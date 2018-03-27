AB'den yeni araçlara eCall zorunluluğu geliyor

AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu tarafından 2015 yılında onaylanan “eCall” düzenlemesi 31 Mart tarihinde yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte tüm yeni araçlarda kaza ve benzeri acil durumlarda otomatik arama yapan yardım sistemleri bulunacak.

31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte AB’de trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV, ve hafif kamyonetlerde eCall, yani otomatik arama yapan sistemin bulunması zorunlu hale gelecek.

eCall sistemi nasıl çalışacak?

Araçlara takılacak eCall cihazı, ciddi bir kaza darbesi ikazı aldığında otomatik olarak en yakın 112 acil çağrı merkezini arayarak bir görüşme başlatacak. Kazazedelerin bilincinin kapalı olma durumu göz önünde bulundurularak kaza yerinin kesin konum bilgisi de çağrı merkezine iletilecek.

eCall çağrıları manuel olarak bir buton yardımıyla da başlatılabilecek. Bir kazaya şahit olma durumunda sürücü bu butona basarak pratik olarak en yakın 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım isteyebilecek. Böylece acil servisler kaza bölgesine hızla müdahale edebilecek.





https://m.aa.com.tr/tr/dunya/abden-araclara-yeni-zorunluluk/1100025