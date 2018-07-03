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ABD'deki Facebook soruşturması genişletildi

Cambridge Analyitca skandalından sonra ABD Adalet Bakanlığı tarafından Facebook'a yönelik başlatılan soruşturmaya federal düzeyde yetkili üç kurum daha katıldı.
10 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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ABD'deki Facebook soruşturması genişletildi
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Mart ayında ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalının ardından sosyal medya devi Facebook ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'de otoritelerin hedef tahtasına oturmuş ve çok sayıda soruşturmaya konu olmuştu. İlk olarak ABD'de Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmada Facebook ile Cambridge Analytica arasındak bağlantı incelenirken FBI da veri analiz şirketi olan ve ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği belirlenen Cambridge Analytica'yı incelemeye almıştı. Bu süreçte hem Adalet Bakanlığı öncelikli olarak veri analiz şirketine odaklanırken şimdi Facebook daha detaylı bir şekilde incelenmeye başladı. Soruşturmanın Facebook'a yönelmesiyle birlikte federal düzeyde yetkili üç büyük kurum soruşturmaya katıldı.


Facebook üç kurumla daha uğraşacak 

Washington Post'un haberine göre Facebook artık sadece Adalet Bakanlığı ile değil üç farklı federal ajansla daha uğraşmak zorunda. Adalet Bakanlığının soruşturmasına katılan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), Federal Ticaret Komisyonu(FTC) ve FBI skandalın geçmişini ve Facebook'un açıklamalarındaki tutarsızlıkları araştıracak.


Facebook'un; veri ihlaline neden olan uygulamayı geliştiren Alexander Kogan'ın faaliyetleri hakkında neler bildiği, üç yıl önce veri ihlalini öğrendiğinde nasıl bir tutum sergilediği ve veri ihlalini neden yetkililerle veya kamuoyuyla paylaşılmadığı soruşturmanın odaklandığı başlıca noktalardan. Bunlara ek olarak tam olarak hangi verilerin ne şekilde sızdırıldığı da inceleme altında. Öte yandan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD Kongresi'ne verdiği ifade ile şirket yöneticilerinin diğer ülkelerdeki yetkili makamlara verdikleri ifadeler de incelenecek ve herhangi bir çelişki ya da farklılık olup olmadığı tespit edilecek.


Tabi dünyanın dört bir yanında şirkete yönelik soruşturmalar sürerken henüz bir ceza kararı verilmiş değil. Olayın karmaşık yapısı nedeniyle yetkili kurumların incelemelerinin uzadığı ve henüz şirkete yönelik bir suçlama yöneltilemediği düşünülüyor. ABD'deki federal ajansların soruşturmayla birlikte sosyal medya devine yönelik ne gibi uygulamalarda bulunacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.


https://www.engadget.com/2018/07/02/fbi-sec-ftc-facebook-cambridge-analytica-probe/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 10 ay
ne yapacaklar !? seni başkan yapmıyor muyuz diyecekler ? merak ettim şimdi yani !
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K_Spartakus 10 ay
Hiç bir cacık olmaz, adam Amerikanın ta kendisi.
Edward Snowden bunların ipliğini pazara çıkarttı ama duyan bilen sayısı az.
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clb12 10 ay
Federaller karıştıysa zuckenberg paçayı kurtardı demektir.
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interwap 10 ay
Facebook u fazla yormazlar.
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