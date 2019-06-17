AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir

AMD’nin 7nm sürecindeki Ryzen 3 işlemci serisi ve X570 anakartları ile ilgili en önemli özellik şüphesiz PCIe 4.0 olmuştu. Daha yüksek bant genişliği ve verimlilik sağlayan PCIe 4.0 desteğinin başka hangi çipsetlere verileceği ise tartışma konusu oldu.

AMD B550 ve A520 özellikleri

Sektörden gelen bilgilere göre üst seviye AMD X570 çipsetinin dışında daha uygun fiyatlı AMD B550 ve A520 çipsetleri de hazırlanıyor. ASMedia üretim işini üzerine aldı ve gelecek yılın başlarında bu çipsetleri tedarik etmeye başlayacak.

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Bununla birlikte PCIe 4 desteği konusunda şüpheler var. DigiTimes iki çipsetin PCIe 4.0 desteğinden mahrum olacağını belirtiyor. Yani PCIe 4.0 avantajları bu iki çipseti barındıran anakartlarda sunulamayacak.

Diğer taraftan AMD’nin bazı optimizasyonlar yapacağını düşünenler de mevcut. ASMedia çipsetinin AM4 soketine PCIe 3.0 üzerinden bağlanacağı ancak en azından bir ana PCI-Express x16 (PEG) slotunun ve M.2 slotunun AM4 soketine PCIe 4.0 üzerinden bağlanacağı tahmin ediliyor. Bu durumda en azından iki slot PCIe 4.0 desteklemiş olacak.

ASMedia tarafından üretilen AMD 500 çipsetlerinin ayrıca hız aşırtma konusunda verimlilik sağlayacak baskılı devre kartı, işlemci VRM ve bellek bağlantısı konusunda AMD’nin yönergelerine de uyacağı ifade ediliyor.