AB'nin Galileo navigasyon projesi için ilk iki uydu uzaya gönderildi

Tarihte ilk kez ABD ordusu tarafından güdümlü füzelerin hedefini bulması amacıyla kullanılmaya başlayan uydu konumlama sistemi - GPS günümüzde günlük hayatta yer etmiş bir teknolojidir.

Piyasada satılan pek çok navigasyon cihazı 31 adet uydudan güncel bilgiler alan GPS sistemini kullanırken, bazıları da Rusya'nın 24 adet uydudan güncel bilgiler alan GLONASS navigasyon sistemini kullanıyor. İki dev arasında kalan Avrupa Birliği de Galileo adlı kendi navigasyon sistemini kurmak için yıllardır çalışmalar yapıyordu.





Gecikmeler ve ertelemeler nedeniyle bugüne kadar uzayan projede ilk adım atıldı ve iki adet uydu uzaya fırlatıldı. Avrupa Uzay Ajansı tahmini masrafı 9.6 milyar dolar olan projenin ilk iki uydusunun bugün yörüngeye oturmasını bekliyor.





Uydular bir Rus roketi yardımıyla Fransız Guyanası'ndaki Kourou uzay üssünden fırlatıldı. Yaklaşık 22 000 km yükseklikte yörüngeye oturacak uydular hem dünya hem de uzay için sistem fonksiyonlarını test edecek. Eğer testler başarılı olursa iki uydu Galileo'nun operasyonel ilk uyduları olacak ve sonrasında daha fazla uydu uzaya fırlatılacak.





Avrupa Komisyonu 2012 yılından itibaren her üç ayda bir uzaya iki uydu göndererek 2019 yılında sisteme ait 30 uydunun uzayda olmasını planlıyor. GPS sistemine alternatif olması düşünülen Galileo 2014 yılında ücretsiz bir tüketici hizmeti olarak sunulmaya başlarken 2020'den sonra ücretli hizmetler devreye alınacak.





2003 yılından bu yana projeye 6.8 milyar dolar yatırım yapıldı. Belirtilen 9.6 milyar dolarlık masraf için komisyon AB üyeleri hükümetlerinin kapısını çalacak. Son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz düşünüldüğünde oldukça zorlayıcı bir rakam olacak.





Ancak bazı ülkeler gelecek 20 yılda 90 milyar avroluk masraf çıkacağına inandığı için projenin askıya alınmasını istiyor.