SpaceX'in tarih yazacağı anları buradan canlı izleyin (Görev başarıyla tamamlandı)

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Hangi roket tekrar kullanılıyor?

Canlı yayın

Elon Musk'ın 2002 yılında tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmek amacıyla temellerini attığı SpaceX, bugün uzay araştırmaları tarihine damgasını vuracak bir göreve hazırlanıyor. Şimdiye kadar toplam 8 farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran şirket ilk kez bugün daha önce kullanılmış bir roketi tekrar uzaya fırlatacak ve kelimenin tam anlamıyla "tekrar kullanılabilirliği" hayata geçirecek.Bu gece TSİ 01.37'de başlayacak olan SES-10 isimli görevde Falcon 9 roketi Lüksemburg merkezli şirket SES'e ait bir iletişim uydusunu yörüngeye taşıyacak. Kennedy Uzay Merkezinden kalkışa geçecek olan roket, uyduyu yer eşzamanlı yörüngeye taşıdıktan sonra her zamanki gibi yine Yeryüzü'ne geri dönüş yaparak bir iniş denemesi gerçekleştirecek. SpaceX, görevin tamamını yine YouTube üzerinden canlı olarak yayınlayacak.25 Aralık 2015 gününde ilk kez bir Falcon 9 roketine başarıyla dikey iniş yaptıran SpaceX, o günden bu yana toplam 8 farklı roketi Yeryüzü'ne geri getirmeyi başarmıştı. Bu roketlerden ilkini Kaliforniya'daki merkezinde hatıra olarak saklayan şirket, yapılan testler sonucunda 8 Nisan 2016 günü CRS-8 görevinde iniş yapan roketi tekrar kullanma kararı aldı.CRS-8 görevinde kullanılan bu roket hatırlayacağınız üzere okyanusdaki otonom gemiye iniş yapmayı başaran ilk roketti. 8 Nisan 2016'da NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan bu Falcon 9 roketi şimdiyse yaklaşık bir yılın ardından SES'in iletişim uydusunu yörüngeye taşımak için tekrar uzaya çıkmaya hazırlanıyor.Hem SpaceX hem de genel anlamda uzay araştırmalarının geleceğini yakından ilgilendiren bu potansiyel devrim niteliğindeki görevi aşağıdaki YouTube penceresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Falcon 9, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde TSİ 01.27'de kalkışa geçecek.