Blockchain en çok İsviçre'yi zarara uğratacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investor Service, yurt dışı işlemleri için Blockchain teknolojisi kullanılmasının; birçok milyarderin tercih ettiği İsviçre bankalarına, diğer ülkelerin bankalarından daha fazla zarar verebileceğini söyledi.

Blockchain teknolojisi sınır ötesi işlemlerinin, klasik bankacılık sistemine nazaran daha ucuz ve daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Bunu göz önünde bulundurarak hazırlanan Moody’s raporuna göre; ülkesinin bankacılık sektörünün kazancının neredeyse yarısı harçlardan ve komisyonlardan gelen İsviçre, diğer ülkelerden daha fazla para kaybedecek.

Moody's Investor Service'in paylaştığı, ülkelerin kazançlarının, harçlardan ve komisyonlardan oluşan kısmı şöyle:

Aslında İsviçre, yakın zamanda yapılan bir açıklamaya kadar, Blockchain ve ICO için izlediği destekleyici ekonomik sistemiyle “kripto ülkesi” olarak anılıyordu. Nisan ayının başlarında, İsviçre Ulusal Bankası (SNB) yönetim kurulu üyesi; Blockchain gibi teknolojilerin yurt dışı işlemleri için maliyeti düşürebileceğini fakat veri güvenliğinin tehlikeye girdiğini söyledi.

https://cointelegraph.com/news/swiss-banking-industry-to-be-hurt-the-most-by-blockchain-says-new-moodys-report