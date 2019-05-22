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Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor

Sony Mobile yeniden yapılanma planları altında global pazarın hemen tümünden çekilme veya operasyonlarını bekletme kararı aldı. 2020 yılına kadar plan uygulanmış olacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir akıllı telefon pazarında işleri iyi gitmeyen Sony Mobile büyük bir yeniden yapılanma içerisine girmişti. Önümüzdeki dönemde 5G teknolojilerine daha fazla odaklanmak isteyen firma bununla birlikte pek çok pazardan da çekilmeye hazırlanıyor.

Resmen doğrulandı

Bugüne kadar Sony’nin bazı pazarlardan çekileceği gündeme gelmiş ancak firma tarafından doğrulanmamıştı. Bu hafta paylaşılan reform planlarında neredeyse global pazarın yarısından çekileceği anlaşılıyor.

Ayrıca Bkz. "Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi"

Planlara göre Sony Mobile bölümünün ağırlığını vereceği ülkeler Japonya, Tayvan, Hong Kong ve Avrupa ülkeleri olarak görülüyor. ABD ve Çin pazarından zaten çıkmıştı. Bunun dışında kalan tüm ülkelerde tamamen operasyonlar sona erdiriliyor veya beklemeye alınıyor. Buna ülkemiz de dahil. Bu pazarlarda Sony telefonlar bulunabilse bile teknik servis ve güncelleme konusunda sıkıntılar yaşanabilir.

Sony Mobile 2020 yılı Mart ayına kadar yeniden yapılanmayı tamamlamayı planlıyor. Bu sayede mali yıl sona ermeden mobil bölümde karlılık hedefine ulaşılabilecek. Bu arada firmanın amiral gemisi Xperia 1 de 1000$ civarı fiyat etiketiyle satışa çıkmak üzere.

 

https://www.slashgear.com/sony-confirms-diminished-mobile-presence-in-majority-of-markets-21577539/ Yorum Yaz
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MustafaC53 2 hf. en beğenilen
Eski günlerin hatrına, Güle Güle Çekik Gözlü Yârim.
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No Way Out 2 hf.
Çinliyle filan alakası yok, SONY kendi kendini bitirdi, mobile bölümü batmak için elinden geleni yaptı, trendleri 3 yıl geriden takip edersen kaçınılmaz son.
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Marrusia 2 hf.
Başka yok ki zaten.HTC,LG hepsi yok oldu.Samsung'ta düşücek sonucta.Cinlilerin bu kadar pazarda yer almasi bence bir sorun cin gibi kominist yasakci ulkenin dunyayi bu kadar ele geciriyor olmasi dusundurucu.
Başka yok ki zaten.HTC,LG hepsi yok oldu.Samsung'ta düşücek sonucta.Cinlilerin bu kadar pazarda yer almasi bence bir sorun cin gibi kominist yasakci ulkenin du...
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seyhmus21 6 gün
Ekran kasa sorunu kamera da kumlanma aşırı ısı vb... saymakla bitmez geç bile kaldılar Sony Mobile kendi sonunu hazırladı
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Leon FR 1 hf.
Sony'nin ürünleri sağlam. Bende hiç sorun vermedi. Xperia Z5'i de severek kullanıyorum. Çekilmesi yazık oldu.
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zibidi gonzales 1 hf.
Benim gibi sony takıntılı kullanıcılara yazık oldu,sony harici telefon almadım,almam diyordum.
apple'a geçeceğiz gibi duruyor.
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Lithaunans 1 hf.
Gidin şimdi xiaomi alın sony düşmanları.
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zamankaybı95 2 hf.
Sony XZ Premium kullanıyordum. 1-2 ay içerisinde sıkıldım ve satma kararı aldım. Yıllardır ayni eski tasarıma sahip cihazlar ürettiler. Ve ne hikmetse snapdragon 835 li bir cihaz olmasına rağmen Instagram da stabil kullanım sunamiyordu. Aynı şekilde Google Chrome uygulaması da rezaletti, dakka başı uygulama durdu hatası veriyordu. Hiç birşey şans eseri değildir. Demek ki yapamadılar, olmadı. Yerini aramıyorum, aramayacağim da..
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Lithaunans 1 hf. zamankaybı95
Sen belki kullanmayı becerememşsindir sony telefonları sağlam ve stabildir.
Ses kalitesi ve kamera kalitesi olarak özellikle renk olarak çok başarılı idi + ön kamera olarak xz1 gibi zamanının en iyi cihazını verdiler 2750mah ile samsung'un 3500 mah'ına denk kullanım veriyordu. Dahası trilluminos ekran
herkes teknolojik alet kullanmada becerikli değil malesef.
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landmoon 2 hf.
Havuzdaki reklamlarla su geçirmez diye sattıkları Sony z1 ilk su altı çekimimde bozulmuştu , kullanıcı hatası demişlerdi ... beter olsunlar
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Virtual Reality 6 gün landmoon
Benzer durum bir arkadaşın başına geldi. Sony Z1'i su geçirmez reklamlarına inanıp aldı. Hatta Sony Türkiye yatın önüne bağlayıp boğazda tuzlu suyun içinde reklam çekimi yapmıştı. Arkadaş, ne olur olmaz diye tuzlu suya sokmak yerine sadece tatlı suda çekim yaparım diyerek tatile gitti. 2 metrelik havuzun içinde çekim yapmış ve telefon bozulmuş. Servise göndermiş tuzlu suya sokmuşsunuz diye garanti kapsamına almamışlar. THH'ye başvur demiştim. O dönem yoğundu, sanırım üşendiğinden başvurmadı. Gitti başka markadan yeni telefon aldı. Sony Z1 satın aldıktan 1 ay sonra bozulmuştu. Sadece tatlı suda 2 metrelik derinlikte çekip yaptı. Akrsu, göl bile değil havuz suyuydu. Sonra Sony'nin mobil bölümü neden batıyor.
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adroid 2 hf.
Sony Xa denen facia telefondan sonra bir zahmet kapansın
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Ohol Oula 2 hf.
Ekran kasa oranlarıyla iyi bile dayandılar
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zotacing 2 hf.
Ultra Stamina modu en iyi cihaz markasıydı kim ne derse desin.
Ama Türkiye ve Avrupa'da ki hırsız distribütörler yüzünden sonu geldi.
2015 yılında hiç unutmam tüm Dünya'ya 16GB dahili hafızalı sattığı bir cihazı, Türkiye'de ki aç gözlü, kan emici distribütörler istiyor diye 8GB dahili hafızalı olarak getirip 32GB dahili hafıza parasına sattıkları gün demiştim 3-5 seneye mobil sektörde batarlar diye.
Kendileri kaşındı.
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rosedaled3 2 hf.
LG de kapanmaz bence arkadaşlar, şuan Hepsiburada da LG G7 2800 den bulunuyor.O fiyata daha iyisini Xiaomi bile vermiyor sözde fiyat performans.İnsanlar neden tercih etmiyor ilginç valla eski sorunlu zamanları da kalmadı.
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