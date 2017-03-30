Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX'in tarih yazacağı anları buradan canlı izleyin (Görev başarıyla tamamlandı)

SpaceX'in ilk kez bir roketi tekrar kullanacağı devrim niteliğindeki görev birazdan başlıyor. Falcon 9'un kalkış anlarını ve görev sonundaki iniş denemesini buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5b
1
22
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk'ın 2002 yılında tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmek amacıyla temellerini attığı SpaceX, bugün uzay araştırmaları tarihine damgasını vuracak bir göreve hazırlanıyor. Şimdiye kadar toplam 8 farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran şirket ilk kez bugün daha önce kullanılmış bir roketi tekrar uzaya fırlatacak ve kelimenin tam anlamıyla "tekrar kullanılabilirliği" hayata geçirecek.

Bu gece TSİ 01.37'de başlayacak olan SES-10 isimli görevde Falcon 9 roketi Lüksemburg merkezli şirket SES'e ait bir iletişim uydusunu yörüngeye taşıyacak. Kennedy Uzay Merkezinden kalkışa geçecek olan roket, uyduyu yer eşzamanlı yörüngeye taşıdıktan sonra her zamanki gibi yine Yeryüzü'ne geri dönüş yaparak bir iniş denemesi gerçekleştirecek. SpaceX, görevin tamamını yine YouTube üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

Ayrıca Bkz. ""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"

Hangi roket tekrar kullanılıyor?


25 Aralık 2015 gününde ilk kez bir Falcon 9 roketine başarıyla dikey iniş yaptıran SpaceX, o günden bu yana toplam 8 farklı roketi Yeryüzü'ne geri getirmeyi başarmıştı. Bu roketlerden ilkini Kaliforniya'daki merkezinde hatıra olarak saklayan şirket, yapılan testler sonucunda 8 Nisan 2016 günü CRS-8 görevinde iniş yapan roketi tekrar kullanma kararı aldı.

CRS-8 görevinde kullanılan bu roket hatırlayacağınız üzere okyanusdaki otonom gemiye iniş yapmayı başaran ilk roketti. 8 Nisan 2016'da NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan bu Falcon 9 roketi şimdiyse yaklaşık bir yılın ardından SES'in iletişim uydusunu yörüngeye taşımak için tekrar uzaya çıkmaya hazırlanıyor.

Canlı yayın


Hem SpaceX hem de genel anlamda uzay araştırmalarının geleceğini yakından ilgilendiren bu potansiyel devrim niteliğindeki görevi aşağıdaki YouTube penceresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Falcon 9, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde TSİ 01.27'de kalkışa geçecek.
 
Güncelleme: Görev başarıyla tamamlandı ve Falcon 9 Atlantik Okyanusu'ndaki gemiye iniş yaptı. Uzay araştırmalarında önemli bir devrime şahit olduk diyebiliriz. Detaylar gelecek. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aktorun 2 yıl en beğenilen
bluemersini

biz daha iyisini yaparız ama izin vermiyorlar
Bir Amerikalı generalin (yada öyle biri) şu anlamda bir sözü var:
"Türkiye'yi zayıflatacaksın ama zayıf komayacaksın,
güçlendireceksin ama güçlü komayacaksın."

Ne Türkiye'ymiş be bilader. Adamlar Mars'ta robot gezdiriyor, yazılımda teknoloji geliştirmede Dünya lideriler ama Türkiye'nin gelişmesinden çekiniyorlar öyle mi?
bluemersinibiz daha iyisini yaparız ama izin vermiyorlarBir Amerikalı generalin (yada öyle biri) şu anlamda bir sözü var:"T...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl
Komplo teorisi gibi olacak ama neden iniş anında kameralar kapandı ? Daha sonra birden roketin inmiş halini gösterdiler. Yoksa o inmiş diye gösterdikleri görüntü aslında kalkmadan önceki görüntü müydü ?

Ayrıca belirttiğim saniyedeki videoya bakarsanız aslında görüntünün video değil sabit bir fotoğraf karesi olduğu anlaşılıyor çünkü , denizde hiçbir kıpırdanma yok.
youtu.be/...

