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    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı silahlar “öldürme” kararını verecek mi? Tartışmalar sürüyor

    Yapay zeka artık askeri alanlarda ve silahlarda kullanılmaya başlandı. Bu alandaki en temel tartışma ise yapay zekanın “öldürme” kararını verip veremeyeceği bağlamında yaşanıyor.
    Yapay zekalı silahlar “öldürme” kararını verecek mi? Tam Boyutta Gör
    Silikon Vadisi’nde yapay zeka (AI) silahlarının öldürme kararını verebilme yetisine sahip olup olmaması gerektiği konusu büyük bir tartışma yaşanıyor. Özellikle savunma teknolojileri şirketlerinin kurucuları bu konuda farklı görüşler ileri sürüyor. Shield AI’nin kurucu ortağı Brandon Tseng, ABD’deki silahların hiçbir zaman tamamen otonom olmayacağını ve öldürme kararının bir yapay zeka algoritması tarafından verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan Anduril’in kurucu ortağı Palmer Luckey ise konuya daha açık yaklaştığını söylüyor.

    Taraflar var, karar yok

    Luckey, otonom silahlara daha açık bir yaklaşım sergilerken eleştirilerin yüzeysel olduğunu ve gerçek tehlikenin yanlış kişilerce kötü niyetle kullanılan yapay zekâ olduğunu savundu. Luckey, mayınlar gibi otonom silahların zaten ölümcül kararlar verdiğini ve yapay zekanın daha etik olabileceğini öne sürdü: “…Çocuklarla dolu okul otobüsü ile Rus tankı arasındaki farkı anlayamayan bir mayında ahlaki üstünlük nerede?”

    Bu tartışma, sadece teknoloji devleri arasında değil, aynı zamanda ABD hükümetinin de gündeminde. Amerikan ordusu, şu anda tamamen otonom silahlar satın almıyor. Ancak, bazıları, mayınlar ve füzeler gibi sistemlerin bir çeşit otonom olarak kabul edilebileceğini belirtiyor. Yine de ABD, insan müdahalesi olmadan belirli bir hedefi tanıyan, izleyen ve ateş eden silahları henüz kullanmıyor.

    Bununla birlikte ABD, tamamen otonom ölümcül silahların üretimini veya yabancı ülkelere satışını açıkça yasaklamış değil. Bu belirsizlik, teknolojinin hızla gelişmesi ve yapay zekanın savaş alanında daha fazla kullanılmasıyla daha da derinleşiyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında, AI’nin savaş stratejilerine entegrasyonu hızla ilerliyor. Ukraynalı yetkililer, otomasyonun savaşta üstünlük sağlamaları için kritik olduğunu belirtiyor.

    Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, “Maksimum otomasyona ihtiyacımız var. Bu teknolojiler zaferimizin temelini oluşturuyor.” diyor. Bu söylemler gidilen yola işaret etse de Silikon Vadisi ve ABD hükümetindeki en büyük korku Çin ya da Rusya'nın tamamen otonom silahları ABD'den önce kullanmaya başlaması. ABD'nin bu tür bir yarışta geri kalması ulusal güvenlik için tehlikeli bulunuyor. Bu nedenle bazı teknoloji liderleri, ABD hükümetinin yapay zeka silahları konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savunuyor.

    Bu tartışmalar, yapay zeka silahlarının geleceği hakkında net bir sonuca ulaşılmadığını, ancak savaş ve savunma teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin bu kararı daha da acil bir hale getirdiğini gösteriyor. Silikon Vadisi'nin dev şirketleri, hükümete bu konularda daha fazla bilgi vermek ve politika belirleyicileri eğitmek için lobi faaliyetlerine milyonlarca dolar harcamaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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