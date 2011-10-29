Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD 28nm GPU'ların hacimli üretimine başlamış olabilir

7 yıl
23,8b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzakdoğu merkezli yayın organlarından Digitimes'ın haberine göre AMD, 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil GPU tasarımlarının hacimli üretimine başladı.
Üretim aşamasında AMD adına en önemli sıkıntı, TSMC'nin verimlilik sıkıntılarını henüz tam anlamıyla aşamamış olması. Bilindiği üzere çok sayıda firma için sözleşmeli yonga üretimi gerçektleştren TSMC, daha önce uzun süre 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik sıkıntıları ile uğraşmış ve bu durum özellikle AMD cephesinde pahalıya patlamıştı.
Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını ilk aşamada 32nm fabrikasyon süreciyle üretilecek şekilde yola çıkan ancak TSMC'nin 32nm fabrikasyon sürecini es geçerek 28nm için yoğunlaşmasından sonra yeniden 40 fabrikasyon sürecine dönmek durumunda kalan AMD, 28nm için bu defa işi daha sıkı tutuyor ve üretimde herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyor.
Orta-uzun vadede GlobalFoundries'i GPU üretimine dahil etmek isteyen AMD'nin, son birkaç jenerasyonda olduğu üzere, 28nm için de rakibi Nvidia'dan hızlı davranma amacında.
Radeon HD 7000 serisi ekran kartı ailesi ile birlikte VLIW4 tasarımına geçiş yapacak olan AMD, serinin yüksek performans segmetinde yer alacak Tahiti kod adlı üst modellerinde ise NGC olarak tanımlanan yeni nesil GPU çekirdek tasarımını kullanmaya başlayacak.
Yeni tasarımda daha yüksek grafik performansının yanında GPGPU olarak bilinen genel amaçlı GPU kullanımına yönelik önemli geliştirmeler yaptığı belirtilen AMD, Southern Islands kod adıyla anılan Radeon HD 7000 serisi ile birlikte soğutma sisteminde de güncelleme yapabilir. 
Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, Radeon HD 7900 serisinde buhar odası yerine sıvı odası tabanlı daha sessiz ve daha performansı çalışma yeni bir soğutucu tasarımına yer verilebilir. 384-bit veya 512-bit bellek veri yolu desteği ile gelmesi beklenen Radeon HD 7970'in paralel işlemci sayısı hakkında ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
knnkpln 7 yıl en beğenilen
Üretiyorum de.Hayır
Üretiyorum de.Hayır
Üretiyorum de .Üretiyorum.
Yalan söylüyorsun
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 7 yıl
tiger cage

amd cpu üretimi konusunda performans sıkıntılar yaşasada gpu üzerine bayağı iyi oynuyor çıkaracağı kartların gtx 580 ve 570 düzeyinde veya daha hızlı olacağı aşikar


yeni çıkaracağı kartlar GTX 580 düzeyinde mi olacak?!?
6970 zaten 570 düzeyinde performans veriyor şu anda bile...

alın bu arkadaşı dışarı...
tiger cageamd cpu üretimi konusunda performans sıkıntılar yaşasada gpu üzerine bayağı iyi oynuyor çıkaracağı kartların gtx 580 ve 570 d...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja2 7 yıl
AMD alamk lazım aslında, hiç değilse cpu dan kaybettiklerini buradan kazanıp var oluşlarını sürdürsünler ki intelle rekabet edebilsin zaten hiç sevmem inteli, microsoftu, nvidiayı neden bilmiyorum ama ısınamadım hâlâ
AMD alamk lazım aslında, hiç değilse cpu dan kaybettiklerini buradan kazanıp var oluşlarını sürdürsünler ki intelle rekabet edebilsin zaten hiç sevmem inteli, m...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
algorian 7 yıl
TheLastNinja2
AMD alamk lazım aslında, hiç değilse cpu dan kaybettiklerini buradan kazanıp var oluşlarını sürdürsünler ki intelle rekabet edebilsin zaten hiç sevmem inteli, microsoftu, nvidiayı neden bilmiyorum ama ısınamadım hâlâ

Toplum olarak mazlumlara karşı sempatimiz var. Daima ezilenin yanında oluyoruz. Bu yüzdendir ekran kartında NVIDIA yerine ATI'yi(şimdi AMD), işlemcide Intel yerine AMD'yi, işletim sisteminde Microsoft yerine Linux'u, cep telefonunda da IOS yerine Android'i savunan onca insanımız var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 7 yıl
6950 yi elden çıkarmanın zmanı geldi galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 7 yıl
cestvrai
7950 ve 7970in 1.5 ay icerisinde cıkacagı soyleniyor. performansolarak 7950nin gtx580den belirgin hızlı olacagı ve7970in de 6990a yakın performans verecegi iddia ediliyor.

