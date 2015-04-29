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AMD Godavari APU serisi Mayıs ayı sonunda piyasaya çıkabilir

4 yıl
3,8b
1
47
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Godavari APU serisi Mayıs ayı sonunda piyasaya çıkabilir

Intel'in 14nm fabrikasyon süreci ile üretilen Broadwell tabanlı yongasetleri rafları süslemeye başladı ve Skylake tabanlı yongasetleri de bir aksilik olmazsa yıl sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak. AMD'nin bu konuda Intel'e ne zaman cevap vereceği merakla bekleniyordu.

Sektörden gelen bilgilere göre AMD cevabını en yakın zamanda vermeyi düşünüyor. Firmanın hazırladığı Godavari APU'ları muhtemelen Mayıs ayı sonunda görücüye çıkacak.  Computex 2015 fuarının arefesine denk gelen bu zaman dilimi ile AMD fuara iddialı gelmek istiyor. 

Godavari APU'ları önceki Excavator mimarisi üzerinde bir güncelleme olarak görülüyor ve grafik birimleri de GCN 1.2 tabanlı grafik işlemcilerini barındırıyor. İşlemciler 4 çekirdeğe kadar, grafik birimleri ise 512 shader birimine kadar ölçeklendirilebiliyor. 2133MHz DDR3 desteği sunan APU'larda PCI-Express 2.0'dan 3.0'a geçiş yapılıyor. 

AMD'nin gelecek yıldan itibaren Samsung ve Globalfoundries ile döküm anlaşması imzalayacağı belirtilyor. 14nm fabrikasyon sürecine sahip Summit Ridge APU'ları gelecek yıl, Raven Ridge APU'ları ise 2017 yılında üretime geçecek. AMD ayrıca çipsetleri için USB 3.1 kontrolcülerinin de siparişlerini geçmeye başladı. 

Godavari serisi üst ve alt seviye APU'lardan oluşuyor. Örneğin AMD A10-8850K APU'su 3.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdek, 4MB L2 bellek, 95W TDP ve 512 adet Sea Island işlemcili Radeon R7 grafik birimi barındırıyor ve fiyatının 149$ olması bekleniyor. AMD Athlon X4 870K ise 3.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdek, 4MB L2 önbellek, 95W TDP ile yaklaşık 80$ fiyat etiketine sahip olacak. 

Önceki Kaveri APU mimarisi gibi Godavari APU'larının da anakartlar için mevcut FM2+ platform soketine uyumlu olduğu belirtiliyor. Aşağıdaki tabloda Godavari APU'larının muhtemel listesi mevcut. Ancak bunların net olarak hangi tarihlerde piyasaya çıkacağı bilinmiyor. 
AMD Godavari APU serisi Mayıs ayı sonunda piyasaya çıkabilir
 

http://www.guru3d.com/news-story/amd-godavari-apus-at-end-of-may-2015.html Yorum Yaz
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CVenturas 4 yıl en beğenilen
Daha fazla donanım haberi görmek istiyoruz. Anasayfa mobil çöplük yapmayın etmeyin. Eskiden kasa fanı haberi bile gelirdi. Şimdi bırak kasa fanını kasayı anakart incelemesi bile gelmiyor
Daha fazla donanım haberi görmek istiyoruz. Anasayfa mobil çöplük yapmayın etmeyin. Eskiden kasa fanı haberi bile gelirdi. Şimdi bırak kasa fanını kasayı anakar...
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Lana-Del-Rey 4 yıl
4 MB Cache ve 4.1 Ghz hız. APU'lar 6-8 çekirdeğe çıkmadığı sürece alınmaz.

Çünkü :

Şu an 7850K yerine FX6300+R7 250 alınabiliyor ve 7850K'dan 3-5 kat daha performansı oluyor.

Edit : Şu 8850K bence 7850K'nın yeniden isimlendirilip piyasaya sunulucak hali gibi. Yani yine bayat ekmeği ısıtıp elimize vericekler.
4 MB Cache ve 4.1 Ghz hız. APU'lar 6-8 çekirdeğe çıkmadığı sürece alınmaz.Çünkü :Şu an 7850K yerine FX6300+R7 250 alınabiliyor ve 7850K'...
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selimar 4 yıl
intel'in rakibi yine intel ama pil ömrünü uzatıcaz diye 5. nesilde iyi zırvaladılar.Bir İ7 alıcaz 2 çekirdekli olmuş herşey.
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VenomS 4 yıl
bence artık FX serisinde sekiz Excavator çekirdekli ile GCN3 14 Compute Units destekli 260x ayaraında bir gpu ile birlikte 14nm üretim teknolojisi ile paketleyebilirse bence 95w~100w arağında 4Ghz baz hız Turbo Core ile 4.7~5.o ghz aralığında çok rekabetçi soket am4 olarak hem ddr3/ddr4 destekli 14nm üretimli chipsetlerle geri dönüşünü yapabilir birde reklama para bulabilirse işte o zaman ilk FX serisi gibi üst segmentte çok rahat intel'le rekabet edebilir. amd fiyat olarakta üst segment fiyatlarının bir tık altına satsa satışını arttırabilir bence
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doctor_bey 4 yıl
Bi gelinde alın şu inteli başımızdan be


