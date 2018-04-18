ABD'deki vergi günü Bitcoin'i teğet geçti

Bitcoin fiyatı 15 Nisan’da ani bir şekilde ılımlı bir artış göstermişti. Bitcoin tarafında yaşanan bu artış, birçok analist tarafından ABD’deki vergi gününün yaklaşmasına bağlansa da vergilerin hafiflemesi ve denetimlerin gevşetilmesiyle birlikte Bitcoin’in tekrardan yükseleceği düşünülüyor. Aralık 2017’deki gibi “kripto mevsiminin” tekrardan yaşanacağı yorumunu yapan analist ve yatırımcılar şu anlık yanılmış gibi gözüküyor.

Bitcoin’in Nisan 18’e kadarki grafiği ise şu şekilde:

16 Nisan’da ABD’de vergi düzenlemeleri oldu fakat aynı gün içerisinde kayda değer bir artış olmadı. 17 Nisan’da ise fiyatlar düşüş göstermeye başladı.

Bitcoin, gün içerisinde 09:00-10:00 saatleri arasında ani bir sıçrayış yaşasa da ABD’deki vergi düzenleme gününün kısa vadede büyük oranda etki göstereceğini söyleyen analist ve yatırımcılar, hayal kırıklığına uğramış durumda.



https://www.ccn.com/tax-day-bounce-bitcoin-price-crosses-8000-as-sell-pressure-fades/