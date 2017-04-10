ABD seçimlerini etkilediği düşünülen Rus programcı gözaltına alındı

Waledac spam botnetin yaratıcısı (veya yaratıcılarından birisi) olan ve başkanlık seçimi döneminde ABD’ye siber saldırı gerçekleştirdiği iddialarıyla gündeme gelen Rus bilgisayar programcısı Pyotr Levashov, hafta sonu Barselona’daki El Prat Havalimanı’nda gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından Madrid’e gönderilen Levashov, AFP tarafından paylaşılan bilgilere göre yarattığı bir virüs ile seçimleri etkilemiş olmasından dolayı gözaltında.

KrebsOnSecurity’nin web sitesinde yer alan bilgilere göre “Peter of the North” ve “Peter Severa” takma adlarını kullanan Levashov, iddia edilene göre virüs yaratıcılarına ve spamcılara ödeme yaparak sahte virüs yazılımları geliştirmeleri adına birkaç operasyon da gerçekleştirmişti.

US Justice Department sözcüsü Peter Carr, Levashov’un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Reuters, ulusal güvenliğe dahil olan bu operasyonun farklı kurumlar tarafından yönetildiği bilgisini paylaştı, ancak diğer kurumlardan da konu ile ilişkili açıklama yapılmadı. US Justice Department, olayın üzerinden zaman geçmesiyle gözaltı kararının ulusal güvenlikle doğrudan bağlantılı olmadığını duyurdu.

Peter Severa takma adıyla Waledac spam botneti geliştiren Levashov, yaklaşık 70 bin ile 90 bin bilgisayarın kontrolünü ele geçirmeyi başarmış ve her gün 1.5 milyar spam mesaj gönderebilme kapasitesine sahip olan bir ağ kurmuştu. Botnetin kurucusunun Levashov olduğunu işaret eden birçok kanıtın bulunması, programcının gözaltına alınma nedeni olabilir.

http://www.ibtimes.co.uk/russian-computer-programmer-alleged-spam-kingpin-pyotr-levashov-arrested-spain-1616226