AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir

AMD’nin 7nm sürecindeki Ryzen 3 işlemci serisi ve X570 anakartları ile ilgili en önemli özellik şüphesiz PCIe 4.0 olmuştu. Daha yüksek bant genişliği ve verimlilik sağlayan PCIe 4.0 desteğinin başka hangi çipsetlere verileceği ise tartışma konusu oldu.
AMD B550 ve A520 özellikleri
Sektörden gelen bilgilere göre üst seviye AMD X570 çipsetinin dışında daha uygun fiyatlı AMD B550 ve A520 çipsetleri de hazırlanıyor. ASMedia üretim işini üzerine aldı ve gelecek yılın başlarında bu çipsetleri tedarik etmeye başlayacak.Ayrıca Bkz. "Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu"
Bununla birlikte PCIe 4 desteği konusunda şüpheler var. DigiTimes iki çipsetin PCIe 4.0 desteğinden mahrum olacağını belirtiyor. Yani PCIe 4.0 avantajları bu iki çipseti barındıran anakartlarda sunulamayacak.
ASMedia tarafından üretilen AMD 500 çipsetlerinin ayrıca hız aşırtma konusunda verimlilik sağlayacak baskılı devre kartı, işlemci VRM ve bellek bağlantısı konusunda AMD’nin yönergelerine de uyacağı ifade ediliyor.
https://www.techpowerup.com/256593/amd-b550-and-a520-lack-pcie-gen-4-capabilities Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD tam da 550 anakartlar f/p olsun diye çalışırken gelen yoruma bak... Ayrıntısıyla yazmışlar zaten 4.0'ın çıkartılması anakartları nasıl ucuzlatıyor, aslında kullanıcıların yüzde 99.9'u bu 4.0 olayına ihtiyaç duymuyor diye. Gelen yorum:
"artık f/p değil", "anakartları kısıyorlar", "bize söz vermişlerdi"...
Adamlar 350 anakart ile performans kayıpsız 3000 hatta 4000 serisi işlemci çalıştırma imkanı veriyorlar hala "f/p değiller artık" diye laf yiyorlar. 570 anakart tepe sınıfına konumlandırıldı alamıyorsan alamıyorsundur. Alman için bir sürü performans kayıpsız f/p seçeneğin var 550 var 470 var 450 var 370 var 350 var. Var oğlu var. Bırakın da bir tane de pahallı seçenek olsun ekstra özellikli. Yeni çipsetin küçük - büyük özellik artışıyla gelmesinden daha doğal ne var?
Yıllardır böyle değil mi bu iş?
570'in 470 ve 550'den bir farklılığı olmayacaksa niye 570 diye bir çipset çıkarsın bu adamlar. Birebir aynı olsa bu sefer "AMD aynı ürüne farklı adlar verip müşteriyi kazıklıyor, Intelleşiyor" yazacaksınız
470'lerin 450'lerden fazla özelliği yok mu? Şimdi 570'de 550'ye göre 1-2 özellik fazla olmasından daha doğal ne var ? Anakartların seçeneklere göre fiyatlandırılması yeni bir şey mi? Ryzen 4000'ler bile çalışacak daha ne yapsınlar?
Yüzde 99.99'un etkisini hissetmeyeceği 4.0 eksikliğini sen hissedeceksen zaten bir zahmet gidip 570 anakart alacaksın . 4.0'a ihtiyaç duyan ssd gibi parçalar ateş pahası toplumun çoğuna göre. Getirileri de kısıtlı günlük hayatta. 4.0'a ihtiyaç duyan ekran kartı da yok...
Hal bu iken illa 4.0'a ihtiyacın varsa "AMD Intelleşiyor 550 çipseti kırpmışlar" yazmaktansa gidip 570 anakart alacaksın ki millet 4.0 olmayan dolayısı ile daha ucuz anakart alabilsin...
Eğer 350 - 450 - 550 tüm anakartların birebir aynı özellikler barındırmasını bekliyorsanız büyük yanılıyorsunuz... AMD sözünü tutuyor. Yaptığı şey geriye uyumluluk verirken yeni teknolojileri yeni çipsetlere entegre etmek ki olması gereken de bu...
Bu AMD müşteriye yaranamaz. 550'lerde 4.0 olsa fan olacak ses olacak fiyat artacak bu sefer bu kartlar niye bu kadar pahallı sesli "AMD Intel oluyor" yazacaklar. Soket değiştirseler "AMD Intel oluyor" yazacaklar. Soket değiştirmeseler "AMD Intel oluyor artık f/p değil" yazacaklar. Yeni ve bol özellikli çipset çıkarsa "AMD Intelleşiyor mu?" diyecekler. Çıkarmasa "teknolojiyi durağanlaştıryor Intelleşiyor" olacaklar. Her koşulda AMD Intel oluyor yazacaklar