Intel Broadwell-E işlemcileri kendisini gösterdi

Bu yıl, Broadwell mimarisi açısından oldukça hareketli geçiyor. Performans odaklı serileri en sona saklayan firma, Broadwell-EP işlemcilerinden sonra şimdi de Broadwell-E işlemcilerini piyasaya sürüyor. Serinin en güçlüsü ortaya çıktı.

Üst seviye bilgisayar sistemlerine yönelik olarak hazırlanan Broadwell-E serisi, yine 14nm mimarisini temel alıyor. Seride 4 üye var ve en güçlüsü Intel Core i7-6950X olacak. Model, Intel’in yazılım destek sayfasında yerini almış durumda. Lansmanın ise Computex 2016 fuarında yapılması bekleniyor.

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Intel Core i7-6950X modeli 10 çekirdekli ve toplamda 20 izlek birimi barındırıyor. Taban hızı 3GHz seviyesinde iken, artırılmış hız 3.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. X99 çipset ve LGA 2011-3 soketleri ile uyumlu model, tam hız aşırtma imkanı sunuyor.

Intel’in son kullanıcıya yönelik ilk 10 çekirdekli işlemcisi olarak görülen Core i7-6950X, 25MB Seviye 3 önbellek ve 140Watt ısıl tasarım gücüne sahip. Fiyat olarak da 1500$ seviyeleri konuşuluyor.

Bunun haricinde serideki Intel Core i7-6900K işlemcisi, en hızlı 8 çekirdekli işlemci olarak gösteriliyor. Diğer modeller ise 6 çekirdekli Intel Core i7-6850K ve Intel Core i7-6800K şeklinde sıralanıyor.