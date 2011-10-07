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ABD ordusu 315 adet Recon Scout XT robotu için 4.8 milyon dolar ayırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojik gelişmeler savaş sanatları alanında ordu birimlerinin de en büyük yardımcısı konumunda. ABD Savunma Ajansı DARPA'nın insansız Humvee projesinin ardından minik robotlar da ordu saflarında görev alacak.

İnsansız araçlar genelde tehlikeli bölgelerde askerlerin yerine keşif ve gerekirse saldırı amacıyla kullanılıyor. Küçük robot üretimi konusunda uzman firmalardan ReconRobots geçtiğimiz yıllarda bir robot prototipiyle ABD ordusunun ve basının dikkatini çekmişti.

Ordu başarılı bulduğu küçük robotlardan 315 adet sipariş verdi. Recon Scout XT adı verilen robotlar küçük bir ot biçiciyi andırıyor. İki teker üzerinde giden 600gr ağırlığındaki robot zeminlerde keşif yaparak kızılötesi alıcılarla kontrol cihazına görüntüleri video olarak aktarıyor. Veya yukarıda kalan zeminlere fırlatılarak yine keşif amaçlı kullanılabiliyor. 

Dikenli tel ve barikatların arkasına atılabilen robot 40m yüksekten düşmeye dayanıklı. Tek bir başlatma tuşuna sahip robotun bataryası şarj olabiliyor. Gece görüş özelliği var ve ortam ışığı yetersiz kaldığında kızılötesi aydınlatmasını kullanıyor.

ABD ordusu SearchStick adı verilen kaidelerden de 315 adet sipariş verdi. Bu kaide üzerine oturtulan Recon Scout XT duvarların diğer tarafını da gözetleyebiliyor.

Ekim ayının bitiminde siparişin büyük kısmı teslim edilecek. Robot için ayrılan bütçe ise 4.8 milyon dolar.

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berkxy 8 yıl en beğenilen
türke versen bunu etek altı çekmek için kullanır
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DH Misafiri 8 yıl
çok bir işe yarar gibi görünmüyor. askerler teröristlerin inine aygıtı atıyorlar, aygıt çalışıyor ve görüntü aktarıyor. buraya kadar güzel de, aygıtı gören teröristler keriz gibi hareket edip aygıtı etkisiz hale getirmeyi akıllarına getirmiyorlar. Sanki bilgisayar oyunundaki yapayzekası 0 a yakın bilgisayar karakterleri gibi hareket ediyorlar... Gülünç
çok bir işe yarar gibi görünmüyor. askerler teröristlerin inine aygıtı atıyorlar, aygıt çalışıyor ve görüntü aktarıyor. buraya kadar güzel de, aygıtı gören terö...
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fotifoti 8 yıl
ürüne değil, teknolojiye yatırım yapıyorlar. yeni cihazlar gelecektir. insansız araçların sayısı giderek artar. zaten adamlar askere fazla iş bırakmıyor. iç karışıklık çıkartıyorlar, millet birbirini yiyor onlar da gelip konuyor :)
ürüne değil, teknolojiye yatırım yapıyorlar. yeni cihazlar gelecektir. insansız araçların sayısı giderek artar. zaten adamlar askere fazla iş bırakmıyor. iç kar...
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MxFxOx 7 yıl
adamlar sadece yaklaşık 5 milyon dolar ayırmış onlar bu para çok önemli değil ABD askeri tırsak olduğundan bu tip araçlara ihtiyaç duyuyorlar ufak tefek bir şeyde değil içeriye iphone atsınlar belki teroristler video çekip yollarlar
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frkn7 8 yıl
hayırlısı diyelim artık kullanıp kullanıp 10 seneye bize satarlar.
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Volkanbaba 8 yıl
Daha gelişir bu alet böyle pek olmaz.
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S 8 yıl
40m den düşmeye dayanıklı olması gerçekten iyiymiş. abd ordusu duvarın arkasını göre bilme teknolojisi üstündede çalışıyor ne güzel, ne güzel.
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Kel Adam 8 yıl
Az para ayirmislar
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rondo1194 8 yıl
ha ha pazar filesi bu aleti etkisiz hale getirir, istediğim yere saklanırım, etrafıma pazar filelerinden döşedimmi ağa yakalanmış balık gibi hareket edemez bu meret.

