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ABD'deki vergi günü Bitcoin'i teğet geçti

ABD'deki vergi gününün Bitcoin fiyatlarında ılımlı yönde ani bir sıçrayış göstereceğini düşünen analistler, şu anlık yanılmış gözüküyor. Bitcoin, vergi gününden düşünüldüğü kadar çok etkilenmedi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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ABD'deki vergi günü Bitcoin'i teğet geçti
 
Bitcoin fiyatı 15 Nisan’da ani bir şekilde ılımlı bir artış göstermişti. Bitcoin tarafında yaşanan bu artış, birçok analist tarafından ABD’deki vergi gününün yaklaşmasına bağlansa da vergilerin hafiflemesi ve denetimlerin gevşetilmesiyle birlikte Bitcoin’in tekrardan yükseleceği düşünülüyor. Aralık 2017’deki gibi “kripto mevsiminin” tekrardan yaşanacağı yorumunu yapan analist ve yatırımcılar şu anlık yanılmış gibi gözüküyor.
Bitcoin’in Nisan 18’e kadarki grafiği ise şu şekilde:
ABD'deki vergi günü Bitcoin'i teğet geçti
 
16 Nisan’da ABD’de vergi düzenlemeleri oldu fakat aynı gün içerisinde kayda değer bir artış olmadı. 17 Nisan’da ise fiyatlar düşüş göstermeye başladı.
Bitcoin, gün içerisinde 09:00-10:00 saatleri arasında ani bir sıçrayış yaşasa da ABD’deki vergi düzenleme gününün kısa vadede büyük oranda etki göstereceğini söyleyen analist ve yatırımcılar, hayal kırıklığına uğramış durumda.
 

https://www.ccn.com/tax-day-bounce-bitcoin-price-crosses-8000-as-sell-pressure-fades/ Yorum Yaz
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kolerak9 1 yıl en beğenilen
Adamlarda vergi günü var bizde her gün vergi günü :)
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fotifoti 1 yıl
Valla kuzen abd'de ağlayıp duruyor.içki, otomobil,enerji bunlar kıstas değil. Yurdum insanı araba fetişi yaşadığı için baktığı tek şey o :)
bizde benzin vs yüksek olmasının sebebi kolay vergi olması.
tebledisticaret.com/...
bak sana Türkçesini yazayım :)
şöyle bir bakarsan gelirin artınca devlet nasıl öpüyor bir gör :) varlık vergisi var. Sende niye var diyor

65 ülkede çifte vergi anlaşması var. Gümrük ödemiyor ama varlık ödüyor.
Türkiye zengin için cennet.
ilk 2 maddeye de yanıt alayım :) bu bir kısır döngü. herkes vergi ödemediği için mesela benzinden fahiş vergiler alınıyor.
bakınız en basiti
haberler.com/...
uyduruk bir spor kulubü bizim cebimizden 530 milyon yiyor. Acısı nereden çıkacak? zenginlerden mi?
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kolerak9 1 yıl fotifoti
Hocamz zaten zenginlerden daha fazla vergi alınması kadar doğal bir şey yok ki zengin insandan daha fazla vergi alsınlar. Aslında kıstas tam olarak otomobil enerji içki satış vergisi ve gelir vergisi bunlar düşük olduğu sürece biz makul bir yaşam sürdürebiliriz yoksa işimi büyütmek gibi bir kaygım olsa belki dediğiniz şeylere girebilir olay ama kaç kişi kendi işini yapıyor? çoğunluk bordro mahkumu. Herkes vergi ödemediği için benzideki vergi yüksek demişsiniz devletin görevi herkesden vergi almak zaten bunu toplamayı başarsınlar bizim vergilerimizi düşrecekse.
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The Balance 1 yıl
Teğet geçti mi? Anılar anılar.
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kolerak9 1 yıl en beğenilen
Adamlarda vergi günü var bizde her gün vergi günü :)
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fotifoti 1 yıl kolerak9
- Adamlarda vergi vermeyene iyi gözle bakmıyorlar, çok büyük suç
- Adamlarda vergi kaçırana af yok
- Adamlarda vergi oranları sandığın kadar hafif değil.
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