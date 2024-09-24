ABD, bağlantılı araçlarda Çinli donanım ve yazılımları yasaklayacak

ABD'den Çin ve Rusya'ya bir yasak daha
Yasak, Wi-Fi, Bluetooth veya diğer hücresel teknolojilerle bulut sistemlerine bağlanan araçların iletişim sistemleri (VCS) ve otonom sürüş sistemleri (ADS) gibi kritik bileşenleri hedef alıyor. Önerilen düzenleme, bu tehditleri ABD'de yaygınlaşmadan önce ele almayı amaçlıyor.
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sistemlere kötü niyetli erişim, rakiplerin en hassas verilerimize ulaşmasına ve ABD yollarındaki araçları uzaktan manipüle etmesine olanak tanıyabilir." ifadelerine yer veriliyor. Yasak, yazılımlar için 2027, donanımlar için ise 2030 itibarıyla yürürlüğe girecek. Ancak bu tarihlerden önce üretilen araçlar bu düzenlemelerden muaf tutulacak. Bu süre, otomotiv endüstrisinin yeni kurallara adapte olabilmesi için zaman tanıyor. Yeni düzenleme, kamu yollarında kullanılan tüm tekerlekli araçları kapsarken, tarım veya madencilik gibi alanlarda kullanılan arazi araçları bu kısıtlamalardan muaf olacak.
Önerilen yasak kapsamında en büyük endişelerden biri, otonom sürüş yeteneğine sahip araçlar. Görece insan müdahalesi olmadan çalışan daha ileri sistemler sistemler, özellikle güvenlik açıklarına karşı savunmasız olarak değerlendiriliyor. Tesla'nın "Tam Otonom Sürüş-FSD" sisteminin de dahil olduğu birçok mevcut araç, insan gözetimi gerektiren seviye 2 otonomiye sahip olsa da, seviye 3'ten 5'e kadar olan otonom sistemler büyük bir risk olarak görülüyor. Bu risklerilerin ulusal güvenliği tehdit ettiği belirtiliyor.
Yasak, Çin'in lidar teknolojilerindeki hakimiyetine de darbe vurabilir. RoboSense, Hesai Technology ve Huawei gibi markalar, küresel lidar satışlarının yüzde 65'inden fazlasını elinde bulunduruyor. Bu şirketler, yasaktan ciddi şekilde etkilenebilir. Bu pazarda Çinli olmayan tek büyük oyuncu ABD merkezli Seyond konumunda.
ABD’nin Çin’e yönelik kısıtlamaları yarı iletkenler, elektrikli araçlar, güneş hücreleri ve kritik mineraller için yakında yürürlüğe girecek olan yüksek gümrük vergileri ile genişlemeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)