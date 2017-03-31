ABD koramirali: Uzay savaşlarına hazır olmalıyız!

Uzay savaşları denince akla ilk olarak bilim kurgu filmleri gelse de artan uzay çalışmaları ile birlikte ilerleyen yıllarda dünyamızdaki savaşların uzaya da sıçraması herkesin aklından geçen ve endişe ettiği bir konu. ABD donanmasının üst düzey yetkililerinden Koramiral Charles Richard, ise son yaptığı açıklamalarla bu ihtimale karşılıklı hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek bu konudan o kadar da endişe duymadığını gösterdi. Koramiral, ABD’nin uzay da dahil olmak üzere bütün alanlarda savaşa hazır olması gerektiğini düşünüyor.

‘’Savaşı önlemenin en iyi yolu savaşa hazırlanmaktır.’’ diyen Charles Richard nükleer silahların potansiyel düşmanları caydırdığı gibi ABD’nin uzaydaki kuvvetli konumu sürdürmek zorunda olduğunu ve bunun bir saldırı amacı taşımadan sadece hazırlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uzaydaki uyduların ve diğer araçların ABD’nin yeryüzündeki gücünü pekiştirdiğinin de altını çizen Richard artık uzayda yalnız olmadıklarından yakındı.

‘’Eskisi Kadar Güvenli Değil’’

Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Komutanlığı’nda da önemli bir göreve sahip olan Richard, artık uzayın kendileri için eskisi kadar güvenli olmadığını Çin ve Rusya’nın da hem uzaya yönelik çalışmalar yaparak hem de gelişmiş uydusavar silah silahlar üreterek tehlikeli işler peşinde koştuğunu söyledi. Richard’ın hem ordudaki konumu hem de ‘’Uzaydaki savaşın içinde olmadığımız sürece asla tam anlamıyla huzur içinde olamayız.’’ ifadesi ise diğer ülkelerin uzay faaliyetlerinin ABD’yi rahatsız ettiği şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

https://www.defense.gov/Video?videoid=515075