Ama APU falan kesmez artık, güzel bir şey yapın
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0netw0 4 yıl
Eğer bu apular dx12 ye tam destek verir ve crossfire yapılabilirse fiyat performans kralı olurlar.
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Dovahkiin 4 yıl
Hâlâ AMD inanılmaz F/P sunuyor diyen var.
APU'ya para verene kadar Intel'in Pentium işlemcilerinden ve orta halli bir ekran kartı alabiliyorsunuz zaten. İkisinin tek çipte olmasının kullanıcılarının %99'una faydası yok.
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grafman09 4 yıl
ounomaus
amd şu baş belası global foundries firmasından bir an önce kurtulması şart 32 mn kaldılar sözde 16 nm finfet için çalışmalar sona eriyordu vs ..... ama görünen o ki pek değişiklik yok intel 14 mn ile üretime geçti amd daha 32 nm çalkıldı resmen amd 32 mn yerine 22 nm ile şuan ürünleri piyasada olsa daha az güç tüketimi vs olur intel i5 2500k 95w i5 3770k 77w fark 22nm üretim teknolojisi üstelik tüm bunlar eksikken adamlar ne pcı-ex 3.0 vs hala amd anakartlarda yok usb 3.0 artık harici modül değil iken amd anakartlarda hala 3. parti firmalardan tedarik ediliyor amd pekte artık pc için emek vermiyor en azından işlemci işinde ekran kartlarında ise iyiler ama zaten 2 firma var amd konsol pazarına zaten hakim artık birazda pc için yenilikler bekliyoruz bu kadar eleştiri yapıyorum ama şuan pc toplasam intel kullanıcısı olarak ama fx 6300 falan alırım fiyatına göre çok iyi ama anakart işi insanın aklına soru çok eksiği var amd anakartların

Yanlışın var, en son çıkan apu lar 28 nm, Haberde bahsi geçen apular ise 20 nm. Ben fm1 ankartlı birinci nesil apu kullanıyorum 32 nm. İntel ile kıyaslama yapman yanlış, Aynı fiyata aynı grafik performansını veremiyor İntel.. Birinin fabrikası var, biri siparişle çalışıyor..
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-MoDeStUs- 4 yıl
amd den islemci bazinda bir cacik olmaz.phenom x4 ve x6 lar ile amd benim icin bitmistir.hala fp islemci diyenler var deli oluyorum.islemcinin ederi o iste.o fiyata bile zar zor satiyor.sadece amd kullanan anlamaz ne kadar dandik oldugunu.uzerine intel islemciye gecenin direk jetonu duser.amd nin durumu ucuz etin yahnisi muhabbeti iste.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
işlemci bazında f/p iyi olabilir !
ama pazarlama anlamında ;
malesef anakart fiyatı genelde işlemciden daha yüksek olduğu sürece
giriş seviyesindeki kullanıcılar için kafa karıştırıcı bir duruma gidecektir.

intel uyumlu giriş seviyesindeki bir anakartlar ortalama 50-75 $ civarındayken
AMD uyumlu anakartlar ise fiyatının ortalama 125 $ civarı olduğu düşünülür ise
cahil kullanıcılar anlamıyla intel zihniyeti ile işlemciye çok para verdim duygusu
bazı yeni giriş seviyesindeki kullanıcılara para = güç algısıyla intelin daha güçlü olduğu yanılgısının pekişmesinden başka bir şey değil !

AMD nin en büyük hatası kendi işlemcileri için giriş seviyesinde ucuz bir anakart standart modelini geliştirememesi !

örneğin ben AMD uyumlu FM2 anakartım var ve bu karta işlemci kadar para verdim ve daha sonra çıkan bu FM2+ saçmalığı yüzünden mal gibi ortada kaldım !
şimdi benim için yükseltme yapmak sadece 1 AMD işlemci alıp takmak değil
neredeyse yeni bir kasa yapmak kadar pahalı bir şey oldu !

