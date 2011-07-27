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AMD, Catalyst 11.7 sürücüsünü kullanıma sundu

7 yıl
20,4b
1
31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ekran kartları için hazırladığı Catalyst sürücü paketinin 11.7 sürümünü duyurdu. Temmuz ayı için hazırlanan WHQL sertifikalı sürücü paketi Radeon HD 2000 serisinden günümüze kadar olan tüm ekran kartlarını ve entegre grafik birimlerine destek sunuyor. Yeni özellik veya ciddi anlamda performans artışı getirmeyen ekran kartında ağırlık daha önce rapor edilen hataların giderilmesine verilmiş.

Catalyst 11.7 için altı çizilen güncellemelerin bir kısmı şu şekilde;

- Fare imleciyle yaşanan tüm sorunlar giderildi. 

- Catalyst 11.6 sürücüsünde HDMI ve DP görüntü bağlantılarında yaşanan sistemin asılı kalma problemi giderildi. 

- Video oynatımında rastlanan Log event (Event ID 62464) sorunu giderildi. 

- PowerDVD 10'un yüksek performans modunda Blu-ray oynatımında meydana gelen boş ekran sorunu çö

- WinDVD kullanımında bazı Divx formatlarının oynatımında yaşanan görüntü bozulma sorunu düzeltildi.

- AMD SteadyVideo, WinDVD 10 uygulamasında Home Video uygulamalarına kullanılabiliyor.

- VLC Player versiyon 1.1.9 ile donanımsal hızlandırma mdunda video oynatımının çalışması düzeltildi. 

- PowerDVD artık 3D Bluray içeriği düzgün çalıştırabiliyor 

- Görüntü sabitleme fonksiyonu artık Windows Media Player ile Divx oynatımında düzgün çalışıyor. 

Yukarıda saydıklarımızın dışında güncellemeler de içeren Catalyst 11.7 sürücüsünü indirmek için; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-32.aspx

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peugeot205 6 yıl
Selam arkadaşlar sıkıntım var powercolor radeon hd 6870 1 gb 256 bit kullanıyorum en güncel sürümü 12.4 olarak gösteriyor yüklensinmi diye sordugunda evet diyorum indirmeye başlıyor yüklüyorum yüklü olan sürüm 11.6 olarak gösteriyor nasıl çözebilirim 11.7 yi kurmak istiyorum aynı sorunu onda da yaşadım yardım edermisiniz
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mesutismail 6 yıl
sürcüyü yani driveri tamamen kaldırıp kurmayı dene, eski sürücü ve Catalyst Control Center i denetim masasında
kendi yükleme yöneticisini kullanarak tamamen kaldır .pc yi tekrar başlat ve 12. 4 ü kur
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karma9899 7 yıl
fakat bu birleşle işlemi için iyi bir grafik işlemci mimarisi bilen mühendisler lazım o zaman herkez nvidia ve amd birleşecek diye dedikodular çıktı.
çünkü nvidia kendi işlemcisi üretmek istiyor(tegra işlemciler)amd de kendi gpu larini üretmek istiyor..
şasırtıcı sekilde amd atiyi satın aldı .. nedenmi
çünkü nvidia intel ile birlikte kensi işlemcisini üretmek istemez.
eğer amd nvidiayi satın alsaydı intelde atiyi satın alacaktı...
sonrada nvidia via yi satın alacak dediler çünkü intel x32bit lisansı vermedi nvidiada arm lisansı alarak mobil bilgisayarlar ve telefonlar için işlemci üretti ve ilk 4 cekirdek li işlemciyi üretti büyük bir başarı..
tıpkı amd ilk çift çekirdek yada ilk 64 bitli pc cpuları amd tarafından üretikmesi gibi
amd 1997den itibaren 8(aslında 5 adet am2-am2+_am3 940-939 biribine uyumlu) adet soket değiştirirken(Super Socket 7 1998 - Slot A 1999 -Socket 754 2003 -Socket 940 2003 - Socket 939 2004 --Socket AM2 2006 -Socket AM2+ 2007 - Socket AM3 2009 - Socket FM1 2011
intelde 97 den itibaren 12 adet soket değiştirdi(Slot 1 1997 - Slot 2 1998 -Socket 370 1999 -Socket 423 2000 -Socket 478 2000 --Socket 479 2003 (pentium m(pen3 tualatın laptop)-LGA 775 2004 -LGA 1156 2009 -LGA 1366 2008 -LGA 1155 2011/Q1 --LGA 2011 (2011/Q3)
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karma9899 7 yıl
M@U
erencexor AMD yi seviyorum çünkü NVİDİA gibi eski sistem kullanıcılarını unutmuyor ! :)
Nasıl yani?

