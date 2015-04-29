AMD Godavari APU serisi Mayıs ayı sonunda piyasaya çıkabilir

Intel'in 14nm fabrikasyon süreci ile üretilen Broadwell tabanlı yongasetleri rafları süslemeye başladı ve Skylake tabanlı yongasetleri de bir aksilik olmazsa yıl sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak. AMD'nin bu konuda Intel'e ne zaman cevap vereceği merakla bekleniyordu.





Sektörden gelen bilgilere göre AMD cevabını en yakın zamanda vermeyi düşünüyor. Firmanın hazırladığı Godavari APU'ları muhtemelen Mayıs ayı sonunda görücüye çıkacak. Computex 2015 fuarının arefesine denk gelen bu zaman dilimi ile AMD fuara iddialı gelmek istiyor.





Godavari APU'ları önceki Excavator mimarisi üzerinde bir güncelleme olarak görülüyor ve grafik birimleri de GCN 1.2 tabanlı grafik işlemcilerini barındırıyor. İşlemciler 4 çekirdeğe kadar, grafik birimleri ise 512 shader birimine kadar ölçeklendirilebiliyor. 2133MHz DDR3 desteği sunan APU'larda PCI-Express 2.0'dan 3.0'a geçiş yapılıyor.





AMD'nin gelecek yıldan itibaren Samsung ve Globalfoundries ile döküm anlaşması imzalayacağı belirtilyor. 14nm fabrikasyon sürecine sahip Summit Ridge APU'ları gelecek yıl, Raven Ridge APU'ları ise 2017 yılında üretime geçecek. AMD ayrıca çipsetleri için USB 3.1 kontrolcülerinin de siparişlerini geçmeye başladı.





Godavari serisi üst ve alt seviye APU'lardan oluşuyor. Örneğin AMD A10-8850K APU'su 3.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdek, 4MB L2 bellek, 95W TDP ve 512 adet Sea Island işlemcili Radeon R7 grafik birimi barındırıyor ve fiyatının 149$ olması bekleniyor. AMD Athlon X4 870K ise 3.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdek, 4MB L2 önbellek, 95W TDP ile yaklaşık 80$ fiyat etiketine sahip olacak.





Önceki Kaveri APU mimarisi gibi Godavari APU'larının da anakartlar için mevcut FM2+ platform soketine uyumlu olduğu belirtiliyor. Aşağıdaki tabloda Godavari APU'larının muhtemel listesi mevcut. Ancak bunların net olarak hangi tarihlerde piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

http://www.guru3d.com/news-story/amd-godavari-apus-at-end-of-may-2015.html