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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone’dan Android’e geçiş yapmak artık çok daha kolay

Bulut depolama servisi Google Drive’ın güncellenen mobil uygulamasıyla birlikte artık iOS işletim sistemine sahip bir cihazdan Android’e geçiş yapmak oldukça kolay bir hal alıyor.
2 yıl
5b
1
21
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Apple'la özellikle mobil cephede adeta savaş içerisinde olan Google, kullanıcıları Android saflarına çekebilmek için yeniliklerine devam ediyor. Daha önce Apple tarafından yayınlanan ve iOS’a geçişi kolaylaştıran "Move to iOS" uygulamasına geç de olsa cevap veren teknoloji devi, Android’in pastadaki dilimini giderek arttırmayı hedefliyor.
Bu kapsamda güncellenen Google Drive uygulamasına eklenen yedekleme özelliğiyle akıllı cihazınızdaki verileri depolayarak farklı bir telefona ya da tablete kolaylıkla aktarabilmeniz mümkün. Rehber, takvim, fotoğraf ve video içerikleri yedekleyen uygulamanın telefon ayarlarını, mesajları ve müzik arşivini ise yedeklemediğini söylemeden geçmeyelim.
Güncellemeyle benzer hizmet veren birkaç uygulamayı tek çatı altında birleştiren Google, böylelikle Android’e geçiş yapmak isteyen kullanıcıların veri yedekleme ve aktarma işlemlerinde yaşadıkları sorunları ortadan kaldırıyor. "Ayarlar" sayfası altından yedeklenen veriler Android işletim sistemli cihaza geçildiğinde ilk kurulumda otomatik şekilde taşınıyor.
 

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Biggest Star 2 yıl en beğenilen WB
WB
Kim iphone dan android e gecer ki


iphone'da yapabildiklerini yapıp, daha fazlasını yapmak isteyen kişi
WBKim iphone dan android e gecer kiiphone'da yapabildiklerini yapıp, daha fazlasını yapmak isteyen kişi...
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cyberfalcon 2 yıl WB
WB

Kim iphone dan android e gecer ki


Kölelikten kurtulmak isteyenler
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nevermore4126 2 yıl WB
WB

Kim iphone dan android e gecer ki


Bu saatten sonra bi telefona 4.000 lira vermek istemeyen biri geçer mesela.
WBKim iphone dan android e gecer kiBu saatten sonra bi telefona 4.000 lira vermek istemeyen biri geçer mesel...
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aycibin 2 yıl
bin takla attım whatsapp'ı geçiremedim
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Angelica 2 yıl
Android kullanan var mi? Bizim sirkette isciler bile kullanmiyor artik.
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ayarotoservis 2 yıl
@Cihan Pehlivan bu uygulama gelecek mi geldimi ?
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Habercitakipcisi 2 yıl
Çok iyi artık geçiş yapabiliriz kolaylıkla.
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genceray20 2 yıl
akıllı telefonu gerçekten kullanmak isteyen androide geçer
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Pontus Euxinus 2 yıl
iOS - Android kavgası ne zaman bitecek? Kullan geç, sana ne başkasının tercihinden.
Android kullanıyorum, hiç virüs bulaştırmadım. Ne olduğu belli olmayan uygulamaları indirmezseniz, özellikle mağaza dışından, bir şey olmaz. Virüs programına bile gerek yok.
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hakan1581 2 yıl
iphone dan mı androide yoksa ios dan mı androide geçilir ?
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kadirirdem 2 yıl
Apple'ın işine gelmeyecektir.
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esmerbuyucu 2 yıl kadirirdem
Her şeyi yedekleyemiyor ki zaten.
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Colouse 2 yıl
3.5 yıldır Android kullanıyorum, çok şey kurcalamama rağmen virüs bulaştırmadım. Android'deki virüs olayının bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. Bulaşırsa da milyonda bir ihtimalle bulaşır.
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esmerbuyucu 2 yıl
Hadi şimdi biz de diyelim hadi Google yürrrrrü anca gidersin.
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