AMD bu kafa ile giderse en iyi işlemci ile satış yapamayan bir firmaya dönecek
bence AMD ; anakart + işlemci şeklinde tek bir paket yapıp satmalı !
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ounomaus 4 yıl
amd şu baş belası global foundries firmasından bir an önce kurtulması şart 32 mn kaldılar sözde 16 nm finfet için çalışmalar sona eriyordu vs ..... ama görünen o ki pek değişiklik yok intel 14 mn ile üretime geçti amd daha 32 nm çalkıldı resmen amd 32 mn yerine 22 nm ile şuan ürünleri piyasada olsa daha az güç tüketimi vs olur intel i5 2500k 95w i5 3770k 77w fark 22nm üretim teknolojisi üstelik tüm bunlar eksikken adamlar ne pcı-ex 3.0 vs hala amd anakartlarda yok usb 3.0 artık harici modül değil iken amd anakartlarda hala 3. parti firmalardan tedarik ediliyor amd pekte artık pc için emek vermiyor en azından işlemci işinde ekran kartlarında ise iyiler ama zaten 2 firma var
amd konsol pazarına zaten hakim artık birazda pc için yenilikler bekliyoruz
bu kadar eleştiri yapıyorum ama şuan pc toplasam intel kullanıcısı olarak ama fx 6300 falan alırım fiyatına göre çok iyi ama anakart işi insanın aklına soru çok eksiği var amd anakartların
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tanerergul 4 yıl
dolar olmuş 3 tl... apu yapmayackta ne yapacak. 3. dünya ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Allah razı olsun amd den bence bu apu larıda yapmasa millet bu krizde zor bilgisayarını yeniler.

hala beyenmeyenler var. tamam herkesin ekonomik durumu bir deil ama işlemciye ayrı ekran kartına ayrı para vermek bu şartlar altında bana pek gerçekçi görünmüyor beyenmeyenler kıyas yapan arkadaşlar var onların görüşlerine de saygım var fakat fiyat konusu gözden kaçırıyorlar gibime geliyor.
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medcezir10 4 yıl
Bu Apu serileri grafik olarak intel'in İrisiyle pek yarışamaz.
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karayulun 4 yıl medcezir10
medcezir10

Bu Apu serileri grafik olarak intel'in İrisiyle pek yarışamaz.

Sorun, insanımızın en çok reklam yapan ve meşhur isim duyurmuş şirketlere kanmasında. Yanlış düşünceler içindesin. Unutmamak gerekir: AMD ilk 64 bit işlemci, ilk çok (çift) çekirdekli işlemci ve son olarak ilk işlemci tümleşik görüntü birimi fikirlerini ortaya koyup tasarlayan ve üreten firmadır. Hiçbir intel tümleşik birimi, AMD APU'lara kafa tutamaz. Bunu gören, deneyen, sonuçlara bakıp bilen bilebilir. AMD, intel'in core 2 duo işlemcileri çıkarmasından bu yana rekabet seviyesini koruyamadı ancak, şu an yeniden toparlanmakta. Şu da bir gerçektir ki, AMD 'nin şu an ki tüm işlemcileri, intel'in 2'inci nesil ve üstü core 'i' işlemcileri gibi verimli çalışmaktadır. Örnek: AMD 'nin şu an ki 7600P dizüstü işelmcisi, 5'inci nesil bir intel core i7 5600u işlemcisine yakın başarım sağlıyor. intel' biraz daha az güç harcıyor o kadar. Hele fiyat karşılaştırınca, intel'e verilen paranın nafile olduğunun farkına varmak, utanç verici.
AMD tarihinde, çok verimli çalışan bir işlemci olarak bilinir (donanımı bildiğini iddia edip zerre anlamayan, marka ve reklam kuklası, özenti kapılmışı kişiler hariç)..
En ağır yükün altından da kalkar. Dediğimiz gibi, bunu yıllardır çok çeşitli AMD ve intel işlemciler arasında farklılıkları sezerek yaşamış olanlar bilebilir. Taa Athlon XP işlemciler'den bu yana. Efsane, AMD Athlon XP 2500+ (1.83ghz). AMD icat eden, intel ise küresel sömürücü şeytani sermayenin parası ile icat edenden çalıp üreten.
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melikulupinar 4 yıl medcezir10
Bu konuda yanlışın var dostum.

Intel en son grafik ünitesi Irıs Pro HD-6200 serisini bile kendi yaptığı testlerde A10-5800K ile karşılaştırmıştı.
Çünkü ancak bunu biraz geçebilmişti.

6800K var bundan %30-35 hızlı, yine 7850K de 6800K'den %35-40 kadar hızlı. daha Bunlara bile rakip olamadı.

Kaldı ki excavator ile iki kat GPU gücü deniyor. (nasıl yaparlar bilmem)
Bu durumda IrısPRO 6200 bile Excavator yanında devede kulak kalacak demektir.
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