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ABD’den geri adım: S400 anlaşması ABD’yi Patriot satışı için masaya oturttu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Patriot füze savunma sisteminin satılmasına yönelik potansiyel bir anlaşmanın müzakere edildiğini duyurdu. Reuters kaynaklı haberin tüm detayları yazımızda.
10 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD’den geri adım: S400 anlaşması ABD’yi Patriot satışı için masaya oturttu
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Uzun yıllardan beri ülkemizin hava savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak NATO uyumlu sistemlerin satın alınması için girişimlerin yapıldığı herkesin malumu ancak ABD, bir türlü Patriot hava savunma sisteminin satılması konusunda masaya oturmaya yanaşmıyordu. Bugün gelen bir haber ise olaya bambaşka bir boyut kazandırıyor.


Reuters’ın servis ettiği habere göre ABD Dışişleri Başkanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Türkiye’nin S-400’lerin muadili olarak üretici Raytheon firmasından Patriot füze savunma sistemini satın alması için görüşmeler yapıldığını açıkladı.


ABD’li yetkililerin, ABD Savunma Ticaretini Destekleme çalışmaları kapsamında müttefiklerle yürütülen toplantılar kapsamında masaya geldiği belirtilen Patriot satışı konusununda ülkemizin vereceği karar ise büyük merak konusu. Bilindiği üzere S-400 anlaşması için gündemin sıcak olduğu dönemde yetkililer ABD satarsa S-400’ün yanında Patriot’ların da satın alınabileceğini vurgulamıştı.


Muhtemel bedel ve teslimat tarihi 

Özellikle Trump geldikten sonra siyasi çıkarlardan daha çok somut ticari adımlar ölçeğinde politikalarında farklı tutumlar gözlenen ABD’nin bu hamlesi de benzer bir durum çerçevesinde açıklanabilir. İlerleyen günlerde ülkemiz makamlarınca daha somut ifadeler paylaşılacaktır diye düşünüyoruz.

Olası bir uzlaşı sonrasında anlaşmanın 4.75 milyar dolar civarında bir bütçe ile gerçekleşmesi muhtemel. Yakın zamanda (2018 yılı başında) Polonya ile benzer bir anlaşma için toplam hacmi 10 milyar doları bulacak (füzeler, eğitim, bakım vs dahil olacak şekilde) bir anlaşma imzalanmış, ilk bataryanın ise 2022 yılı içerisinde teslim edilebileceği söylenmişti. Rusya ise ülkemize ilk teslimatları 2020 yılı içinde yapmaya başlayacak. Anlaşma ise 2 milyar dolara tamamlandı.

https://www.reuters.com/article/us-britain-airshow-patriot/u-s-state-department-in-talks-with-turkey-to-sell-patriot-system-idUSKBN1K61LH?il=0 Yorum Yaz
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FatihAsl 10 ay en beğenilen
işte böyle hizaya sokarlar. satıcı sensin, müşteri biziz. Müşteri her zaman haklıdır.
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MrKattchup 10 ay
Daha okumayı bilmeyen var memlekette vay anasını, adam zorla teçhizat satıyor kasasını dolduruyor bizimkiler nasıl yola getirdik diyor inanılır gibi değil.
Yanıtla +55
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FatihAsl 10 ay Ceqa
ABD yi hizaya soktuğumuz tartışılır ama, umarım ABD seni hizaya sokmamıştır.
1 Yanıt Yanıtla +26
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kenbalx 6 ay
Ruslar 2milyar dolara vermişler. ABD ile anlaşırsak 4.75 milyar olabilirmiş. Ellerinde patalsın patriyotları
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vollkan59 6 ay
Himmm bunlar anlaşmaya varmak istiyorlar ise orada bir bit yeniği vardır.

Bunun yerine yapabiliyor san, yerli üretim veya çok daha ucuz maliyetli Rus yapımı füzeleri almak daha akıllıca olur.
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DH Misafiri 6 ay
turşusunu kur Olmadı üstüne otur patriotlatrının
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meco 7 ay
o zaman s400 için verdiğimiz parayı geri alalım
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Merkur 7 ay
ne oldu sonuç, biri özet geçebilir mi?
OTURTUK MU? OTURDUK MU? OTURTTULAR MI? OTURTTUNUZ MU?
yoksa osuruktan bir haber mi?
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HEKTOR-NG 7 ay
boş muhabbet bu asıl düşmanın füzesine güven olmaz s400 bize yeter.
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Louie-Andy Anderson 10 ay
s-400den kesinlikle vazeçilmesin zaten siparişler ve ödemeler yapıldı üretiminede başlandı diye biliyorum
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EtrüskTürkü 10 ay
S-400'lerin ödemesi yapıldı, s-400 alımınında geri dönüşüm yok artık
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sistemli adam 10 ay
Genç muhaliflerimiz rahatsız.
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Zero Degrees 10 ay
Eğer ki bu saçma sistemler için bu kadar para verilirse yazıklar olsun. Patriot füzeleri ile S-400'ü karşılaştırmak apayrı bir saçmalık zaten. Patriotlar, geneli değil özneli savunurlar ve menzilleri inanılmaz azdır. Orta irtifa diyebileceğimiz küçük çaplı sistemlerdir. Ancak S-400 Sistemleri, yüksek irtifa hava savunma sistemleridir. 60 Yıllık bir tecrübenin eseridir. 180 KM irtifaya çıkabilmektedir. Peki Patriot füzeleri ? 20 KM irtifa ve en yükseği 70 KM menzil... Atış hızı S-400'de 0.5 saniye iken, yani yarım dakika da lançerlerdeki bütün füzeleri 150'den fazla hedefe kitlerken, Patriot sistemleri bunun neredeyse 3-4 katı az bir sayıya ancak ulaşabiliyor.
Bu kadar teknik özellik farkı varken, gidip Patriotlara, S-400'den daha fazla para verilip alınırsa, kimse kusura bakmasın da bu yola getirmek değildir. Adamlar bizi kazığın alasını atıyor demektir..
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Feint-TR 10 ay Zero Degrees
PAC-3, hit-to-kill prensibi ile çalışan bir ABM sistemidir. PAC-3 yani (MIM-104F) füzesi aktif güdümlü bir füze olup bu füzenin S-400 sistemindeki muadili 9M96E2 füzesidir. 9M96E2'nin balistik hedeflere karşı menzili yine 40-60 km olup angajman irtifası 20 km'dir. Ek olarak "9M96E2", Patriot gibi hit-to-kill teknolojisi ile değil konvansiyonel savaş başlığına sahiptir. Yani elma ile armutu kıyas etmeyeceksiniz.
Ayrıca S-400 sisteminin kullandığı ve henüz Rusya'da dahi operasyonel olmayan 40N6 füzesinin 180 km irtifaya ulaştığı iddiası şehir efsanesidir. 40N6 izlediği balistik rota ve gövde kabiliyeti göz önünde bulundurulduğunda azami irtifasının yaklaşık 25-35 km olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde exo-atmospheric diye tabir ettiğimiz ve 60 km irtifa engelini sadece Arrow-2/3, THAAD, SM-3BIA/II, GBI ve geliştirilmekte olan Aster-30B2, S-500 gibi füzeler aşabilmektedir.
S-400 sistemi "menzil-irtifa" denklem grafiği
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9 etiket daha patriot savunma sanayii hava savunma sistemi s-400 Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler MPopüler
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