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despair 8 yıl
Zaten binada olası her yere fırlattılar robotu oralarda da düşman yoksa hiç girmesinler mekana.. Bari patlatında bişeye benzesin..
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diegorian 8 yıl
@whitehazel
2002'den sonrasına bak bakalım kaçtane şehit verilmiş. 2002'den önce olaylar hangi seviyedeymiş.
Yozgatdaki vatandaş neden isyan etmiyor, Isparta neden isyan etmiyor? Kargayı altın kafese de koysan illede vatanım der. Bu iş öyle hakla hukukla bitmez. Büyük balık küçük balığı yutar. Yutamazsa boğazına takılır ölür. Fransız ihtilali nelere sebep olmuş bir açın okuyun. Ulus devlet olamaz isen ve güçlü değilsen parçalanırsın.
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ahkbjk 8 yıl
bu gavur dediğimiz toplumlarda insana,insan hayatına saygı var..değer veriliyor..o kadar parayı devlet, askerini düşündüğü için harcıyor.. gerisini ben anlatmyayım...zaten anlaşıldı..saygılar
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berkkarabacak 8 yıl
+zırh ve silah konmus daha buyuk modelleri olsa işe yarayabilirdi ama bu biraz dandik duruo,oyuncak gibi
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dergul 8 yıl
o kadar şeye gerek yok, içine plastik patlayıcı koysan yeter. bu aletin amacını anlamadınız galiba. kapalı veya yüksekteki yerlerde, pusu olup olmadığını anlıyor. eğer terörist bu robotu fark etmezse, görüntüden yerini tespit ediyorlar. fark edip, robotu vurursa, bu sefer tüfeğin sesinden veya görüntünün kaybolmasından dolayı, gene fark edilecektir. ilk modeller pahalı olabilir, ama üretim arttıkça, ucuzlar.
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chnvat 8 yıl
yani yorumlar karşısında yazmamak elde değil arkadaşlar bu yorum yapanların hiçbirimi askerliğini yapmadı hiçbirimi nasıl nöbet tutulduğunu görmedi emin olun o robotu gece gören bir asker fareden başka bişey düşünmez hele birde 3-5 teyse
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OverClocK1ng 8 yıl chnvat
chnvat

yani yorumlar karşısında yazmamak elde değil arkadaşlar bu yorum yapanların hiçbirimi askerliğini yapmadı hiçbirimi nasıl nöbet tutulduğunu görmedi emin olun o robotu gece gören bir asker fareden başka bişey düşünmez hele birde 3-5 teyse

Yahu nasıl okuyorsunuz anlamıyorum.

Ben zaten dedim "Gece işe yarar" diye. Daha ne herkes anlamamazlıktan geliyor anlamıyorum.

Gece , İşe , Yarar... Anlatabildim mi ?
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berkxy 8 yıl en beğenilen
türke versen bunu etek altı çekmek için kullanır
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electroghost 8 yıl berkxy
berkxy

türke versen bunu etek altı çekmek için kullanır

ne alaka ya türklerin onlardan ne kalır yanı varki istesek biz onun gibilerinin çok daha iyisini yapar çok daha iyi bi şartlarda kullanırdık ama bu işleri yapabilecek kapasitedeki insanlar ön plana çıkarılmıyor işte yoksa sen her tükü sokaktaki birkaç t serseriyle bir tutamazsın nesline resmen hakaret ediyosun.

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ErTuFx 8 yıl
Bu bir baslangictir sanirim bunu gelistirip silah seklinde olanlarini da üreteceklerdir o zaman o adamlari avlamaya yarayabilir
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OverClocK1ng 8 yıl
Cem arkadaşım orası doğru, dediğinde haklısın. Tabii ki insan hayatı değerli. Tartışması bile olmaz.

Ama videoyu çekenler mallarını satabilmek amacıyla öyle bir çekmişler ki, sanki robotu gören terörist robottan korkacak, bir şey yapmayacak, mal mal bakacak gibi.

Robot düşecek, dolaşacak kaç tane terörist var içerde diye kamerasından hepsini gösterecek, terörist de bakacak hiç bir şey yapmayacak.
Bu kadar mı salak bunların teröristleri ?

Tamam insan hayatı tabi daha değerli, paha biçilemez. Ama bir tane attılar ve terörist gördü ve etkisiz hale getirdi. Ne yapacaklar bir tane daha mı atacaklar ?

Birini parçaladı. Bir tane daha attın, onu da kırdı. Bir tane daha attın derken 3 tane teröristin yerini belirlemek için 5 tane attın. Yazık yahu 75000$ yapıyor.
Sırt çantalarında robot dolu olması lazım ki atıp dursunlar. Buna para dayanmaz ki.

Büyük mekan ve karanlıkta demişsin. Üstelik mesajımdan alıntı yapmışsın. Zaten alıntı yaptığın yerde ben yazmışım.

"Karanlıkta işe yarar" diye...

OverClocK1ng
Bu ancak bir şekilde işe yarar. O da karanlık bir yere atarsın. Teröristler görmezler ve kızılötesi ile kaç kişi var yerini belirlersin anca öyle bir işe yarar.
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