1,5 ay sonra yarı fiyatına HD6970 olursa ne olacak? Geçen yılkı HD5870'in akibetini bekliyorum açıkçası.
Hobar
sırf 28nm gpular gelecek diye bf3 için kartımı değiştirmedim. çok fazla güç çekmeyen, 350-400 liraya güzel bir kart bekliyorum.

BF3'ün kendisi yama ve mevcut kartlara özellikle AMD kartlara iyi bir driver gelmeden ve ayrıca oyunda alınabilir fiyata gelmeden zaten oyunu almak hata.
Artık 500 TL taban oldu. Sen almıyorsun ben almıyorum ama alan çok. Patlıcan
olayı: İnsana ver yer hayvana ver yemez misali hocam.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
Donanım Haber editörleri arasında bir senkronizasyon olsa güzel olur.. Daha önceki haberlerde TSMCnin 28nm üretimde 40nm üretimde yaşadığı sıkıntıları yaşamayacağı ve verimlilik sorunu olmayacağı söyleniyordu. Bu haberde ise tam tersinden bahsediliyor. Şimdi biz okuyucular olarak hangi birine itibar edicez şaşırdık!! Sitede ortak akıl yok.. Herkes ayrı telden kafasından yazıyor. Ya fx57 haricinde bundan sonra diğerlerine güvenmicez yada sürekli bir ikilem içinde kalıcak millet.. Dikkatli bir okuyucu olarak bu tip farkları hep yakalıyorum ve bu haber sitesinde ciddiyetsizlik uyandırıyor. Sanki haber olsun yeni birşeyler yazalım site hit alsın gerisi önemli değil imajı veriyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tylor 7 yıl
performans anlamında öyle sıçrama, hoplama, efendime söyliyim salto atma, parande, takla beklemiyorum. sadece şu güç tüketimi ve ısı değerleri geriye çekilmeli, nereden performans çıkarırız diye pcb'nin suyunu çıkarıyorlar resmen. şöyle sessiz, sakin, ısınmayan, ısırmayan, kafam kadar psu gerektirmeyen üst seviye kartlar ne de güzel olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
highgen 7 yıl tylor
tylor

performans anlamında öyle sıçrama, hoplama, efendime söyliyim salto atma, parande, takla beklemiyorum. sadece şu güç tüketimi ve ısı değerleri geriye çekilmeli, nereden performans çıkarırız diye pcb'nin suyunu çıkarıyorlar resmen. şöyle sessiz, sakin, ısınmayan, ısırmayan, kafam kadar psu gerektirmeyen üst seviye kartlar ne de güzel olur.




aynen öyle hocam dediklerine harfiyen katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
Başladık yine söylentilere. geçen sene aklıma geliyor da en güzeli ekran kartı haberlerini okumamak. sanki oynayacak oyun var kart çıkartıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja2 7 yıl
AMD alamk lazım aslında, hiç değilse cpu dan kaybettiklerini buradan kazanıp var oluşlarını sürdürsünler ki intelle rekabet edebilsin zaten hiç sevmem inteli, microsoftu, nvidiayı neden bilmiyorum ama ısınamadım hâlâ
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tiger cage 7 yıl
büyük ihtimalle gtx570(7850)gtx580 gtx580(7870)gtx590 gibi olcak sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realwest 7 yıl
BENCE amd BİRAZDA MOBİL PLATFORMA YATIRIM YAPMALI YOKSA GELECEKTE SIKINTI YAŞAYABİLİR. ŞUAN EN HIZLI GELİŞMELER O TARAFTA.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tokatli6061 7 yıl

7950 yi görünce benim x1900xtx bunu geçer diye geldi aklıma:D

bu seferki kırmızı 7950 :) ama güzeldi kardeş senin x1950xtx'de heyecan yapmıştır yerinde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
highgen 7 yıl
28 nm de Amd mimariyi nerdeyse sıfır tasarımlı yeniliklerle sunacak Nvidia fermi devamı niteliğinde bir mimariyle çıkacak anlaşılan 28 nm de çok çekişmeli bir dönem bizi bekliyor bu rekabet umarım son kullanıcıya yarar düşen güç tüketimine ek olarak düşen fiyatlar istiyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnkpln 7 yıl en beğenilen
Üretiyorum de.Hayır
Üretiyorum de.Hayır
Üretiyorum de .Üretiyorum.
Yalan söylüyorsun
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tiger cage 7 yıl
amd cpu üretimi konusunda performans sıkıntılar yaşasada gpu üzerine bayağı iyi oynuyor çıkaracağı kartların gtx 580 ve 570 düzeyinde veya daha hızlı olacağı aşikar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23765 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve digitimes
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia'nın en iddialı telefonu Lumia 800 mercek altında 7 yıl Logitech Z906 5.1 hoparlör video inceleme 7 yıl Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonunu ve Pixellence teknolojisini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim