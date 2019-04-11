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ADATA şık görünümlü UV350 USB belleğini tanıttı

Şık ve estetik görünümüyle daha çok tasarıma odaklanan ADATA UV350 adlı USB flash bellek modeli bu bakımdan kapasite seçeneklerini biraz düşük tutmuş. Detaylar haberimizde.
1 ay
3,8b
1
7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatta yanımızdan ayırmadığımız USB bellek konsepti bugüne kadar sayısız marka ve modelle piyasaya çıktı. Yüksek kapasitelere olan ihtiyaç sürekli arttığı için haliyle yeni belleklere de ihtiyaç artıyor. Böylece sektörde sirkülasyon sürekli artıyor.

ADATA UV350 USB özellikleri

Depolama ürünleri konusunda uzman ADATA, şıklığa ve dış görünüşe önem verdiği yeni UV350 USB bellek modelini duyurdu. Estetik odaklı olduğu için üründen yüksek kapasiteler beklememek gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "AOC’den Porsche Design monitörler"

Alüminyum alaşımdan imal edilen belleğin gövdesinde herhangi bir kapak veya sürgü mekanizması yer almıyor. Arka kısımda üçgen şeklindeki boşluk anahtarlık kullanımı için ayrılmış.

USB 3.1 uyumluluğu ile bellekte 5Gbps veri aktarım hızlarına ulaşmak mümkün. 16GB, 32GB veya 64GB kapasitelere sahip olan ADATA UV350 USB bellek modeli için henüz bir fiyat belirlenmedi.

 

https://www.techpowerup.com/254531/adata-launches-elegant-uv350-usb-flash-drive Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Haber hiçbir bilgi vermiyor. USB3.1 sayesinde 5Gbps hızlarına ulaşmak mümkün demiş. 5000/8 = 625. Yani saniyede 625 MB okuyabilme hızına sahip olacak mı? Hiç sanmıyorum. Laf olsun torba dolsun diye haber...
Haber hiçbir bilgi vermiyor. USB3.1 sayesinde 5Gbps hızlarına ulaşmak mümkün demiş. 5000/8 = 625. Yani saniyede 625 MB okuyabilme hızına sahip olacak mı? Hiç s...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ipli jeton 1 ay
Flash belleği bir sürü anahtarla bir arada kullanmayı anlayamıyorum. O anahtarların ağırlığı konektörleri zorluyor. Zorlanan konektor zaman içinde PCB'yi çatlatıp temassızlık yapıyor.
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kill1033 1 ay
3.1 10gbps olmadı lazım.
3.0 5gbps
Fakat pratikte hızlar 250MB/s ve 500MB/s
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Morphinz 1 ay
Ekrem71 farkı ile yine boş beleş anlamsız bir haber.
Zaytung'dan mı getirdiniz anlamıyorum ki.
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OverClocK1ng 1 ay Morphinz
Okuyunca kahkaha attım. Alemsiniz...
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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Haber hiçbir bilgi vermiyor. USB3.1 sayesinde 5Gbps hızlarına ulaşmak mümkün demiş. 5000/8 = 625. Yani saniyede 625 MB okuyabilme hızına sahip olacak mı? Hiç sanmıyorum. Laf olsun torba dolsun diye haber...
1 Yanıt Yanıtla +8
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Kerim5100 1 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
Haber hiçbir bilgi vermiyor. USB3.1 sayesinde 5Gbps hızlarına ulaşmak mümkün demiş. 5000/8 = 625. Yani saniyede 625 MB okuyabilme hızına sahip olacak mı? Hiç sanmıyorum. Laf olsun torba dolsun diye haber...

62.5MB/sn görürse öpüp başına koysunlar bence
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01myavuz 1 ay
Bellekte okuma/yazma hızı kilit nokta, onun dışındakiler ayrıntı. Dolayısıyla haberin bir değeri yok, tahminden öteye gidememiş.
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