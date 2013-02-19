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AData'dan çok işlevli dosya paylaşma ve şarj aparatı, DashDrive Air AE400

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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AData'dan çok işlevli dosya paylaşma ve şarj aparatı, DashDrive Air AE400
Ürettiği hafıza çözümleri ile tanınan AData firması, DashDrive Air AE400 ismine sahip kablosuz dosya aktarımı ve akıllı cihazları şarj edebilme özelliğine sahip çok işlevli modelini duyurdu.
AData tarafından duyurulan DashDrive Air AE400 isimli model, sunduğu farklı özellikler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Wi-Fi Hotspot özelliği sayesinde mevcut internet bağlantısını aynı anda 10 adet cihaza kablosuz olarak aktarabilen Air AE400, üzerindeki bağlantı yuvaları sayesinde SD hafıza kartları, USB bellek ya da harici sabit diskler içindeki verileri akıllı cihazlar ile paylaştırabiliyor. Ağa bağlanan akıllı cep telefonu, tablet ya da normal bilgisayarların da kendi aralarında veri paylaşımına imkan sağlayan cihaz, iOS, Android, Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri ile sorunsuz olarak çalışabiliyor.
AData'nın Air AE400 isimli modelinin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise, içerisinde dahili olarak 5000mAh gücünde pil içeriyor olması. Bu pil sayesinde akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar rahatça şarj edilebiliyor.
Oldukça şık ve gösterişli bir tasarıma sahip olan DashDrive AData Air AE400, 81$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. 
 
AData'dan çok işlevli dosya paylaşma ve şarj aparatı, DashDrive Air AE400

http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=9&piid=207&lan=en Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl
81$ Sanki Biraz Pahalı Geldi.
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deniz_sea 6 yıl
çok iyi düşünülmüş tek eksiği bence kablosuz şarj olmaması haberde detayı yok ama inşallah o modelide vardır.
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itachi237 6 yıl
Bu değilde canlı yayının olduğu sayfa çöktü forumda
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