AMD 28nm GPU'ların hacimli üretimine başlamış olabilir

Uzakdoğu merkezli yayın organlarından Digitimes'ın haberine göre AMD, 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil GPU tasarımlarının hacimli üretimine başladı.

Üretim aşamasında AMD adına en önemli sıkıntı, TSMC'nin verimlilik sıkıntılarını henüz tam anlamıyla aşamamış olması. Bilindiği üzere çok sayıda firma için sözleşmeli yonga üretimi gerçektleştren TSMC, daha önce uzun süre 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik sıkıntıları ile uğraşmış ve bu durum özellikle AMD cephesinde pahalıya patlamıştı.

Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını ilk aşamada 32nm fabrikasyon süreciyle üretilecek şekilde yola çıkan ancak TSMC'nin 32nm fabrikasyon sürecini es geçerek 28nm için yoğunlaşmasından sonra yeniden 40 fabrikasyon sürecine dönmek durumunda kalan AMD, 28nm için bu defa işi daha sıkı tutuyor ve üretimde herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyor.

Orta-uzun vadede GlobalFoundries'i GPU üretimine dahil etmek isteyen AMD'nin, son birkaç jenerasyonda olduğu üzere, 28nm için de rakibi Nvidia'dan hızlı davranma amacında.

Radeon HD 7000 serisi ekran kartı ailesi ile birlikte VLIW4 tasarımına geçiş yapacak olan AMD, serinin yüksek performans segmetinde yer alacak Tahiti kod adlı üst modellerinde ise NGC olarak tanımlanan yeni nesil GPU çekirdek tasarımını kullanmaya başlayacak.

Yeni tasarımda daha yüksek grafik performansının yanında GPGPU olarak bilinen genel amaçlı GPU kullanımına yönelik önemli geliştirmeler yaptığı belirtilen AMD, Southern Islands kod adıyla anılan Radeon HD 7000 serisi ile birlikte soğutma sisteminde de güncelleme yapabilir.

Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, Radeon HD 7900 serisinde buhar odası yerine sıvı odası tabanlı daha sessiz ve daha performansı çalışma yeni bir soğutucu tasarımına yer verilebilir. 384-bit veya 512-bit bellek veri yolu desteği ile gelmesi beklenen Radeon HD 7970'in paralel işlemci sayısı hakkında ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.