ABD’den geri adım: S400 anlaşması ABD’yi Patriot satışı için masaya oturttu

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Uzun yıllardan beri ülkemizin hava savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak NATO uyumlu sistemlerin satın alınması için girişimlerin yapıldığı herkesin malumu ancak ABD, bir türlü Patriot hava savunma sisteminin satılması konusunda masaya oturmaya yanaşmıyordu. Bugün gelen bir haber ise olaya bambaşka bir boyut kazandırıyor.





Reuters’ın servis ettiği habere göre ABD Dışişleri Başkanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Türkiye’nin S-400’lerin muadili olarak üretici Raytheon firmasından Patriot füze savunma sistemini satın alması için görüşmeler yapıldığını açıkladı.





ABD’li yetkililerin, ABD Savunma Ticaretini Destekleme çalışmaları kapsamında müttefiklerle yürütülen toplantılar kapsamında masaya geldiği belirtilen Patriot satışı konusununda ülkemizin vereceği karar ise büyük merak konusu. Bilindiği üzere S-400 anlaşması için gündemin sıcak olduğu dönemde yetkililer ABD satarsa S-400’ün yanında Patriot’ların da satın alınabileceğini vurgulamıştı.





Muhtemel bedel ve teslimat tarihi

Özellikle Trump geldikten sonra siyasi çıkarlardan daha çok somut ticari adımlar ölçeğinde politikalarında farklı tutumlar gözlenen ABD’nin bu hamlesi de benzer bir durum çerçevesinde açıklanabilir. İlerleyen günlerde ülkemiz makamlarınca daha somut ifadeler paylaşılacaktır diye düşünüyoruz.

Olası bir uzlaşı sonrasında anlaşmanın 4.75 milyar dolar civarında bir bütçe ile gerçekleşmesi muhtemel. Yakın zamanda (2018 yılı başında) Polonya ile benzer bir anlaşma için toplam hacmi 10 milyar doları bulacak (füzeler, eğitim, bakım vs dahil olacak şekilde) bir anlaşma imzalanmış, ilk bataryanın ise 2022 yılı içerisinde teslim edilebileceği söylenmişti. Rusya ise ülkemize ilk teslimatları 2020 yılı içinde yapmaya başlayacak. Anlaşma ise 2 milyar dolara tamamlandı.

https://www.reuters.com/article/us-britain-airshow-patriot/u-s-state-department-in-talks-with-turkey-to-sell-patriot-system-idUSKBN1K61LH?il=0