K videosu yayınlandı 2 yıl 2si1 “Taksici” Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler 2 yıl Asus, Join the Republic: Outshine the Competition etkinliğini sunar 2 yıl Huawei'nin yeni amiral gemisi P10′un Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl Referandum 2017 uygulamaları mobil mağazalarda yer aldı 2 yıl TÜRSAB şimdi de "Trivago" ve "TripAdvisor" sitelerine dava açmaya hazırlanıyor 2 yıl Galaxy S8'in Yüz Tanıma teknolojisi bir fotoğrafla aşılabiliyor 2 yıl Adobe'dan fotoğraf stili transfer edebilen müthiş teknoloji 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 4 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN ABD koramirali: Uzay savaşlarına hazır olmalıyız! Sonraki Samsung Galaxy S8 için en ilginç aksesuar 2 yıl Daha güçlü bir Mercedes-AMG C63 R modeli yolda olabilir 2 yıl Intel Optane kısmen de olsa masaüstüne geliyor 2 yıl Renault modelleri Asya'da Mitsubishi markasıyla satılabilir 2 yıl Mercedes-Benz elektrikli otomobil üretimini hızlandırıyor 2 yıl Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerjiyle 182 milyar dolar tasarruf etmeyi bekliyor 2 yıl Kaby Lake tabanlı Intel Xeon E3-1200 v6 serisi duyuruldu 2 yıl War for the Planet of the Apes'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl HP Omen 17 incelemesi "GTX1070 ve G-Sync panel" 2 yıl SpaceX'in tarih yazacağı anları buradan canlı izleyin (Görev başarıyla tamamlandı) 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 yıl HTC Vive eğitim sektörüne de damgasını vuracak 2 yıl Galaxy S8'le iki kablosuz kulaklık seti aynı anda kullanılabilecek 2 yıl Yeni Nissan Leaf ilk defa görüntülendi 2 yıl Skoda'dan ilk elektrikli araç hamlesi: Vision E Concept 2 yıl Hyundai’den elektrikli otomobil atağı 2 yıl Xiaomi'den Hindistan çıkarması: 20.000 Hindistanlıya iş imkanı sunacak 2 yıl Ulaştırma Bakanı’ndan "ucuz internet" müjdesi! 2 yıl TÜMOSAN, kendi geliştirdiği iki dizel motoru duyurdu 2 yıl BTK Başkanı Sayan: Booking.com'u biz engellemedik, kendileri erişime kapattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim