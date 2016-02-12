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ABD’de 5G testleri sürüyor. Hedef 4G’nin 30 katına çıkmak

ABD’de 5G testlerine AT&T de katıldı. Verizon ile birlikte AT&T de laboratuvar ortamından çıkıp gerçek saha testlerine geçiyor. Hedef 5G ile 30-50 kat hızlara ulaşmak.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD’de 5G testleri sürüyor. Hedef 4G’nin 30 katına çıkmak

Geçtiğimiz yıl Verizon’un canlı şebekelerde başladığı 5G testlerine şimdi de AT&T katılmaya hazırlanıyor. Şirketin açıkladığı rakamlar Verizon’a kıyasla daha makul seviyelerde. AT&T bugünkü anlamda ABD’de sunulan ortalama 4G LTE hızlarından 30 ila 5- kat daha yüksek rakamlar görmek hedefinde. Elbette ki bu ifade iyimser bir bakışla alt yapının olgunluk dönemi için kullanılabilir olacaktır.

Intel ve Ericsson ile 5G konusunda işbirliğine giden AT&T, 2016 yılı sonuna kadar testleri tamamlamış olmayı hedefliyor. Gecikme süresini 1-5 milisaniyeye kadar düşürme hedefinde olan şirket, 2020 yılına kadar kullanıcılarına yaygın bir şekilde 5G hizmeti veriyor olma beklentisinde.

Dijital dünyada geniş bant ihtiyacı her geçen gün hızla artıyor. Bunun yanı sıra 5G’nin güvenlik ölçeğinde de kazanımlar sağlamasına ilişkin çalışmaların olduğunu biliyoruz. Tabi 5G şebekelerinde kullanılacak cihazların bu yapıya entegre olması da bir diğer konu. Qualcomm ve Intel bu konuda bir dizi çalışmalar zaten yürütüyor. Bu arada Güney Kore 2018 Kış Olimpiyatları'nda 5G alt yapısında hizmet verir hale gelmeyi hedefliyor.

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redoracle 3 yıl en beğenilen
5g'yi atlayıp 6g'ye direk geçeriz heralde
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akengin69 3 yıl
Adam demiş ki bizim millet internette boş boş geziyor.Millet akşama kadar 3 kuruş için çalısıyor eve gelince açıyor youtubedan dizisini izliyor veya facebookta komik videoları izliyor çünkü tek eğlencesi belki de o.Ama beyefendiye gore bu yanlış, akşam işten gelince internette bilimsel araştırma yapmalısınız vaktinizi boş şeylerle geçirmemelisiniz.Bırakın millet ne izliyorsa izlesin size ne
Adam demiş ki bizim millet internette boş boş geziyor.Millet akşama kadar 3 kuruş için çalısıyor eve gelince açıyor youtubedan dizisini izliyor veya facebookta ...
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Turkforce 3 yıl
Türk Telekom’un “fiberliyoruz” reklamına durdurma kararı konusu neden çöpe gitti diye sorsak?

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MegaWolt38 3 yıl
AKK olduğu sürece istersen 45,5 g getir sözde, bir işe yaramaz.
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GunslingeR085 3 yıl
İsterse 99G olsun, isterse 1 Tb hız olsun AKK olduktan sonra ne yapayım ben hızı.
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khytr89 3 yıl
5ghz ac aglari yansitabilecek bir verici gelistirebilselerde su gsm ve turevleri bitse artik.. g ler artiyor internet hizi artiyor ama konusmlarin kalitesi yine ayni.. bir skype ya da whatsapp gibi hd gelmiyor..
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montevo 3 yıl
yine İŞİMİZE YARATMAYACAKLARI BİR TEKNOLOJİ.
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ozbey08 3 yıl
gün gelecek bu süper hızlı internetler sayesinde bir artık nesne transferleride gerçekleşecek. nasıl mı. nesneyi atomlarına ayrılıp o atomları elektrik verisine çevirip karşı tarafa gönderecek ve karşı tarafta da o verilere göre atomlar tekrar birleşecek. yani ışınlama denen şey
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Umutcan 3 yıl
Türkiye'de sınırsız(hız düşmeyen) mobil internet hayal, sabit sınırsız internet bile hayal. 4-10gb kotalı 5g internet paketleri gelse ne yapacaksınız, ne değişecek? Günümüzde 1gb paketi 19-20tl'ye satıyorlar hala.
Ben 5g'den milletin ne umduğunu anlayamıyorum. Mobil internet dünyada çoğu ülkede de öyle, gereksiz pahalı, yüksek ping problemi var ve kotalar çok çok sınırlı. Telefondan basit uygulamaları kullanmak
dışında o kotalarla hiçbirşey yapılamaz. İnternet kullanımınız sadece sosyal medya gibi düşük veri aktarımı olan, az kota harcayan uygulamalardan ibaret değilse evde her türlü sabit internete ihtiyacınız olacak.
5g bu maliyet ve kota problemlerinden dolayı pek de umrumda değil, günümüzün hali hazırda teknolojisi olan fiber yaygınlaşsın, akk'sız uygun tarifeler gelsin başka birşey istemem.

Bu arada bölgemin Türk telekom müdürlüğüne gittim fiber için dilekçe vermeye, müdür dedi ki fiber reklamlarına biz daha fazla gülüyoruz. Ankaradan yazı falan gelmedi, önümüzdeki 1-1.5 sene içinde
bölgenin hiçbir yerine fiber döşenmeyecek dedi. Yani boşa dilekçe veriyorsunuza getirdi. Superonline desek 9-12 ay değerlendirmede bekleyenler varmış.
Google fiber bile Türkiye'ye gelir, Türk telekom fiber gelmez o derece ümidim kesildi. Bizim yerli firmaların bir gelişme yapacağı yok, sistemi kurmuşlar btk da arka çıkıyor, abartı karların tadını çıkarıyorlar.
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alemburda34 3 yıl
Şu 5G nin bir standardı berlirlenemedi herkes kafasına göre birşey yapıyor. Sanırım kararı Apple, Samsung gibi firmaların karar kıldığı teknolojiler belirleyecek. Bence 4G zaten şuan için yeterli herşeyi aşırı tüketmek insana zarardan başka birşey getirmez.
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akengin69 3 yıl
Adam demiş ki bizim millet internette boş boş geziyor.Millet akşama kadar 3 kuruş için çalısıyor eve gelince açıyor youtubedan dizisini izliyor veya facebookta komik videoları izliyor çünkü tek eğlencesi belki de o.Ama beyefendiye gore bu yanlış, akşam işten gelince internette bilimsel araştırma yapmalısınız vaktinizi boş şeylerle geçirmemelisiniz.Bırakın millet ne izliyorsa izlesin size ne
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WiiSmash 3 yıl
bizim 3g miz onların 8g sine bin basar, yaşa harranlı emine
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kadirirdem 3 yıl
biz de muhtemelen 6g ye direk geçeriz :)))
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

biz de muhtemelen 6g ye direk geçeriz :)))

bu defa @redoracle 'i kopyalamissin !
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GenkaNuank 3 yıl
Hızı arttirmak yerine kotayi yukseltmeye baksalar daha iyi olmaz mi. Zaten okuz gibi hizleri var bizim fiberimizden yuz kat hizli alt yapilari var ama onlarin bile hala kotalari var kota olduktan sonra hizi arttirmissin neye yarar kotayi daha hizli doldurursun anca sonra hosgeldin yavas internet
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