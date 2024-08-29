MSB, S-400 ve F-35 iddiaları hakkında açıklama yaptı

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Türkiye’nin terör örgütlerine karşı operasyonları, Suriye meselelerindeki son gelişmeler, eğitim ve tatbikatlar ile gündemdeki S-400 ve F-35 iddialarına cevaplar verildi.

“Yeni bir gelişme bulunmamaktadır”

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından muhabirlere yapılan açıklamada S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine dair iddialara değinildi.

Bakanlık kaynakları, “Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.” açıklamasını yaptı.

Birkaç gün önce ortaya çıkan iddialarda Türkiye’nin ABD’den 1 filo F-35, 1 filo F-35B (dikey iniş kalkış varyantı) talep ettiği ve buna karşılık S-400 Hava Savunma Sistemleri’ni kullanmamayı önerdiği gündeme taşınmıştı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland başta olmak üzere ABD son aylarda Türkiye'nin S- 400 sorununu çözmesi halinde F-35 programına yeniden girebileceği sinyalini veriyor.

Kulis: Türkiye, F-35’e karşılık S-400’leri kutuya koymak istiyor 2 gün önce eklendi

Öte yandan Türkiye’nin S-400 sorunu çözmek için sistemleri Rusya ile ilişkileri bozmadan ve halihazırda iyi ilişkiler içinde olduğu Pakistan veya Hindistan’a satmayı değerlendirebileceği de bildiriliyor. MSB, bu iddiaları net bir şekilde yalanlamadı ancak hiçbir şekilde de doğrulamadı. Zira “Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.” açıklaması olumlu veya olumsuz buna işaret ediyor.

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