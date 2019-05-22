Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor

Uzun süredir akıllı telefon pazarında işleri iyi gitmeyen Sony Mobile büyük bir yeniden yapılanma içerisine girmişti. Önümüzdeki dönemde 5G teknolojilerine daha fazla odaklanmak isteyen firma bununla birlikte pek çok pazardan da çekilmeye hazırlanıyor.
Resmen doğrulandı
Bugüne kadar Sony’nin bazı pazarlardan çekileceği gündeme gelmiş ancak firma tarafından doğrulanmamıştı. Bu hafta paylaşılan reform planlarında neredeyse global pazarın yarısından çekileceği anlaşılıyor.Ayrıca Bkz. "Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi"
Planlara göre Sony Mobile bölümünün ağırlığını vereceği ülkeler Japonya, Tayvan, Hong Kong ve Avrupa ülkeleri olarak görülüyor. ABD ve Çin pazarından zaten çıkmıştı. Bunun dışında kalan tüm ülkelerde tamamen operasyonlar sona erdiriliyor veya beklemeye alınıyor. Buna ülkemiz de dahil. Bu pazarlarda Sony telefonlar bulunabilse bile teknik servis ve güncelleme konusunda sıkıntılar yaşanabilir.
Sony Mobile 2020 yılı Mart ayına kadar yeniden yapılanmayı tamamlamayı planlıyor. Bu sayede mali yıl sona ermeden mobil bölümde karlılık hedefine ulaşılabilecek. Bu arada firmanın amiral gemisi Xperia 1 de 1000$ civarı fiyat etiketiyle satışa çıkmak üzere.
https://www.slashgear.com/sony-confirms-diminished-mobile-presence-in-majority-of-markets-21577539/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
apple'a geçeceğiz gibi duruyor.
Ama Türkiye ve Avrupa'da ki hırsız distribütörler yüzünden sonu geldi.
2015 yılında hiç unutmam tüm Dünya'ya 16GB dahili hafızalı sattığı bir cihazı, Türkiye'de ki aç gözlü, kan emici distribütörler istiyor diye 8GB dahili hafızalı olarak getirip 32GB dahili hafıza parasına sattıkları gün demiştim 3-5 seneye mobil sektörde batarlar diye.
Kendileri kaşındı.
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