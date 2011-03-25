AMD HD 6990 incelemesi ile ilgili beklenen gelişme!

AMD'nin Donanimhaber.com'u resmi HD 6990 ekran kartı inceleme listesinden çıkartması nedeniyle başlayan süreçte desteğiniz ve AMD Türkiye ekibinin özverili çalışmaları sonucunda istenen sona ulaşıldı ve AMD'nin Avrupa ekibi kararı tekrar gözden geçirerek uygulamaya son verdi.
İlgili süreçte AMD ekibiyle bir araya geldiğimiz toplantıda, hem biz hem de AMD konu ile ilgili hassas olunan noktaları dile getirmiş toplantı AMD'den konuya ilişkin resmi açıklama isteğimizle son bulmuştur.
Aşağıda AMD'nin konuya ilişkin cevabını okuyabilirsiniz.
Yaşanan bu üzücü durum konusunda hassasiyetimizi anlayan ve desteğini esirgemeyen bütün ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.
Donanimhaber.com Yayın Ekibi
AMD'nin konuya ilişkin son açıklaması aşağıdaki gibidir.
Donanimhaber.com sektörümüzün önde gelen yayınlarından biridir ve AMD'nin Donanımhaber.com ekibi ile olan işbirliği tam dır.
Donanimhaber.com aracılığıyla AMD'yi sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğumuzu bildirmek ister, gösterdiğiniz ilgi ve özen için çok teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
AMD Türkiye
Süreç nasıl gelişti?
Donanimhaber.com ve AMD arasında yaşanan ve Donanimhaber.com'un HD 6990 inceleme listesinden çıkartılması ile sonuçlanan olayın ayrıntılarına aşağıdaki başlığa tıklayarak ulaşablirsiniz.
Donanimhaber.com'da AMD
HD 6990 incelemesi yayınlanmayacak!
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amd'nin kararının yanlış olduğunu düşünüyorsanız, geri adım atması gerektiğini söylüyorsanız bu durumda kalem kırmalı, hafif tehditvari kelamlardan kaçınmanız gerekirdi. hatta ve hatta 6990 incelemesi ile ilgili okuyucularınızdan hergün mail geliyorsa, biraz ileri görüşlü olup yahu 6990 ne zaman incelenecek diye bunca soru soruluyor, üzerimizde baskı var diyip amd'nin tavrını okuyucularınızla paylaşır ve sorunun çözüme kavuşmasını beklediğinizi yazardınız.
önce vur, kır, parçala, sonra da geri adım at ile olmaz. ilk yazınızdan sonra bugünkü görüşmede ben olsam en azından amd'ye teklifi için teşekkür eder, 6990 incelemesi yapmayacağımı ancak gelecekteki ürünlerinin incelemelerini yapabileceğimi kendilerine beyan ederdim.
benim ilkeli yayıncılıktan bahsettiğim buydu.
Amd= Profesyonel...