MSB, S-400 ve F-35 iddiaları hakkında açıklama yaptı

“Yeni bir gelişme bulunmamaktadır”
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından muhabirlere yapılan açıklamada S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine dair iddialara değinildi.
Bakanlık kaynakları, “Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.” açıklamasını yaptı.
Birkaç gün önce ortaya çıkan iddialarda Türkiye’nin ABD’den 1 filo F-35, 1 filo F-35B (dikey iniş kalkış varyantı) talep ettiği ve buna karşılık S-400 Hava Savunma Sistemleri’ni kullanmamayı önerdiği gündeme taşınmıştı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland başta olmak üzere ABD son aylarda Türkiye'nin S- 400 sorununu çözmesi halinde F-35 programına yeniden girebileceği sinyalini veriyor.
Öte yandan Türkiye’nin S-400 sorunu çözmek için sistemleri Rusya ile ilişkileri bozmadan ve halihazırda iyi ilişkiler içinde olduğu Pakistan veya Hindistan’a satmayı değerlendirebileceği de bildiriliyor. MSB, bu iddiaları net bir şekilde yalanlamadı ancak hiçbir şekilde de doğrulamadı. Zira “Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.” açıklaması olumlu veya olumsuz buna işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.