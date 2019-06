Satoshi Nakamoto kitap yazıyor iddiası

Teknoloji tarihinin en esrarengiz kişisi olmaya aday Satoshi Nakamoto gündemden düşmüyor. Bitcoin’in yaratıcısı olarak bilinen ve asıl kimliği hiçbir zaman öğrenilemeyen Nakamoto kitap yazmaya hazırlanıyor.

7 yıldır ilk mesaj

Nakamotofamilyfoundation.org şeklinde açılan gizemli bir sitede kitap hakkında bazı alıntılara yer veriliyor. Nakamoto’nun Bitcoin sürecini ilk ağızdan anlattığı kitabın Duality adı verilen alıntısı, pek çok noktaya da ışık tutuyor.

Nakamoto kitabın tamamının herkes tarafından okunamayacağını düşündüğü için alıntı koymayı tercih etmiş. Duality alıntısı iki parçadan oluşuyor ve hikayenin yanı sıra teknik detaylara da değiniyor.

Bitcoin’in geliştirilmesi sırasında Nakamoto’nun David Chaum, Mike Hearn, Adam Beck, Wei Dai, Hal Finney isimlerinden yardım aldığı ifade ediliyor. Alıntıda ilginç bir şekilde sadece Nick Szabo ismi yok ve Szabo’nun gerçek Nakamoto olduğuna inanılıyor.

Diğer taraftan Bitcoin kotasının neden 21 milyon olduğu sorusu da cevabını bulmuş. Nakamoto hayata, evrene ve her şeye cevap için 42 milyon BTC kotası düşündüğünü ancak Hitchhikers Guide to the Galaxy filmine gönderme gibi algılanır diye endişe ederek 21 milyona değiştirdiğini belirtiyor. Ayrıca ödül olarak da ilk etapta 100 BTC düşünülmüş.

Kitap ne zaman tamamlanacak bilinmiyor ve gerçek Nakamoto mu o da belli değil. Popüler olmak için Nakamoto benim demek sıkça başvurulan bir yöntem oldu. Eğer yazar gerçekten Nakamoto ise 2011 yılında kaybolduktan sonra ilk kez bir metnini okuyor olabiliriz.