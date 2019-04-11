ADATA şık görünümlü UV350 USB belleğini tanıttı

Günlük hayatta yanımızdan ayırmadığımız USB bellek konsepti bugüne kadar sayısız marka ve modelle piyasaya çıktı. Yüksek kapasitelere olan ihtiyaç sürekli arttığı için haliyle yeni belleklere de ihtiyaç artıyor. Böylece sektörde sirkülasyon sürekli artıyor.

ADATA UV350 USB özellikleri

Depolama ürünleri konusunda uzman ADATA, şıklığa ve dış görünüşe önem verdiği yeni UV350 USB bellek modelini duyurdu. Estetik odaklı olduğu için üründen yüksek kapasiteler beklememek gerekiyor.

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Alüminyum alaşımdan imal edilen belleğin gövdesinde herhangi bir kapak veya sürgü mekanizması yer almıyor. Arka kısımda üçgen şeklindeki boşluk anahtarlık kullanımı için ayrılmış.

USB 3.1 uyumluluğu ile bellekte 5Gbps veri aktarım hızlarına ulaşmak mümkün. 16GB, 32GB veya 64GB kapasitelere sahip olan ADATA UV350 USB bellek modeli için henüz bir fiyat belirlenmedi.