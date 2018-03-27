AB'den yeni araçlara eCall zorunluluğu geliyor

31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte AB’de trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV, ve hafif kamyonetlerde eCall, yani otomatik arama yapan sistemin bulunması zorunlu hale gelecek.
eCall sistemi nasıl çalışacak?
Araçlara takılacak eCall cihazı, ciddi bir kaza darbesi ikazı aldığında otomatik olarak en yakın 112 acil çağrı merkezini arayarak bir görüşme başlatacak. Kazazedelerin bilincinin kapalı olma durumu göz önünde bulundurularak kaza yerinin kesin konum bilgisi de çağrı merkezine iletilecek.
eCall çağrıları manuel olarak bir buton yardımıyla da başlatılabilecek. Bir kazaya şahit olma durumunda sürücü bu butona basarak pratik olarak en yakın 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım isteyebilecek. Böylece acil servisler kaza bölgesine hızla müdahale edebilecek.
https://m.aa.com.tr/tr/dunya/abden-araclara-yeni-zorunluluk/1100025 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SIM kart içeren OBD ile zorunlu abonman ücreti uygulayacaklar
Şuan marka vermek istemiyorum ama bizim sattığımız son model araçlarda (2016 ve sonrası) alt yapı mevcut ama ülkemiz desteklemediği için sistem kullanılabilir değil.
suç işleyen bi insansan sıkıntı olur tabii ki. ha istersen bi kaç işlemle deaktif hale getirilir, zor olmaz.
tek sıkıntı bu olsun, böyle faydalı bi sistem gelsin de))
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ecall sistemi, avrupa birliği ve