kardeşim nvidia amd nin 1993 yılında bazı ortakları ve mühendislerinin ayrılması
ve nvidia adlı grafik işlemci ürenten firma olmustur ..
amd den ayrılıp nvidia adlı sirket kurmalarının nedeni amdnin o zamana kadar ürettiği işlemciler intel işlemcilerinnin kopyası olması(fason gibi) ve bu yüzden piyasaya hakim olamaması.
zaten olay burada patlıyor amd 1979 yılından beri intelin kopyasını üretiyor kendi mimarisine sahip değil..Bundan bıkan kişiler nvidia kurup grafik işlemcilerin kralı olmus o zamanki 3dfx i satın almışlardır(efsane kartlar ilk çift çekirdek sli desteği hep 3dfx in ürünüdür)
o zaman amd dank edip kendi mimarisini 96 yılında pazarlar.
intelden katkat ucuz olması ve katkat performslı olması amdnin önünü açar ve milenyuma ilk 1 ghz destekli işlemciyi intelden once pazara sürer..
(intel 1 ay önce sürdü diyenler olabilir ama işlemcilerinde çok büyük bir mimari hatadan dolayı piyasadan toplatılddı.
sonrası kesilmedi. ilk 1 ghz aşıldı ve mimari olarak intele aynı saat hızı çok fark atıyordu . Amd antlon 1.2 ghz intel pentium4 2.ghz fark atıyordu.
o zamanlar gercek deger ve intel değeri diye bir sey çıktı.
athlon 1833 mhz hızına sahip işlemci 2500+ ismi ile aniliyordu(efsane barton işlemci) 2.2ghz hıza sahip işlemcide 3200+ ismi ile satılıyordu
bu 2.2 ghz lik athlon 3.5 ghz lik pentium 4 e fark atıyor anlamını taşıyordu. ve 7 sene boyunca aynı soketi kulllandı bu çok büyük bir başarı.tıpkı windows xp gibi..:D
intelin hyperther desteğine karsı(sahte çift çekirdek yeni sanal işlemci modelini duyurdu tabi bu teknoloji işlemcinin %5ten daha az performas yaratıyordu yani boş şuan bile hyper teknolojisi core i 3 i5 i7 lerde kullanılmakta ve sanal işlemci yaratıp pazarlanmakta...
ilk çift çekirdek fx işlemciler çıktı ve intel tarihinde en büyük darbeyi aldı.
çünkü intel saat hızını 10 ghz ulaştırmayı planlıyordu en son pentium 3.8 ghz extrem işlemciyi çıkardı ve enladıkı o hızlara ulaşılmıyor ve pentium 4 teknolojisi ile amdyi performas anlamında gecemiyor.o zaman eski pentium 3 (tualatin mimarisi 1 ghz ile 1.4 ghz işlemcileri)döndü.
nedeni bu işlemcilerin laptop larda uzun pil ömri düşük twp gibi çok önemli pentium 4 te olmayan özallikler barındırıyordu.ve core mimarisi doğmuş oldu .
amd 2005 te grafik işlemci ile bilgisayar işlemcisini bir araya getiren fusian işlemci mimarisi geldi(gpu ve cpu nun aynu zarda olması yani apu)
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SEO-Uzmanı 7 yıl
AGP HD-3650 kullanıyorum kurdum şu an için bir sorunla karşılaşmadım !
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djduke 7 yıl
arkadaşlar 11.6b yi yukleyin benden sölemesi. denedim. benchte 200 puan geri düştü. Pek memnun değilim açıkcası. 11.8 prew. denemeyin ;)
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VirtualWorld 7 yıl
Ben yukledim bir değişiklik olmadı
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SEO-Uzmanı 7 yıl
AMD yi seviyorum
çünkü NVİDİA gibi
eski sistem kullanıcılarını
unutmuyor ! :)
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M@U 7 yıl SEO-Uzmanı
erencexor

AMD yi seviyorum
çünkü NVİDİA gibi
eski sistem kullanıcılarını
unutmuyor ! :)


Nasıl yani?
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EnderGelişenOsasunaAtağı 7 yıl
Yüklemeyin 11.6 varken grafik performanslarının puanı 7.8'di şimdi 7.7'ye düştü


sistem geri yükleme yapmadan nasıl geri döndürebilirim


Edit: tamam aygıt yöneticisinden hallettim
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FreeRun 7 yıl
ben bu ati yi anlamıyorum arkadaş, sitesindin indirip kuruyorum ccc de sağ ttıklayınca HD 6500M/5600/5700 seriess yazıyor, aygıt yöneticisinden güncellediğim zaman HD5650 oluyor , nedir bu olay??
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freepomp 7 yıl
Selamlar
6950X2 Cf icin performansli driver onerisi olan varmi arkadaslar ?
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ContEmpor4ry 7 yıl
- Fare imleciyle yaşanan tüm sorunlar giderildi.
Arada imleçte sorun çıkıyordu HD 4870 kullanıyorum. Bakalım 11.7 kurunca sorun çözülcek mi
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