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AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir

Ryzen 3 serisi işlemciler için daha uygun fiyatlı anakartlara imkân tanıyacak olan AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir. Detaylar haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
3,1b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin 7nm sürecindeki Ryzen 3 işlemci serisi ve X570 anakartları ile ilgili en önemli özellik şüphesiz PCIe 4.0 olmuştu. Daha yüksek bant genişliği ve verimlilik sağlayan PCIe 4.0 desteğinin başka hangi çipsetlere verileceği ise tartışma konusu oldu.

AMD B550 ve A520 özellikleri

Sektörden gelen bilgilere göre üst seviye AMD X570 çipsetinin dışında daha uygun fiyatlı AMD B550 ve A520 çipsetleri de hazırlanıyor. ASMedia üretim işini üzerine aldı ve gelecek yılın başlarında bu çipsetleri tedarik etmeye başlayacak.

Ayrıca Bkz. "Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu"

Bununla birlikte PCIe 4 desteği konusunda şüpheler var. DigiTimes iki çipsetin PCIe 4.0 desteğinden mahrum olacağını belirtiyor. Yani PCIe 4.0 avantajları bu iki çipseti barındıran anakartlarda sunulamayacak.

Diğer taraftan AMD’nin bazı optimizasyonlar yapacağını düşünenler de mevcut. ASMedia çipsetinin AM4 soketine PCIe 3.0 üzerinden bağlanacağı ancak en azından bir ana PCI-Express x16 (PEG) slotunun ve M.2 slotunun AM4 soketine PCIe 4.0 üzerinden bağlanacağı tahmin ediliyor. Bu durumda en azından iki slot PCIe 4.0 desteklemiş olacak.

ASMedia tarafından üretilen AMD 500 çipsetlerinin ayrıca hız aşırtma konusunda verimlilik sağlayacak baskılı devre kartı, işlemci VRM ve bellek bağlantısı konusunda AMD’nin yönergelerine de uyacağı ifade ediliyor.

 

https://www.techpowerup.com/256593/amd-b550-and-a520-lack-pcie-gen-4-capabilities Yorum Yaz
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BoşnakAğa 6 gün en beğenilen Sky_Vision


AMD tam da 550 anakartlar f/p olsun diye çalışırken gelen yoruma bak... Ayrıntısıyla yazmışlar zaten 4.0'ın çıkartılması anakartları nasıl ucuzlatıyor, aslında kullanıcıların yüzde 99.9'u bu 4.0 olayına ihtiyaç duymuyor diye. Gelen yorum:
"artık f/p değil", "anakartları kısıyorlar", "bize söz vermişlerdi"...
Adamlar 350 anakart ile performans kayıpsız 3000 hatta 4000 serisi işlemci çalıştırma imkanı veriyorlar hala "f/p değiller artık" diye laf yiyorlar. 570 anakart tepe sınıfına konumlandırıldı alamıyorsan alamıyorsundur. Alman için bir sürü performans kayıpsız f/p seçeneğin var 550 var 470 var 450 var 370 var 350 var. Var oğlu var. Bırakın da bir tane de pahallı seçenek olsun ekstra özellikli. Yeni çipsetin küçük - büyük özellik artışıyla gelmesinden daha doğal ne var?
Yıllardır böyle değil mi bu iş?
570'in 470 ve 550'den bir farklılığı olmayacaksa niye 570 diye bir çipset çıkarsın bu adamlar. Birebir aynı olsa bu sefer "AMD aynı ürüne farklı adlar verip müşteriyi kazıklıyor, Intelleşiyor" yazacaksınız

470'lerin 450'lerden fazla özelliği yok mu? Şimdi 570'de 550'ye göre 1-2 özellik fazla olmasından daha doğal ne var ? Anakartların seçeneklere göre fiyatlandırılması yeni bir şey mi? Ryzen 4000'ler bile çalışacak daha ne yapsınlar?
Yüzde 99.99'un etkisini hissetmeyeceği 4.0 eksikliğini sen hissedeceksen zaten bir zahmet gidip 570 anakart alacaksın
. 4.0'a ihtiyaç duyan ssd gibi parçalar ateş pahası toplumun çoğuna göre. Getirileri de kısıtlı günlük hayatta. 4.0'a ihtiyaç duyan ekran kartı da yok...
Hal bu iken illa 4.0'a ihtiyacın varsa "AMD Intelleşiyor 550 çipseti kırpmışlar" yazmaktansa gidip 570 anakart alacaksın ki millet 4.0 olmayan dolayısı ile daha ucuz anakart alabilsin...
Eğer 350 - 450 - 550 tüm anakartların birebir aynı özellikler barındırmasını bekliyorsanız büyük yanılıyorsunuz... AMD sözünü tutuyor. Yaptığı şey geriye uyumluluk verirken yeni teknolojileri yeni çipsetlere entegre etmek ki olması gereken de bu...
Bu AMD müşteriye yaranamaz. 550'lerde 4.0 olsa fan olacak ses olacak fiyat artacak bu sefer bu kartlar niye bu kadar pahallı sesli "AMD Intel oluyor" yazacaklar. Soket değiştirseler "AMD Intel oluyor" yazacaklar. Soket değiştirmeseler "AMD Intel oluyor artık f/p değil" yazacaklar. Yeni ve bol özellikli çipset çıkarsa "AMD Intelleşiyor mu?" diyecekler. Çıkarmasa "teknolojiyi durağanlaştıryor Intelleşiyor" olacaklar. Her koşulda AMD Intel oluyor yazacaklar

