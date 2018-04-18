ABD'deki vergi günü Bitcoin'i teğet geçti

Haber Editörü
Bitcoin fiyatı 15 Nisan’da ani bir şekilde ılımlı bir artış göstermişti. Bitcoin tarafında yaşanan bu artış, birçok analist tarafından ABD’deki vergi gününün yaklaşmasına bağlansa da vergilerin hafiflemesi ve denetimlerin gevşetilmesiyle birlikte Bitcoin’in tekrardan yükseleceği düşünülüyor. Aralık 2017’deki gibi “kripto mevsiminin” tekrardan yaşanacağı yorumunu yapan analist ve yatırımcılar şu anlık yanılmış gibi gözüküyor.
Bitcoin’in Nisan 18’e kadarki grafiği ise şu şekilde:
16 Nisan’da ABD’de vergi düzenlemeleri oldu fakat aynı gün içerisinde kayda değer bir artış olmadı. 17 Nisan’da ise fiyatlar düşüş göstermeye başladı.
Bitcoin, gün içerisinde 09:00-10:00 saatleri arasında ani bir sıçrayış yaşasa da ABD’deki vergi düzenleme gününün kısa vadede büyük oranda etki göstereceğini söyleyen analist ve yatırımcılar, hayal kırıklığına uğramış durumda.
https://www.ccn.com/tax-day-bounce-bitcoin-price-crosses-8000-as-sell-pressure-fades/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bizde benzin vs yüksek olmasının sebebi kolay vergi olması.
tebledisticaret.com/...
bak sana Türkçesini yazayım :)
şöyle bir bakarsan gelirin artınca devlet nasıl öpüyor bir gör :) varlık vergisi var. Sende niye var diyor
65 ülkede çifte vergi anlaşması var. Gümrük ödemiyor ama varlık ödüyor.
Türkiye zengin için cennet.
ilk 2 maddeye de yanıt alayım :) bu bir kısır döngü. herkes vergi ödemediği için mesela benzinden fahiş vergiler alınıyor.
bakınız en basiti
haberler.com/...
uyduruk bir spor kulubü bizim cebimizden 530 milyon yiyor. Acısı nereden çıkacak? zenginlerden mi?
- Adamlarda vergi kaçırana af yok
- Adamlarda vergi oranları sandığın kadar hafif değil.