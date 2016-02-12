ABD’de 5G testleri sürüyor. Hedef 4G’nin 30 katına çıkmak

Geçtiğimiz yıl Verizon’un canlı şebekelerde başladığı 5G testlerine şimdi de AT&T katılmaya hazırlanıyor. Şirketin açıkladığı rakamlar Verizon’a kıyasla daha makul seviyelerde. AT&T bugünkü anlamda ABD’de sunulan ortalama 4G LTE hızlarından 30 ila 5- kat daha yüksek rakamlar görmek hedefinde. Elbette ki bu ifade iyimser bir bakışla alt yapının olgunluk dönemi için kullanılabilir olacaktır.

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Intel ve Ericsson ile 5G konusunda işbirliğine giden AT&T, 2016 yılı sonuna kadar testleri tamamlamış olmayı hedefliyor. Gecikme süresini 1-5 milisaniyeye kadar düşürme hedefinde olan şirket, 2020 yılına kadar kullanıcılarına yaygın bir şekilde 5G hizmeti veriyor olma beklentisinde.Dijital dünyada geniş bant ihtiyacı her geçen gün hızla artıyor. Bunun yanı sıra 5G’nin güvenlik ölçeğinde de kazanımlar sağlamasına ilişkin çalışmaların olduğunu biliyoruz. Tabi 5G şebekelerinde kullanılacak cihazların bu yapıya entegre olması da bir diğer konu. Qualcomm ve Intel bu konuda bir dizi çalışmalar zaten yürütüyor. Bu arada Güney Kore 2018 Kış Olimpiyatları'nda 5G alt yapısında hizmet verir hale gelmeyi hedefliyor.