Daha sonra indikten sonraki gösterdilleri görüntüde , roketin altında su birikintileri olduğu görülüyor.İniş zemininde su var , fakat o kadar yüksek derece ateşleme yaparak zemini kavuran roketten saniyler sonra ne zeminden buhar çıkıyor nede duman , sanki orada roket inmemiş gibi zeminde su birikintileri var.
youtu.be/...
Komplo teorisi gibi olacak ama neden iniş anında kameralar kapandı ? Daha sonra birden roketin inmiş halini gösterdiler. Yoksa o inmiş diye gösterdikleri görün...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
herşey iyi güzelde şu sitedeki sistem tavsiyelerini yenileseniz artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 2 yıl
Bu olay bildiğin ipteki cambaza baktan başka bişey değil. Roket inişe geçiyor hala yükseklik ölçer artıyor. Düzmece yapıyorsunuz onu bile doğru düzgün yapamıyorsunuz. Uzaya yörüngeye filan gittikleri yok sıkıyorlar oturma organlarından.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl
Komplo teorisi gibi olacak ama neden iniş anında kameralar kapandı ? Daha sonra birden roketin inmiş halini gösterdiler. Yoksa o inmiş diye gösterdikleri görüntü aslında kalkmadan önceki görüntü müydü ?

Ayrıca belirttiğim saniyedeki videoya bakarsanız aslında görüntünün video değil sabit bir fotoğraf karesi olduğu anlaşılıyor çünkü , denizde hiçbir kıpırdanma yok.
youtu.be/...

Daha sonra indikten sonraki gösterdilleri görüntüde , roketin altında su birikintileri olduğu görülüyor.İniş zemininde su var , fakat o kadar yüksek derece ateşleme yaparak zemini kavuran roketten saniyler sonra ne zeminden buhar çıkıyor nede duman , sanki orada roket inmemiş gibi zeminde su birikintileri var.
youtu.be/...
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliofage 2 yıl
anadolu86

Komplo teorisi gibi olacak ama neden iniş anında kameralar kapandı ? Daha sonra birden roketin inmiş halini gösterdiler. Yoksa o inmiş diye gösterdikleri görüntü aslında kalkmadan önceki görüntü müydü ?

Ayrıca belirttiğim saniyedeki videoya bakarsanız aslında görüntünün video değil sabit bir fotoğraf karesi olduğu anlaşılıyor çünkü , denizde hiçbir kıpırdanma yok.
youtu.be/...

Daha sonra indikten sonraki gösterdilleri görüntüde , roketin altında su birikintileri olduğu görülüyor.İniş zemininde su var , fakat o kadar yüksek derece ateşleme yaparak zemini kavuran roketten saniyler sonra ne zeminden buhar çıkıyor nede duman , sanki orada roket inmemiş gibi zeminde su birikintileri var.
youtu.be/...

youtube.com/...
youtube.com/...

Bunlar varken bu konunun üzerinde fazla durulmasına gerek yok bence

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volcano2K 2 yıl FRAPS_TR
Akan video sırasında donuyor sonra hepten kararıyor ekran o sırada iniyor zaten roket.. Bulutlara iniş öncesi ve sonrası bakınca aynı olduğu anlaşılıyor zaten. E diğer görüntülerde var.. Yüksekliğin artması ise roketin değil uydunun üzerinden gelen veri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 2 yıl FRAPS_TR
anadolu86

Komplo teorisi gibi olacak ama neden iniş anında kameralar kapandı ? Daha sonra birden roketin inmiş halini gösterdiler. Yoksa o inmiş diye gösterdikleri görüntü aslında kalkmadan önceki görüntü müydü ?

Ayrıca belirttiğim saniyedeki videoya bakarsanız aslında görüntünün video değil sabit bir fotoğraf karesi olduğu anlaşılıyor çünkü , denizde hiçbir kıpırdanma yok.
youtu.be/...

Daha sonra indikten sonraki gösterdilleri görüntüde , roketin altında su birikintileri olduğu görülüyor.İniş zemininde su var , fakat o kadar yüksek derece ateşleme yaparak zemini kavuran roketten saniyler sonra ne zeminden buhar çıkıyor nede duman , sanki orada roket inmemiş gibi zeminde su birikintileri var.
youtu.be/...

Müdür haklı olabilir bence iniş yapmamış olabilir.Zira 25:58 'da sağ taraftaki iniş paletine bakarsan palet daha yarı yolda erimeye başladı.Tam o anda yayını kestiler.Büyük ihtimalle patladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zildjiann 2 yıl
ne güzel dedi ama ; düşünün ki bir yolcu uçağını her uçuştan sonra atıyorsunuz, bir kere kullanılan roketler de o kadar pahalıya geliyordu diye..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Phantom II 2 yıl
Helal olsun adamlara.9 dakikada gitti ayrıldı geri indi.Ben bile heyecanlandım acaba inebilecek mi diye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blodiboxer55 2 yıl
Elon dan bizede lazım adam dünyayı yönlendiriyor artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 2 yıl
İndi inmesine de orayı göstermediler 165 km yükseklikteydi en son.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 2 yıl
Krone

İndi inmesine de orayı göstermediler 165 km yükseklikteydi en son.

