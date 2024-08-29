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    Anlık Bildirim

    MSB, S-400 ve F-35 iddiaları hakkında açıklama yaptı

    Milli Savunma Bakanlığı kaynakları S-400 ve F-35 iddiaları hakkında açıklama yaptı. MSB, “Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.” dedi.
    MSB, S-400 ve F-35 iddiaları hakkında açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Türkiye’nin terör örgütlerine karşı operasyonları, Suriye meselelerindeki son gelişmeler, eğitim ve tatbikatlar ile gündemdeki S-400 ve F-35 iddialarına cevaplar verildi.

    “Yeni bir gelişme bulunmamaktadır”

    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından muhabirlere yapılan açıklamada S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine dair iddialara değinildi.

    Bakanlık kaynakları, “Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.” açıklamasını yaptı.

    Birkaç gün önce ortaya çıkan iddialarda Türkiye’nin ABD’den 1 filo F-35, 1 filo F-35B (dikey iniş kalkış varyantı) talep ettiği ve buna karşılık S-400 Hava Savunma Sistemleri’ni kullanmamayı önerdiği gündeme taşınmıştı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland başta olmak üzere ABD son aylarda Türkiye'nin S- 400 sorununu çözmesi halinde F-35 programına yeniden girebileceği sinyalini veriyor.

    Öte yandan Türkiye’nin S-400 sorunu çözmek için sistemleri Rusya ile ilişkileri bozmadan ve halihazırda iyi ilişkiler içinde olduğu Pakistan veya Hindistan’a satmayı değerlendirebileceği de bildiriliyor. MSB, bu iddiaları net bir şekilde yalanlamadı ancak hiçbir şekilde de doğrulamadı. Zira “Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.” açıklaması olumlu veya olumsuz buna işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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