AMD tam da 550 anakartlar f/p olsun diye çalışırken gelen yoruma bak... Ayrıntısıyla yazmışlar zaten 4.0'ın çıkartılması anakartları nasıl ucuzlatıy...
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Orange dragon 5 gün
Daha haberi okumadım. Ama %100 ekrem71
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DH Misafiri 6 gün
Amd f/p değil artık demişler. Pci express 4 şuan için çok maliyetli. Adamlar koysa fiyatı uygun olmaz, koymasa amd iyice kısmaya başladı dersiniz. Henüz pci express 4.0 düşük ve orta özellikli sistemler için premium bir özellik. Zaten üst seviye bilgisayar toplayan parayı verip x570 anakart alır. Ayrıca x570 anakart fiyatlarının en az 60-70$ arttığı göz önünde bulundurulursa b550 serisi anakartlar da minimum 130-140$ olurdu.
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Timeguard 6 gün
Ayni sokete 3950x yapti muhtemel 4950x de yapicak yeni anakartlarla yeni özellikler getirmesin mi? Ne zaman pci e xx bord alip pci xxx olduğunu gördük sanki? B550 lerde yoksa yada kisitliysa en ucuzu dan x570 alinir ihtiyacı doğrultusunda olsa daha iyi olurdu ama anakart üreticileri ve intel politikalarından sonra bukadarcik şey mesele edilmez.
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TheNewAtilla 6 gün
Giriş seviyesi anakartta fan olmayacağına göre şaşırmadım. Daha durun x570ler ilk pcie 4.0 anakartları.
Amd ve f/p konusuna gelirsek. Amdnin intelden en büyük farkı tok satıcı olmaması. Amd her zaman yıllanmış ürünlerini kampanyaya sokar. İntelde böyle birşey hatırlamıyorum
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b¤cek 6 gün TheNewAtilla
Tam aksine fanlar maliyet düşüklüğü nedeniyle düşük seviye anakart çözümüdür. saçma sapan plastik bir fan koymak kaliteli bir heatsink'ten ucuza geldiği için tercih ediliyor. Fanın yapacağı gürültü (ki küçük fanlar büyüklerden çok daha yüksek ve rahatsız edici ses çıkarırlar), küçük fanın temizlenme zorluğu, değiştirilmesi gerekirse standart tasarım olmadığı için kullanıcının değiştirememesi gibi bir sürü problemle geliyor bu saçma tasarım.
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lterlemez 6 gün
Ben gene de şu şekilde düşünüyorum; evet maliyetli olacak ama, özellikle ana kart üreticileri, satışların düşmesi ve AMD çip setinin uzun soluklu olması nedeniyle (bir kere alıp, en az 3-4 nesil kullanılabileceği düşünüldüğünde) bu maliyete hayat döngüsünün uzunluğundan kaynaklanan maliyetleri de eklediğini/ekleyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden, olağandan daha maliyetli almak durumunda kalabiliriz.
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CVenturas 6 gün
Arkadaşlar olay sizin yorumladığınız gibi değil.
PCI Express 4.0 desteği vermek chipsetin TDP'sini artırıyor. TDP'si artan çipsetler için soğutma çözümü geliştirilmek zorunda. Bu chipsetler F/P odaklı düşük bütçeli anakartlar için geliştiriliyor. Anakart üzerinde soğutulmaya ihtiyaç duyan her bileşen hem soğutucu masrafı açısından hem üretim sürecine bir basamak daha eklenmesi açısından hem de board'un bu yükü kaldırabilecek şekilde daha karmaşık tasarlanması gerekliliğinden maliyeti artırır. Maliyet fiyatlara yansır. 7nm üretim süreci pasif soğutma ile PCI Express 4.0 vermeye yeterli gelmiyor. İleride daha ileri süreçlerde tüm anakartlarda 4.0 desteği olacaktır.
Bu anakartlarda eğer AMD nvme SSDler için hat vermezse o zaman sizin dediğiniz gibi AMD bize teknoloji vermiyor durumu söz konusu olur. AMD yapabilirse şu anda ancak bu kadarını yapabilir ki zaten ekran kartına bu kadar yüksek bant genişliğini şu aşamada orta-alt segmente vermek mantıklı değil. Bu segmentte insanların alacakları işlemciler belli ve buna göre kullanıcıların besleyebileceği ekran kartları da belli. Bugün RTX2080ti PCI Express 3.0 arayüzü ile sisteme bağlanıyor ve darboğaz yapmıyor. İlerleyen dönemlerde teknolojinin gelişmesi ile RTX2080ti performansı veren ekran kartları orta seviye kullanıcıların alabileceği duruma gelecektir. Onun üstü hem bütçeyi aşacak hem de işlemciyi.