165 km de olan şey payload yani uydu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zildjiann 2 yıl
vay be indi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djkubi 2 yıl
kirkor divarcı Seni çağırıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluemersini 2 yıl
biz daha iyisini yaparız ama izin vermiyorlar
Bir Amerikalı generalin (yada öyle biri) şu anlamda bir sözü var:
"Türkiye'yi zayıflatacaksın ama zayıf komayacaksın,
güçlendireceksin ama güçlü komayacaksın."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 2 yıl
bluemersini

biz daha iyisini yaparız ama izin vermiyorlar
Bir Amerikalı generalin (yada öyle biri) şu anlamda bir sözü var:
"Türkiye'yi zayıflatacaksın ama zayıf komayacaksın,
güçlendireceksin ama güçlü komayacaksın."

Ne Türkiye'ymiş be bilader. Adamlar Mars'ta robot gezdiriyor, yazılımda teknoloji geliştirmede Dünya lideriler ama Türkiye'nin gelişmesinden çekiniyorlar öyle mi?
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4978 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spacex, Falcon 9 ve
5 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple'ın 5 milyar dolarlık kampüsünün 4K videosu yayınlandı 2 yıl 2si1 “Taksici” Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler 2 yıl Asus, Join the Republic: Outshine the Competition etkinliğini sunar 2 yıl Huawei'nin yeni amiral gemisi P10′un Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl Referandum 2017 uygulamaları mobil mağazalarda yer aldı 2 yıl TÜRSAB şimdi de "Trivago" ve "TripAdvisor" sitelerine dava açmaya hazırlanıyor 2 yıl Galaxy S8'in Yüz Tanıma teknolojisi bir fotoğrafla aşılabiliyor 2 yıl Adobe'dan fotoğraf stili transfer edebilen müthiş teknoloji 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 4 2 yıl ABD koramirali: Uzay savaşlarına hazır olmalıyız! 2 yıl Samsung Galaxy S8 için en ilginç aksesuar 2 yıl Daha güçlü bir Mercedes-AMG C63 R modeli yolda olabilir 2 yıl Intel Optane kısmen de olsa masaüstüne geliyor 2 yıl Renault modelleri Asya'da Mitsubishi markasıyla satılabilir 2 yıl Mercedes-Benz elektrikli otomobil üretimini hızlandırıyor 2 yıl Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerjiyle 182 milyar dolar tasarruf etmeyi bekliyor 2 yıl Kaby Lake tabanlı Intel Xeon E3-1200 v6 serisi duyuruldu 2 yıl War for the Planet of the Apes'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl HP Omen 17 incelemesi "GTX1070 ve G-Sync panel" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN SpaceX'in tarih yazacağı anları buradan canlı izleyin (Görev başarıyla tamamlandı) Sonraki Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 yıl HTC Vive eğitim sektörüne de damgasını vuracak 2 yıl Galaxy S8'le iki kablosuz kulaklık seti aynı anda kullanılabilecek 2 yıl Yeni Nissan Leaf ilk defa görüntülendi 2 yıl Skoda'dan ilk elektrikli araç hamlesi: Vision E Concept 2 yıl Hyundai’den elektrikli otomobil atağı 2 yıl Xiaomi'den Hindistan çıkarması: 20.000 Hindistanlıya iş imkanı sunacak 2 yıl Ulaştırma Bakanı’ndan "ucuz internet" müjdesi! 2 yıl TÜMOSAN, kendi geliştirdiği iki dizel motoru duyurdu 2 yıl BTK Başkanı Sayan: Booking.com'u biz engellemedik, kendileri erişime kapattı 2 yıl Domino’s Pizza, siparişleri robotla teslim edecek 2 yıl Samsung'un online alışveriş sitesi Türkiye’de kullanıma sunuldu 2 yıl Tesla çalışanı ırkçı muamele gördüğü gerekçesiyle şirkete dava açtı 2 yıl İnsanları işinden eden robotlar, ücretleri de düşürüyor 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 3 2 yıl AMD Radeon RX 570 ekran kartı sızdırıldı 2 yıl ABD Temsilciler Meclisi de internet verilerinin satılmasını onayladı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ inceleme [Canlı Soru-Cevap ve iPhone 7 Plus Karşılaştırmalı] 2 yıl HTC U yeni amiral gemisi olabilir 2 yıl SpaceX yarın tarihi bir ilke imza atıyor: İlk kez bir roket tekrar fırlatılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim