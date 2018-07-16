ABD’den geri adım: S400 anlaşması ABD’yi Patriot satışı için masaya oturttu

Reuters’ın servis ettiği habere göre ABD Dışişleri Başkanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Türkiye’nin S-400’lerin muadili olarak üretici Raytheon firmasından Patriot füze savunma sistemini satın alması için görüşmeler yapıldığını açıkladı.
ABD’li yetkililerin, ABD Savunma Ticaretini Destekleme çalışmaları kapsamında müttefiklerle yürütülen toplantılar kapsamında masaya geldiği belirtilen Patriot satışı konusununda ülkemizin vereceği karar ise büyük merak konusu. Bilindiği üzere S-400 anlaşması için gündemin sıcak olduğu dönemde yetkililer ABD satarsa S-400’ün yanında Patriot’ların da satın alınabileceğini vurgulamıştı.
Muhtemel bedel ve teslimat tarihi
Özellikle Trump geldikten sonra siyasi çıkarlardan daha çok somut ticari adımlar ölçeğinde politikalarında farklı tutumlar gözlenen ABD’nin bu hamlesi de benzer bir durum çerçevesinde açıklanabilir. İlerleyen günlerde ülkemiz makamlarınca daha somut ifadeler paylaşılacaktır diye düşünüyoruz.
https://www.reuters.com/article/us-britain-airshow-patriot/u-s-state-department-in-talks-with-turkey-to-sell-patriot-system-idUSKBN1K61LH?il=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun yerine yapabiliyor san, yerli üretim veya çok daha ucuz maliyetli Rus yapımı füzeleri almak daha akıllıca olur.
OTURTUK MU? OTURDUK MU? OTURTTULAR MI? OTURTTUNUZ MU?
yoksa osuruktan bir haber mi?
Bu kadar teknik özellik farkı varken, gidip Patriotlara, S-400'den daha fazla para verilip alınırsa, kimse kusura bakmasın da bu yola getirmek değildir. Adamlar bizi kazığın alasını atıyor demektir..
Ayrıca S-400 sisteminin kullandığı ve henüz Rusya'da dahi operasyonel olmayan 40N6 füzesinin 180 km irtifaya ulaştığı iddiası şehir efsanesidir. 40N6 izlediği balistik rota ve gövde kabiliyeti göz önünde bulundurulduğunda azami irtifasının yaklaşık 25-35 km olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde exo-atmospheric diye tabir ettiğimiz ve 60 km irtifa engelini sadece Arrow-2/3, THAAD, SM-3BIA/II, GBI ve geliştirilmekte olan Aster-30B2, S-500 gibi füzeler aşabilmektedir.
S-400 sistemi "menzil-irtifa" denklem grafiği
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