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ABD seçimlerini etkilediği düşünülen Rus programcı gözaltına alındı

Rus bilgisayar programcısı Pyotr Levashov, haftasonu Barselona’da gözaltına alındı. Ünlü programcının ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde iddialar mevcut.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Waledac spam botnetin yaratıcısı (veya yaratıcılarından birisi) olan ve başkanlık seçimi döneminde ABD’ye siber saldırı gerçekleştirdiği iddialarıyla gündeme gelen Rus bilgisayar programcısı Pyotr Levashov, hafta sonu Barselona’daki El Prat Havalimanı’nda gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından Madrid’e gönderilen Levashov, AFP tarafından paylaşılan bilgilere göre yarattığı bir virüs ile seçimleri etkilemiş olmasından dolayı gözaltında.

KrebsOnSecurity’nin web sitesinde yer alan bilgilere göre “Peter of the North” ve “Peter Severa” takma adlarını kullanan Levashov, iddia edilene göre virüs yaratıcılarına ve spamcılara ödeme yaparak sahte virüs yazılımları geliştirmeleri adına birkaç operasyon da gerçekleştirmişti.

US Justice Department sözcüsü Peter Carr, Levashov’un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Reuters, ulusal güvenliğe dahil olan bu operasyonun farklı kurumlar tarafından yönetildiği bilgisini paylaştı, ancak diğer kurumlardan da konu ile ilişkili açıklama yapılmadı. US Justice Department, olayın üzerinden zaman geçmesiyle gözaltı kararının ulusal güvenlikle doğrudan bağlantılı olmadığını duyurdu.

Peter Severa takma adıyla Waledac spam botneti geliştiren Levashov, yaklaşık 70 bin ile 90 bin bilgisayarın kontrolünü ele geçirmeyi başarmış ve her gün 1.5 milyar spam mesaj gönderebilme kapasitesine sahip olan bir ağ kurmuştu. Botnetin kurucusunun Levashov olduğunu işaret eden birçok kanıtın bulunması, programcının gözaltına alınma nedeni olabilir.


http://www.ibtimes.co.uk/russian-computer-programmer-alleged-spam-kingpin-pyotr-levashov-arrested-spain-1616226 Yorum Yaz
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FightForBeer 2 yıl en beğenilen joven
Orijinalden alıntı: joven

Seçimlerde kaybedenlerin ortak mazeretidir ve kendileri hariç hep bir suçlu ararlar

Trafoya kedi kaçtı diyorsun yani?
Orijinalden alıntı: jovenSeçimlerde kaybedenlerin ortak mazeretidir ve kendileri hariç hep bir suçlu ararlarTrafoya kedi kaçtı di...
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Peki ama ABD'nin dünyadaki bütün ülkelerin seçimlerini manipüle ettiğini, gerek youtube, facebook, twitter ve bunun yanında internet ve uygulama ve yazılımları ve binlerce paralı Trollü ile de bunları organize edip yaptığı çok açıkken kendisine en azından şüphe ile bile saldırdığını düşündüğü bir Hacker'ı herhalde asar eder diye düşünüyorum.
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merveyanar 2 yıl
Ruslar Bilgisayarda oldukça iyi ya yapmıştır bunlar anlıyorlar bu işlerden
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Siyah Nur 2 yıl
ABD'deki muhalifler demekki Kılıçdaroğlu'nu örnek alıyormuş kendine.
Her seçim adam(!) yeniliyor, her seçim utanmadan çıkıp bu kabul edilemez, bu sonuçları değiştireceğiz vıdıvıdı diyor.
İşin komiği milyonlarca insan bu adamın(!) arkasından hala diyor ve mâlum partiye oy verenlere koyun diyor.
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adam olun 2 yıl
onlar da aziz nesin gibi biri yokmuymuş kaydedince ona bağlasınlar
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GetSomeRest 2 yıl
Seçimlere müdahale etmek ne demek anlamadım ki. yani adamlar sandıklardaki oyları mı değiştirdiler, hayır. Bir film vardı elektronik oy kullanarak seçim yapılırken yanlışlık yapılmasıyla az oy alan başkan seçilmişti. Bu abd seçimlerinde müdahale edildiği haberini ilk duyunca abd elektronik oy sistemine geçti sandım. Buna abd müdahale diyorsa, avrupa bizim seçimlere müdahale etmek değil resmen yönetiyor diyeceğim.
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serafon 2 yıl
yakında filmi çıkar :D
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pspoor 2 yıl
Bitmedi demokratlarin iftiralari ve adamlarin buradaki saksakcilari, yakinda utanmasalar füzeleri Rusya atti, bizim haberimiz yoktu diyecekler...
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Spider_hip 2 yıl
Abd gizliden yönettiği ya da yönettirdiği Türkiye gibi ülkelerde aynı yöntemi kendisi kullandığı için bu tarz durumların kendi başlarına da gelmesinden doğal olarak endişeli. E ne demişler el elden üstündür. Hep onlar mı diğer ülkelerin başbakanlarını, cumhurbaşkanlarını kendi elleriyle yetiştirip koyacaklar.
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