AMD, Catalyst 11.7 sürücüsünü kullanıma sundu

AMD ekran kartları için hazırladığı Catalyst sürücü paketinin 11.7 sürümünü duyurdu. Temmuz ayı için hazırlanan WHQL sertifikalı sürücü paketi Radeon HD 2000 serisinden günümüze kadar olan tüm ekran kartlarını ve entegre grafik birimlerine destek sunuyor. Yeni özellik veya ciddi anlamda performans artışı getirmeyen ekran kartında ağırlık daha önce rapor edilen hataların giderilmesine verilmiş.





Catalyst 11.7 için altı çizilen güncellemelerin bir kısmı şu şekilde;





- Fare imleciyle yaşanan tüm sorunlar giderildi.





- Catalyst 11.6 sürücüsünde HDMI ve DP görüntü bağlantılarında yaşanan sistemin asılı kalma problemi giderildi.





- Video oynatımında rastlanan Log event (Event ID 62464) sorunu giderildi.





- PowerDVD 10'un yüksek performans modunda Blu-ray oynatımında meydana gelen boş ekran sorunu çö





- WinDVD kullanımında bazı Divx formatlarının oynatımında yaşanan görüntü bozulma sorunu düzeltildi.





- AMD SteadyVideo, WinDVD 10 uygulamasında Home Video uygulamalarına kullanılabiliyor.





- VLC Player versiyon 1.1.9 ile donanımsal hızlandırma mdunda video oynatımının çalışması düzeltildi.





- PowerDVD artık 3D Bluray içeriği düzgün çalıştırabiliyor





- Görüntü sabitleme fonksiyonu artık Windows Media Player ile Divx oynatımında düzgün çalışıyor.





Yukarıda saydıklarımızın dışında güncellemeler de içeren Catalyst 11.7 sürücüsünü indirmek için; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-32.aspx