ABD ordusu 315 adet Recon Scout XT robotu için 4.8 milyon dolar ayırdı





Teknolojik gelişmeler savaş sanatları alanında ordu birimlerinin de en büyük yardımcısı konumunda. ABD Savunma Ajansı DARPA'nın insansız Humvee projesinin ardından minik robotlar da ordu saflarında görev alacak.





İnsansız araçlar genelde tehlikeli bölgelerde askerlerin yerine keşif ve gerekirse saldırı amacıyla kullanılıyor. Küçük robot üretimi konusunda uzman firmalardan ReconRobots geçtiğimiz yıllarda bir robot prototipiyle ABD ordusunun ve basının dikkatini çekmişti.





Ordu başarılı bulduğu küçük robotlardan 315 adet sipariş verdi. Recon Scout XT adı verilen robotlar küçük bir ot biçiciyi andırıyor. İki teker üzerinde giden 600gr ağırlığındaki robot zeminlerde keşif yaparak kızılötesi alıcılarla kontrol cihazına görüntüleri video olarak aktarıyor. Veya yukarıda kalan zeminlere fırlatılarak yine keşif amaçlı kullanılabiliyor.





Dikenli tel ve barikatların arkasına atılabilen robot 40m yüksekten düşmeye dayanıklı. Tek bir başlatma tuşuna sahip robotun bataryası şarj olabiliyor. Gece görüş özelliği var ve ortam ışığı yetersiz kaldığında kızılötesi aydınlatmasını kullanıyor.





ABD ordusu SearchStick adı verilen kaidelerden de 315 adet sipariş verdi. Bu kaide üzerine oturtulan Recon Scout XT duvarların diğer tarafını da gözetleyebiliyor.





Ekim ayının bitiminde siparişin büyük kısmı teslim edilecek. Robot için ayrılan bütçe ise 4.8 milyon dolar.