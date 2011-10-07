ABD ordusu 315 adet Recon Scout XT robotu için 4.8 milyon dolar ayırdı

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Teknolojik gelişmeler savaş sanatları alanında ordu birimlerinin de en büyük yardımcısı konumunda. ABD Savunma Ajansı DARPA'nın insansız Humvee projesinin ardından minik robotlar da ordu saflarında görev alacak.
İnsansız araçlar genelde tehlikeli bölgelerde askerlerin yerine keşif ve gerekirse saldırı amacıyla kullanılıyor. Küçük robot üretimi konusunda uzman firmalardan ReconRobots geçtiğimiz yıllarda bir robot prototipiyle ABD ordusunun ve basının dikkatini çekmişti.
Ordu başarılı bulduğu küçük robotlardan 315 adet sipariş verdi. Recon Scout XT adı verilen robotlar küçük bir ot biçiciyi andırıyor. İki teker üzerinde giden 600gr ağırlığındaki robot zeminlerde keşif yaparak kızılötesi alıcılarla kontrol cihazına görüntüleri video olarak aktarıyor. Veya yukarıda kalan zeminlere fırlatılarak yine keşif amaçlı kullanılabiliyor.
Dikenli tel ve barikatların arkasına atılabilen robot 40m yüksekten düşmeye dayanıklı. Tek bir başlatma tuşuna sahip robotun bataryası şarj olabiliyor. Gece görüş özelliği var ve ortam ışığı yetersiz kaldığında kızılötesi aydınlatmasını kullanıyor.
ABD ordusu SearchStick adı verilen kaidelerden de 315 adet sipariş verdi. Bu kaide üzerine oturtulan Recon Scout XT duvarların diğer tarafını da gözetleyebiliyor.
Ekim ayının bitiminde siparişin büyük kısmı teslim edilecek. Robot için ayrılan bütçe ise 4.8 milyon dolar.
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2002'den sonrasına bak bakalım kaçtane şehit verilmiş. 2002'den önce olaylar hangi seviyedeymiş.
Yozgatdaki vatandaş neden isyan etmiyor, Isparta neden isyan etmiyor? Kargayı altın kafese de koysan illede vatanım der. Bu iş öyle hakla hukukla bitmez. Büyük balık küçük balığı yutar. Yutamazsa boğazına takılır ölür. Fransız ihtilali nelere sebep olmuş bir açın okuyun. Ulus devlet olamaz isen ve güçlü değilsen parçalanırsın.
Yahu nasıl okuyorsunuz anlamıyorum.
Ben zaten dedim "Gece işe yarar" diye. Daha ne herkes anlamamazlıktan geliyor anlamıyorum.
Gece , İşe , Yarar... Anlatabildim mi ?
ne alaka ya türklerin onlardan ne kalır yanı varki istesek biz onun gibilerinin çok daha iyisini yapar çok daha iyi bi şartlarda kullanırdık ama bu işleri yapabilecek kapasitedeki insanlar ön plana çıkarılmıyor işte yoksa sen her tükü sokaktaki birkaç t serseriyle bir tutamazsın nesline resmen hakaret ediyosun.
Ama videoyu çekenler mallarını satabilmek amacıyla öyle bir çekmişler ki, sanki robotu gören terörist robottan korkacak, bir şey yapmayacak, mal mal bakacak gibi.
Robot düşecek, dolaşacak kaç tane terörist var içerde diye kamerasından hepsini gösterecek, terörist de bakacak hiç bir şey yapmayacak.
Bu kadar mı salak bunların teröristleri ?
Tamam insan hayatı tabi daha değerli, paha biçilemez. Ama bir tane attılar ve terörist gördü ve etkisiz hale getirdi. Ne yapacaklar bir tane daha mı atacaklar ?
Birini parçaladı. Bir tane daha attın, onu da kırdı. Bir tane daha attın derken 3 tane teröristin yerini belirlemek için 5 tane attın. Yazık yahu 75000$ yapıyor.
Sırt çantalarında robot dolu olması lazım ki atıp dursunlar. Buna para dayanmaz ki.
Büyük mekan ve karanlıkta demişsin. Üstelik mesajımdan alıntı yapmışsın. Zaten alıntı yaptığın yerde ben yazmışım.
"Karanlıkta işe yarar" diye...
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Zamazingo, darpa