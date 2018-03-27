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AB'den yeni araçlara eCall zorunluluğu geliyor

AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu tarafından 2015 yılında onaylanan eCall sistemi 31 Mart'ta yürürlüğe giriyor. Bu sistemle araçlar kaza anında otomatik olarak 112'yi arayacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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AB'den yeni araçlara eCall zorunluluğu geliyor
 

AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu tarafından 2015 yılında onaylanan “eCall” düzenlemesi 31 Mart tarihinde yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte tüm yeni araçlarda kaza ve benzeri acil durumlarda otomatik arama yapan yardım sistemleri bulunacak.

31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte AB’de trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV, ve hafif kamyonetlerde eCall, yani otomatik arama yapan sistemin bulunması zorunlu hale gelecek.

AB'den yeni araçlara eCall zorunluluğu geliyor
 

eCall sistemi nasıl çalışacak?

Araçlara takılacak eCall cihazı, ciddi bir kaza darbesi ikazı aldığında otomatik olarak en yakın 112 acil çağrı merkezini arayarak bir görüşme başlatacak. Kazazedelerin bilincinin kapalı olma durumu göz önünde bulundurularak kaza yerinin kesin konum bilgisi de çağrı merkezine iletilecek.

eCall çağrıları manuel olarak bir buton yardımıyla da başlatılabilecek. Bir kazaya şahit olma durumunda sürücü bu butona basarak pratik olarak en yakın 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım isteyebilecek. Böylece acil servisler kaza bölgesine hızla müdahale edebilecek.



https://m.aa.com.tr/tr/dunya/abden-araclara-yeni-zorunluluk/1100025 Yorum Yaz
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VirgilSollozzo 1 yıl en beğenilen
Medeniyet boyle bir sey iste..
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9600_G_T 1 yıl
Bizde olsa saglık vergisi alırlar
1 Yanıt Yanıtla +14
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benhuraxu 1 yıl
Samimi olarak söylüyorum: sizin kadar dürüst bir haber sitesi görmedim. Teknoloji de olsa sonuçta bir haber sitesisiniz ve en dürüst görünümlü haber siteleri bile başlıkta haberin çeyreğini vermek suretiyle 'tıklanma haberciliği' yapıyorlar. Donanımhaber'i bu yüzden seviyorum.
Samimi olarak söylüyorum: sizin kadar dürüst bir haber sitesi görmedim. Teknoloji de olsa sonuçta bir haber sitesisiniz ve en dürüst görünümlü haber siteleri bi...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 11 ay
Sistem mantık olarak güzel. Sürekli çevrimiçi olacaksınız ve özellikle şehir dışı bir yerde dağ başında başınıza birşey geldiğinde kolaylıkla bulunabileceksiniz. Diğer güzel bir yanı da araba çalınırsa da noktasal olarak nerde olduğu görülebilir ve bulunmasına da yardımcı olur.
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Atanamayan Dr. Strange 1 yıl
Şuraya bak ilk 10- 15 yorum bizde olsa böyle olur bizde olsa şöyle olur. Biri espiri yapıyor diğeri de aynısını yazıyor. Şaka gibi adamlar internette takıla takıla düşünme yetilerini kaybetmiş resmen.
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ahmeta60 1 yıl
Turkiyede gecen seneden beri satilan bmw araclarda bu olay standart sunuluyor.
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D.Baran 1 yıl
Yeni birşey değil bu bazı markalarda yıllardır olan birşey.Sadece Tr de altyapisı olmadığı için gönderilmeyen ve dolayısıyla bilinmeyen birşey.2018 model araclarla birlikte gelecek gibi görünüyor.
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36 1 yıl
Haberlerde duymustum ama nasil ve nerde takilacak bilmiyorum . Buyuk ihtimal bakim sirasinda veya servis zamanlaribda takilir
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arel.gr 1 yıl 36
36
Haberlerde duymustum ama nasil ve nerde takilacak bilmiyorum . Buyuk ihtimal bakim sirasinda veya servis zamanlaribda takilir

SIM kart içeren OBD ile zorunlu abonman ücreti uygulayacaklar
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deniz_sea 1 yıl
Evet AB ülkeleri için doğru ama henüz ülkemizde hangi numarayı arayacağı ve hangi operatör ile sistemin kullanılacağı belirlenmedi.
Şuan marka vermek istemiyorum ama bizim sattığımız son model araçlarda (2016 ve sonrası) alt yapı mevcut ama ülkemiz desteklemediği için sistem kullanılabilir değil.
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JQKER 1 yıl
biraz sakıncalı. gittiğim her yeri bilecekler.
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upsewen 1 yıl JQKER
joker-38
biraz sakıncalı. gittiğim her yeri bilecekler.

suç işleyen bi insansan sıkıntı olur tabii ki. ha istersen bi kaç işlemle deaktif hale getirilir, zor olmaz.
tek sıkıntı bu olsun, böyle faydalı bi sistem gelsin de))
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Kaiser75 1 yıl
bize de lazım diyeceğim ama bizde hala yollarda 1970 model ileri derecede döküntü araçlar yollarda seyrediyor.
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9600_G_T 1 yıl
Bizde olsa saglık vergisi alırlar
1 Yanıt Yanıtla +14
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Senkei 1 yıl 9600_G_T
9600_G_T
Bizde olsa saglık vergisı alırlar


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ecall sistemi, avrupa birliği ve
4 etiket daha otomatik acil yardım Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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