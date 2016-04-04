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Intel Broadwell-E işlemcileri kendisini gösterdi

Üst seviye bilgisayar sistemlerine yönelik olarak hazırlanan Intel’in 14nm sürecindeki Broadwell-E serisi işlemcileri, yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı.
3 yıl
3,9b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl, Broadwell mimarisi açısından oldukça hareketli geçiyor. Performans odaklı serileri en sona saklayan firma, Broadwell-EP işlemcilerinden sonra şimdi de Broadwell-E işlemcilerini piyasaya sürüyor. Serinin en güçlüsü ortaya çıktı.

Üst seviye bilgisayar sistemlerine yönelik olarak hazırlanan Broadwell-E serisi, yine 14nm mimarisini temel alıyor. Seride 4 üye var ve en güçlüsü Intel Core i7-6950X olacak. Model, Intel’in yazılım destek sayfasında yerini almış durumda. Lansmanın ise Computex 2016 fuarında yapılması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Broadwell-EP işlemciler sahneye çıkıyor"

Intel Core i7-6950X modeli 10 çekirdekli ve toplamda 20 izlek birimi barındırıyor. Taban hızı 3GHz seviyesinde iken, artırılmış hız 3.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. X99 çipset ve LGA 2011-3 soketleri ile uyumlu model, tam hız aşırtma imkanı sunuyor.

Intel’in son kullanıcıya yönelik ilk 10 çekirdekli işlemcisi olarak görülen Core i7-6950X, 25MB Seviye 3 önbellek ve 140Watt ısıl tasarım gücüne sahip. Fiyat olarak da 1500$ seviyeleri konuşuluyor.

Bunun haricinde serideki Intel Core i7-6900K işlemcisi, en hızlı 8 çekirdekli işlemci olarak gösteriliyor. Diğer modeller ise 6 çekirdekli Intel Core i7-6850K ve Intel Core i7-6800K şeklinde sıralanıyor.  

http://www.techpowerup.com/221440/intel-leaks-core-i7-6950x-extreme-edition-on-company-website.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Yuh. Kazığa bak. Aynı işlemci, 200 MHz arttır, 160 Dolar giydir...

Inteeeeellll. Dım dım dım dımmmm...


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Vandrak 3 yıl
Zen mimarisi konusu geçtikçe intel son kullanıcı için çekirdek arttırmaya başladı
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Amore 3 yıl
Teknik detayların yayınlanmasından ve benchmarklardan sonra daha da şekillenir. Ama Intel'in X99'u toprağa gömmemesini takdir ettim.
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
10 çekirdekli i7-6950X ön siparişe açılmış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kraix 3 yıl
Amd bi b.k yapamazsa intel daha çok giydirir bizlere
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djduke 3 yıl
6800k fiyat farkı sadece mhz değildir pci exp destek sayısı vs falandır...
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IceRulez 3 yıl
6800k alan 200mhz hız mı aşırtamayacak acaba o fiyat farkı nedir öyle ?
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mavizaman 3 yıl
performansını düşünemiyorum bile fiyatı da intal fiyatı :)
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Vandrak 3 yıl
Zen mimarisi konusu geçtikçe intel son kullanıcı için çekirdek arttırmaya başladı
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Ussuz 3 yıl
Hey yavrum hey
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Aslanhan. 3 yıl
İntel meydanı boş buldu, tuttuğunu öpüyor.
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Yuh. Kazığa bak. Aynı işlemci, 200 MHz arttır, 160 Dolar giydir...

Inteeeeellll. Dım dım dım dımmmm...


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Spiderhip 3 yıl
Aynı seri içinde 6-8-10 çekirdekler çıkartıpta insanın aklını karıştırmasalar iyiymiş. alıştık bir kere i7 ler 4/8 diye. Ne bileyim i9 desinler, i8 desinler bişi desinler, biz şimdi hangi buçuklu 7 kaç çekirdek onu mu hesaplayacağız. Olmadı, beğenmedim. Hele daha yeni 4 çekirdek almışken, heç beyenmedim bu haberi :P
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