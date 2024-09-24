ABD, bağlantılı araçlarda Çinli donanım ve yazılımları yasaklayacak

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Tam Boyutta Gör ABD hükümeti, bağlantılı araçlarda kullanılan Çin ve Rus menşeli donanım ve yazılımlara yönelik geniş kapsamlı bir yasak hazırlığında. Nikkei'nin haberine göre, bu adım ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda atılıyor ve yabancı teknolojilerin oluşturabileceği potansiyel tehditleri önlemek amaçlanıyor.

ABD'den Çin ve Rusya'ya bir yasak daha

Yasak, Wi-Fi, Bluetooth veya diğer hücresel teknolojilerle bulut sistemlerine bağlanan araçların iletişim sistemleri (VCS) ve otonom sürüş sistemleri (ADS) gibi kritik bileşenleri hedef alıyor. Önerilen düzenleme, bu tehditleri ABD'de yaygınlaşmadan önce ele almayı amaçlıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sistemlere kötü niyetli erişim, rakiplerin en hassas verilerimize ulaşmasına ve ABD yollarındaki araçları uzaktan manipüle etmesine olanak tanıyabilir." ifadelerine yer veriliyor. Yasak, yazılımlar için 2027, donanımlar için ise 2030 itibarıyla yürürlüğe girecek. Ancak bu tarihlerden önce üretilen araçlar bu düzenlemelerden muaf tutulacak. Bu süre, otomotiv endüstrisinin yeni kurallara adapte olabilmesi için zaman tanıyor. Yeni düzenleme, kamu yollarında kullanılan tüm tekerlekli araçları kapsarken, tarım veya madencilik gibi alanlarda kullanılan arazi araçları bu kısıtlamalardan muaf olacak.

Tam Boyutta Gör Kanun teklifi ayrıca, kural nihai hale getirilmeden önce kamuoyuna açık bir yorum dönemi de içeriyor. Yasak sadece yabancı yapımı araçları değil, aynı zamanda Çinli veya Rus üreticilerin bileşenlerini içeren ABD yapımı araçları da etkileyecek.

Önerilen yasak kapsamında en büyük endişelerden biri, otonom sürüş yeteneğine sahip araçlar. Görece insan müdahalesi olmadan çalışan daha ileri sistemler sistemler, özellikle güvenlik açıklarına karşı savunmasız olarak değerlendiriliyor. Tesla'nın "Tam Otonom Sürüş-FSD" sisteminin de dahil olduğu birçok mevcut araç, insan gözetimi gerektiren seviye 2 otonomiye sahip olsa da, seviye 3'ten 5'e kadar olan otonom sistemler büyük bir risk olarak görülüyor. Bu risklerilerin ulusal güvenliği tehdit ettiği belirtiliyor.

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Yasak, Çin'in lidar teknolojilerindeki hakimiyetine de darbe vurabilir. RoboSense, Hesai Technology ve Huawei gibi markalar, küresel lidar satışlarının yüzde 65'inden fazlasını elinde bulunduruyor. Bu şirketler, yasaktan ciddi şekilde etkilenebilir. Bu pazarda Çinli olmayan tek büyük oyuncu ABD merkezli Seyond konumunda.

ABD’nin Çin’e yönelik kısıtlamaları yarı iletkenler, elektrikli araçlar, güneş hücreleri ve kritik mineraller için yakında yürürlüğe girecek olan yüksek gümrük vergileri ile genişlemeye devam ediyor.

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ABD’den bağlantılı araçlarda Çinli donanım ve yazılım yasağı