ABD’de 5G testleri sürüyor. Hedef 4G’nin 30 katına çıkmak

Haber Müdürü
Geçtiğimiz yıl Verizon’un canlı şebekelerde başladığı 5G testlerine şimdi de AT&T katılmaya hazırlanıyor. Şirketin açıkladığı rakamlar Verizon’a kıyasla daha makul seviyelerde. AT&T bugünkü anlamda ABD’de sunulan ortalama 4G LTE hızlarından 30 ila 5- kat daha yüksek rakamlar görmek hedefinde. Elbette ki bu ifade iyimser bir bakışla alt yapının olgunluk dönemi için kullanılabilir olacaktır.
Intel ve Ericsson ile 5G konusunda işbirliğine giden AT&T, 2016 yılı sonuna kadar testleri tamamlamış olmayı hedefliyor. Gecikme süresini 1-5 milisaniyeye kadar düşürme hedefinde olan şirket, 2020 yılına kadar kullanıcılarına yaygın bir şekilde 5G hizmeti veriyor olma beklentisinde.
Dijital dünyada geniş bant ihtiyacı her geçen gün hızla artıyor. Bunun yanı sıra 5G’nin güvenlik ölçeğinde de kazanımlar sağlamasına ilişkin çalışmaların olduğunu biliyoruz. Tabi 5G şebekelerinde kullanılacak cihazların bu yapıya entegre olması da bir diğer konu. Qualcomm ve Intel bu konuda bir dizi çalışmalar zaten yürütüyor. Bu arada Güney Kore 2018 Kış Olimpiyatları'nda 5G alt yapısında hizmet verir hale gelmeyi hedefliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben 5g'den milletin ne umduğunu anlayamıyorum. Mobil internet dünyada çoğu ülkede de öyle, gereksiz pahalı, yüksek ping problemi var ve kotalar çok çok sınırlı. Telefondan basit uygulamaları kullanmak
dışında o kotalarla hiçbirşey yapılamaz. İnternet kullanımınız sadece sosyal medya gibi düşük veri aktarımı olan, az kota harcayan uygulamalardan ibaret değilse evde her türlü sabit internete ihtiyacınız olacak.
5g bu maliyet ve kota problemlerinden dolayı pek de umrumda değil, günümüzün hali hazırda teknolojisi olan fiber yaygınlaşsın, akk'sız uygun tarifeler gelsin başka birşey istemem.
Bu arada bölgemin Türk telekom müdürlüğüne gittim fiber için dilekçe vermeye, müdür dedi ki fiber reklamlarına biz daha fazla gülüyoruz. Ankaradan yazı falan gelmedi, önümüzdeki 1-1.5 sene içinde
bölgenin hiçbir yerine fiber döşenmeyecek dedi. Yani boşa dilekçe veriyorsunuza getirdi. Superonline desek 9-12 ay değerlendirmede bekleyenler varmış.
Google fiber bile Türkiye'ye gelir, Türk telekom fiber gelmez o derece ümidim kesildi. Bizim yerli firmaların bir gelişme yapacağı yok, sistemi kurmuşlar btk da arka çıkıyor, abartı karların tadını çıkarıyorlar.
bu defa @redoracle 'i kopyalamissin !
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3599 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
5g, at&t ve