SSD'ler için aynı durum söz konusu değil. AMD'nin bize sunduğu orta seviye işlemciler bile daha yüksek hızı hak edecek kadar iyi. Taşlanmayacaksam günlük kullanımda SATA SSD ile PCI Express SSD arasında bile çok nadir senaryolarda performans farkı hissediliyorken aslında 3.0 4.0'ın kavgasını da yapmaya çok gerek yok gibi geliyor. Yinede teoride bu hızı kaldırabilecek işlemcileri satıyorlar. Hele ki seneye çıkması dedikodu düzeyinde beklenen 6/12 Ryzen 3 işlemciler doğruysa gerçekten beklentiniz anlamlı.
Bu durumda kullanılmayacak bant genişliğini daha yüksek güç tüketimi ve üretim maliyetine rağmen kullanıcıya sırf gönlü olsun diye sunmak mantıksız olacaktır.
Tüm bu yazdıklarıma rağmen haber tahmin düzeyinde de olsa ekran kartı ve ssd için bu desteğin sunulabileceğine değinmiş. Bana çok mantıklı gelmedi açıkcası. Ekran kartı gibi 16 hat isteyen bir bileşeni bu hattan besledikten sonra böyle bir haber başlığına gerek var mıydı acaba..(PEG ifadesi benim bildiğim PCI Express Graphics)
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b¤cek 6 gün CVenturas
sadece bold olarak yazdığın zorunda kelimesine karşılık olarak 2009-2010 gibi piyasada intel'in 25-30w TDP'li chipseti varken bütün markaların pasif soğutma yapabildiğini hatırlatmak istedim.
Üreticilerin 3-5 dolar fazla kazanmak için kullanıcıyı mağdur etmesinden başka bir açıklaması yok saçma fanların ve kesinlikle zorunlu değiller.
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2 Yanıt Yanıtla
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Sky_Vision 6 gün
daha önceki nesilde a320, b350 ve x370 lerde bazı ekstra özellikler farklıydı lakin söz konusu farklar direk performansa etki edecek nitelikte değillerdi.
a320 anakart ile ryzen işlemciler ile overclock olmuyor fakat fabrikasyon hızlarında performans farkı yoktu.
yeni nesilde pci-e 4.0 gibi neslin öne çıkan özelliklerinden mahrum çipset ve anakartların olması aslen kabul edilemez.
almayın demekte çözüm değil tüm özelliklere sahip olmak lüx olmaya başladı.
vaad edilen duyuru ve özellikler kırpılmış ve daha önce olmadığı kadar.
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Sky_Vision 6 gün
yeni msi b450 gaming plus aldım herkese de tavsiye ederim. taş gibi kart tüm ihtiyacıda karşılar.
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ONY86 6 gün
kendimi 100tlye fayfon xsl almış gibi hissettim.
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Sky_Vision 6 gün
maalesef amd f/p odaklı ürün politikasını artık uygulamayacak gibi görünüyor. am4 soketin güncel işlemcilere uyumlu olacağını söylerken kimse bu kadar kırpılmadan haberdar değildi.ürün çalışacak ama bazı özellikler aktif olmayacak yada desteklemeyecek demek ne demek Allah aşkına !
herkes intele giydirirken yarın güç amd de olsa aynı politikalar uygulanır sözleri boş çıkmayacak gibi. ryzen 5 3600 çıkışını beklerken iyi haber ve gelişmelere yerine madalyonun diğer yüzü bizleri bekliyor gibi.
4 Yanıt Yanıtla +2
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simbolmina 6 gün Sky_Vision
Bunlar neslin ilk ürünleri ve rakipsizler. Fiyatları da üretim maliyetinden dolayı pahalı diye düşünüyorum. Ayrıca chipsetler arasında fark her zaman vardı, yeni bir şey değil fakat bu sefer fark muhtemelen bir nesli kapsayacak şekilde arttı. Ben de bu nesli beklememe rağmen fiyatlar yüksek olacak diye X470 chipsetli anakart aldım hazır fiyatlar düşmüşken; nasılsa çalışıyor ve PCIe 4.0 kullanmayacağım uzun bir süre.
Yine de B550 çıksın öyle yorum yapalım.
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veleciraptor 6 gün Sky_Vision
Alt seviye B550 ya da A520'ler de PCIe 4 desteği ile gelse fiyat artardı. Bence gayet makul bir çözüm. Ekonomik çözüm isteyenler için ayrı, her şeyin en iyisi olsun diyenler için ayrı yonga seti. Bunda ne gibi bir yanlış var ki?
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sniper23 6 gün Sky_Vision
AMD çıkardıkları işlemciler AM4 ile uyumlu olacağını ve 2020'ye kadar destekleyeceği sözünü vermişti. AMA işin sonunda platform desteğinin Anakart üreten şirketlerin elinde olduğunu söylüyordu. Soket desteklese bile iş gene Anakart üreticilerine kalıyor.
X570'nin üretim maliyeti yüksek olduğu için (önceki nesle göre) X570 anakartlar pahalı olacak. Zaten anakart üreticileri bundan bahsetmişti.
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