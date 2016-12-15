iPhone’dan Android’e geçiş yapmak artık çok daha kolay

Apple'la özellikle mobil cephede adeta savaş içerisinde olan Google, kullanıcıları Android saflarına çekebilmek için yeniliklerine devam ediyor. Daha önce Apple tarafından yayınlanan ve iOS’a geçişi kolaylaştıran "Move to iOS" uygulamasına geç de olsa cevap veren teknoloji devi, Android’in pastadaki dilimini giderek arttırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda güncellenen Google Drive uygulamasına eklenen yedekleme özelliğiyle akıllı cihazınızdaki verileri depolayarak farklı bir telefona ya da tablete kolaylıkla aktarabilmeniz mümkün. Rehber, takvim, fotoğraf ve video içerikleri yedekleyen uygulamanın telefon ayarlarını, mesajları ve müzik arşivini ise yedeklemediğini söylemeden geçmeyelim.

Güncellemeyle benzer hizmet veren birkaç uygulamayı tek çatı altında birleştiren Google, böylelikle Android’e geçiş yapmak isteyen kullanıcıların veri yedekleme ve aktarma işlemlerinde yaşadıkları sorunları ortadan kaldırıyor. "Ayarlar" sayfası altından yedeklenen veriler Android işletim sistemli cihaza geçildiğinde ilk kurulumda otomatik şekilde taşınıyor.