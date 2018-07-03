Satoshi Nakamoto kitap yazıyor iddiası

Teknoloji tarihinin en esrarengiz kişisi olmaya aday Satoshi Nakamoto gündemden düşmüyor. Bitcoin’in yaratıcısı olarak bilinen ve asıl kimliği hiçbir zaman öğrenilemeyen Nakamoto kitap yazmaya hazırlanıyor.
7 yıldır ilk mesaj
Nakamotofamilyfoundation.org şeklinde açılan gizemli bir sitede kitap hakkında bazı alıntılara yer veriliyor. Nakamoto’nun Bitcoin sürecini ilk ağızdan anlattığı kitabın Duality adı verilen alıntısı, pek çok noktaya da ışık tutuyor.
Nakamoto kitabın tamamının herkes tarafından okunamayacağını düşündüğü için alıntı koymayı tercih etmiş. Duality alıntısı iki parçadan oluşuyor ve hikayenin yanı sıra teknik detaylara da değiniyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu 1.67 milyon adet rezerve edildi"
Bitcoin’in geliştirilmesi sırasında Nakamoto’nun David Chaum, Mike Hearn, Adam Beck, Wei Dai, Hal Finney isimlerinden yardım aldığı ifade ediliyor. Alıntıda ilginç bir şekilde sadece Nick Szabo ismi yok ve Szabo’nun gerçek Nakamoto olduğuna inanılıyor.
Diğer taraftan Bitcoin kotasının neden 21 milyon olduğu sorusu da cevabını bulmuş. Nakamoto hayata, evrene ve her şeye cevap için 42 milyon BTC kotası düşündüğünü ancak Hitchhikers Guide to the Galaxy filmine gönderme gibi algılanır diye endişe ederek 21 milyona değiştirdiğini belirtiyor. Ayrıca ödül olarak da ilk etapta 100 BTC düşünülmüş.
Kitap ne zaman tamamlanacak bilinmiyor ve gerçek Nakamoto mu o da belli değil. Popüler olmak için Nakamoto benim demek sıkça başvurulan bir yöntem oldu. Eğer yazar gerçekten Nakamoto ise 2011 yılında kaybolduktan sonra ilk kez bir metnini okuyor olabiliriz.
https://mashable.com/2018/07/02/satoshi-nakamoto-bitcoin-book/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#mzzju0Bj8mql Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Honne and tatemae
Japonca'da Honne ve Tatemae olarak tabir edilen bir konuşma biçimi vardır. Aslında biraz karışık gelen bu tabirleri ilk öğrendiğimde nasıl olacak düşüncesi vardı aklıma. Bu şekilde konuşmak zorundaymışsınız, konuşmazsanız çok yanlış şeyler olacakmış gibi bir izlenim bırakıyor. Basite indirgersek hiç de yabancı gelmeyecek bu konuşma tarzının tamamen Japonlara özgü değil de, bizim de zaman zaman kullandığımızı farkedeceksiniz. Tabii ki Japonların alışkanlıkları daha farklı bir boyuta taşımış olabilir bu kavramları. Ancak temelini söylemek gerekirse, bir şekilde basite indirgenebilir.
Öncelikle kelime anlamlarına bakalım:
本音 : honne : gerçek niyet
建前 : tatemae : söylenen, yansıtılan
Basite indirgeyelim dedik ya, en güzel örneği şöyle vereyim;
İşyerinde size bir iş veriliyor. Aslında yapmak istemiyorsunuz. İç sesiniz (honne'niz) "off bu ne yaa?" diyor. Ama patrona gösterdiğiniz yüzünüz (tatemae'niz) gülümsüyor ve "tabii, memnuniyetle" diyorsunuz.
Veya doğum gününüzde alınan bir hediyeyi beğenmediniz. (Olabilir, olamaz mı?) Bu durumda, aslında beğenmemiş olmanıza rağmen (honne) "ayyy cınııımmm çok güzelmiiiiş, niye zahmet ettiiiin" diyorsunuz (tatemae).
Yani tatemae bir nevi bizim "Poker Face"imiz. Honne de "Inner Sakura"mız.
Japonya'da yaşayan iki arkadaşın İngilizce olarak anlattıkları bir de video var. Biraz çok konuşmuşlar sanki ama izlemek isteyen varsa buyursun:
youtu.be/...