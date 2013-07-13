Fotoğraflar üzerine farklı ışık efektlerinin eklenmesine imkan sağlayan AKVIS LightShop fotoğraf efekt uygulaması, 4.0 sürümüne güncellendi.

İçerisinde yer alan çok sayıda farklı ışık efekti, güneş parlamaları, yıldızlar, havai fişek efektleri ve yansıma seçenekleri ile fotoğrafları görsel bir şölen haline getirebilen uygulama, 4.0 sürümü ile yani bir ara yüze ve iki farklı çalışma alanı seçeneğine kavuşmuş durumda. Ayrıca efekt menüsü içerisine 138 adet hazır filtre seçeneği eklenen yazılım, yeni araçlar ile beraber Adobe'nin Photoshop CC üzerinde çalışabilme özelliğini de kazanmış durumda.

Tek başına ya da piyasada yer alan popüler fotoğraf düzenleme yazılımları içerisinde eklenti olarak çalışabilen AKVIS LightShop, 72$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Yazılımı daha önce satın almış kullanıcılar ise ekstra bir ücret ödemeden 4.0 sürümüne geçiş yapabiliyor.

http://www.photographyblog.com/news/akvis_lightshop_v.4.0/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+photographyblog+PhotographyBLOG