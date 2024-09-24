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    Anlık Bildirim

    ABD, bağlantılı araçlarda Çinli donanım ve yazılımları yasaklayacak

    ABD hükümeti, harici iletişim ve otonom sürüş özelliklerine sahip araçlarda Çin ve Rus yazılım ve donanımlarının yasaklanmasını öneriyor. Bu isteğin arkasında ulusal güvenlik kaygıları yatıyor.
    ABD’den bağlantılı araçlarda Çinli donanım ve yazılım yasağı Tam Boyutta Gör
    ABD hükümeti, bağlantılı araçlarda kullanılan Çin ve Rus menşeli donanım ve yazılımlara yönelik geniş kapsamlı bir yasak hazırlığında. Nikkei'nin haberine göre, bu adım ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda atılıyor ve yabancı teknolojilerin oluşturabileceği potansiyel tehditleri önlemek amaçlanıyor.

    ABD'den Çin ve Rusya'ya bir yasak daha

    Yasak, Wi-FiBluetooth veya diğer hücresel teknolojilerle bulut sistemlerine bağlanan araçların iletişim sistemleri (VCS) ve otonom sürüş sistemleri (ADS) gibi kritik bileşenleri hedef alıyor. Önerilen düzenleme, bu tehditleri ABD'de yaygınlaşmadan önce ele almayı amaçlıyor.

    ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sistemlere kötü niyetli erişim, rakiplerin en hassas verilerimize ulaşmasına ve ABD yollarındaki araçları uzaktan manipüle etmesine olanak tanıyabilir." ifadelerine yer veriliyor. Yasak, yazılımlar için 2027, donanımlar için ise 2030 itibarıyla yürürlüğe girecek. Ancak bu tarihlerden önce üretilen araçlar bu düzenlemelerden muaf tutulacak. Bu süre, otomotiv endüstrisinin yeni kurallara adapte olabilmesi için zaman tanıyor. Yeni düzenleme, kamu yollarında kullanılan tüm tekerlekli araçları kapsarken, tarım veya madencilik gibi alanlarda kullanılan arazi araçları bu kısıtlamalardan muaf olacak.

    ABD’den bağlantılı araçlarda Çinli donanım ve yazılım yasağı Tam Boyutta Gör
    Kanun teklifi ayrıca, kural nihai hale getirilmeden önce kamuoyuna açık bir yorum dönemi de içeriyor. Yasak sadece yabancı yapımı araçları değil, aynı zamanda Çinli veya Rus üreticilerin bileşenlerini içeren ABD yapımı araçları da etkileyecek.

    Önerilen yasak kapsamında en büyük endişelerden biri, otonom sürüş yeteneğine sahip araçlar. Görece insan müdahalesi olmadan çalışan daha ileri sistemler sistemler, özellikle güvenlik açıklarına karşı savunmasız olarak değerlendiriliyor. Tesla'nın "Tam Otonom Sürüş-FSD" sisteminin de dahil olduğu birçok mevcut araç, insan gözetimi gerektiren seviye 2 otonomiye sahip olsa da, seviye 3'ten 5'e kadar olan otonom sistemler büyük bir risk olarak görülüyor. Bu risklerilerin ulusal güvenliği tehdit ettiği belirtiliyor.

    Yasak, Çin'in lidar teknolojilerindeki hakimiyetine de darbe vurabilir. RoboSense, Hesai Technology ve Huawei gibi markalar, küresel lidar satışlarının yüzde 65'inden fazlasını elinde bulunduruyor. Bu şirketler, yasaktan ciddi şekilde etkilenebilir. Bu pazarda Çinli olmayan tek büyük oyuncu ABD merkezli Seyond konumunda.

    ABD’nin Çin’e yönelik kısıtlamaları yarı iletkenler, elektrikli araçlar, güneş hücreleri ve kritik mineraller için yakında yürürlüğe girecek olan yüksek gümrük vergileri ile genişlemeye devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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