Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'nin önde gelen operatörü T-Mobile hacklendi

ABD'nin önde gelen operatör şirketlerinden olan T-Mobile, uluslararası bir hacker grubu tarafından siber saldırıya uğradğını açıkladı. 2.3 milyon müşterinin kişisel verileri hackerların eline geçti.
9 ay
1,8b
1
3
Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD'nin önde gelen operatörü T-Mobile hacklendi
Tam Boyutta Gör
 

ABD'de 77 milyon kullanıcının hizmet aldığı operatör şirketi T-Mobile, ABD'deki sunucularında bir güvenlik ihlalinin meydana geldiğini açıkladı. Uluslararası bir hacker grununun şirket sunucularına bir API aracılığıyla sızdığını dile getiren şirket; güvenlik ihlalini hızlı bir şekilde tespit edip ihlalin etkilerini ortadan kaldırdığını duyurdu. Buna karşılık şirketin açıklamasına göre 2.3 milyon kullanıcının kişisel verileri saldırıdan etkilenmiş olabilir.


Hassas veriler ele geçirilmedi 

Müşterilerinin yüzde 3'ünden daha az bir kısmının saldırıdan etkilenmiş olabileceğine dikkat çeken şirket herhangi bir finansal ya da çok hassas veri niteliğindeki verilerin saldırıdan etkilenmediğini belirtiyor. Bununla birlikte müşterilere ait; isim, soyisim, fatura adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve hesap numaraları hacerların eline geçmiş olabilir. Bu veriler başlı başına son derece önemli ancak hackerların; kredi kartı numaraları, sosyal güvenlik numaraları veya şifreler gibi son derece hassas verilere erişemediği özellikle vurgulanıyor.


Tabi şu an için müşteriler, hackerlar tarafından ele geçirilen veriler arasında kendi verilerinin olup olmadığını bilmiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre siber saldırıdan etkilenen müşterilere çağrı veya SMS yoluyla durum detaylı bir şekilde iletilecek. 


https://www.cnet.com/news/t-mobile-hack-may-have-exposed-2-million-customers-data/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eAkman 9 ay
Çinliler yapmıştır, hemen Çin ürünlerine ambargo koyun!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lzerk 9 ay
Kullanıcı bilgilerini satmanın günümüzdeki şekli...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 9 ay
Sprint ile T-mobile birlestiklerinde siber saldirilara daha cok savunma yapacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Twitter özel mesajlara düzenleme getirdi 9 ay Uyku, öğrenciler için neden çok önemli? 9 ay Yeni iPhone ekranları daha az güç tüketebilir 9 ay 300 metrekare destekli Mesh Wi-Fi "Tenda Nova MW3 incelemesi" 9 ay Facebook'un Onavo isimli VPN Uygulaması App Store'dan kaldırıldı 9 ay Sivrisinekleri kovan akıllı bileklik 9 ay Sony Xperia XZ3'ün basın görselleri ortaya çıktı 9 ay Doğal mavi kil bakterileri öldürmede etkili 9 ay Samsung Galaxy Note 9, Bixby düğmesini devre dışı bırakmanıza izin vermeyecek 9 ay BlackBerry, KEY2 LE için yeni bir video yayınladı 9 ay Samsung Galaxy J5 (2017) için Android 8.1 Oreo güncellemesi geliyor 9 ay Japonya, uçan taksi planını duyurdu 9 ay Alipay ve WeChat de Çin'deki yaptırımlardan etkilendi 9 ay iOS 12 ile iPhone’lara gelecek olan en kullanışlı 10 özellik 9 ay Erkekler görsel hareketleri kadınlardan daha hızlı algılıyor 9 ay UV ışık yayan fiber kablolar enfeksiyonları önlüyor 9 ay Netflix, Yüzüklerin Efendisi gibi büyük bütçeli filmler çekmeyi planlıyor 9 ay Şimdi de Huawei Honor 8X Max 9 ay Brezilya'daki yerli kabile ilk kez görüntülendi 9 ay Microsoft Macaristan’a rüşvet soruşturması 9 ay GÖRÜNTÜLENEN ABD'nin önde gelen operatörü T-Mobile hacklendi Sonraki Bang & Olufsen'den üst seviye akıllı hoparlör 9 ay Rus silah üreticisi Kalashnikov'dan Tesla'ya rakip elektrikli otomobil 9 ay Huobi ülkemiz için araştırma sürecine girdi 9 ay İlk nesil Threadripper işlemcilerde büyük indirim 9 ay Windows 95'in masaüstü uygulaması ile nostalji yaşayın 9 ay Resmi WinZip uygulaması Microsoft Store'a geldi 9 ay Akıllı bileklik Fitbit Charge 3 satışa sunuldu 9 ay 15.6 inçlik Xiaomi Mi Notebook duyuruldu 9 ay Snapdragon 855 üretimi Ekim ayında başlayacak 9 ay Lityum-iyon pillerin yanma sorununa çözüm bulundu 9 ay HTC U12 Life'ın ne zaman tanıtılacağı belli oldu 9 ay Twitter, iOS 9 ve önceki sürümler için desteğini sonlandırdı 9 ay Android Go işletim sistemli ilk Samsung akıllı telefon duyuruldu 9 ay Xiaomi Redmi S2 incelemesi "Aradığımız ilaç mı?" 9 ay Huawei ve ZTE, Avustralya'ya 5G tedarik etmekten men edildi 9 ay Reigns: Game of Thrones iOS ve Android kullanıcıları ile buluşuyor 9 ay Üç kameralı Oppo R17 Pro resmi: İki hücreli pil, ekrandan parmak izi okuma ve Snapdragon 710 9 ay Kara delik oluşumunda gama ışınları zamanı tersine mi çeviriyor? 9 ay 150 yıllık ışık-madde gizemi çözüldü 9 ay Apple, bilim-kurgu dizisi Vakıf'a ilk sezon onayını verdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim