ABD'nin önde gelen operatörü T-Mobile hacklendi

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ABD'de 77 milyon kullanıcının hizmet aldığı operatör şirketi T-Mobile, ABD'deki sunucularında bir güvenlik ihlalinin meydana geldiğini açıkladı. Uluslararası bir hacker grununun şirket sunucularına bir API aracılığıyla sızdığını dile getiren şirket; güvenlik ihlalini hızlı bir şekilde tespit edip ihlalin etkilerini ortadan kaldırdığını duyurdu. Buna karşılık şirketin açıklamasına göre 2.3 milyon kullanıcının kişisel verileri saldırıdan etkilenmiş olabilir.





Hassas veriler ele geçirilmedi

Müşterilerinin yüzde 3'ünden daha az bir kısmının saldırıdan etkilenmiş olabileceğine dikkat çeken şirket herhangi bir finansal ya da çok hassas veri niteliğindeki verilerin saldırıdan etkilenmediğini belirtiyor. Bununla birlikte müşterilere ait; isim, soyisim, fatura adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve hesap numaraları hacerların eline geçmiş olabilir. Bu veriler başlı başına son derece önemli ancak hackerların; kredi kartı numaraları, sosyal güvenlik numaraları veya şifreler gibi son derece hassas verilere erişemediği özellikle vurgulanıyor.





Tabi şu an için müşteriler, hackerlar tarafından ele geçirilen veriler arasında kendi verilerinin olup olmadığını bilmiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre siber saldırıdan etkilenen müşterilere çağrı veya SMS yoluyla durum detaylı bir şekilde iletilecek.

https://www.cnet.com/news/t-mobile-hack-may-have-exposed-2-million-customers-data/