ACD Systems, ACDSee fotoğraf düzenleme ve yönetim programının 16. sürümünü yayınladı

Birçok profesyonel ya da amatör fotoğrafçı tarafından uzun yıllardır kullanılan ACDSee fotoğraf düzenleme ve yönetim programı, özellikle büyük fotoğraf arşivlerine sahip kullanıcılar için oldukça kullanışlı özellikler sunuyor.

ACD Systems tarafından geliştirilen ACDSee, 16. sürümü ile hazırlanan fotoğrafların direkt olarak Facebook üzerine aktarılmasına, fotoğrafların çekildiği bölgelerin harita üzerinde işaretlenmesine, bilgi paneli üzerinden fotoğrafların bütün teknik bilgilerinin görüntülenmesine, yeni degrade aracına ve lens blur ile Tilt-shift filtrelerine kavuşmuş durumda. Büyük fotoğraf arşivleri içerisinde dahi fotoğrafların rahatça bulunmasını sağlayan ve birçok fotoğraf formatını destekleyerek görüntüleyebilen ACDSee, ayrıca temel fotoğraf düzenleme işlemlerini de rahatça yerine getirebiliyor.

Firmanın resmi sitesi üzerinden kısa bir süre için 49,99$ fiyat etiketiyle satın alınabilen ACDSee 16 programının 15 günlük ücretsiz deneme sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.acdsee.com/en/products/acdsee-16/edit