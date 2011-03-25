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AMD HD 6990 incelemesi ile ilgili beklenen gelişme!

8 yıl
15,3b
1
105
Ekran Kartı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD'nin Donanimhaber.com'u resmi HD 6990 ekran kartı inceleme listesinden çıkartması nedeniyle başlayan süreçte desteğiniz ve AMD Türkiye ekibinin özverili çalışmaları sonucunda istenen sona ulaşıldı ve AMD'nin Avrupa ekibi kararı tekrar gözden geçirerek uygulamaya son verdi.

İlgili süreçte AMD ekibiyle bir araya geldiğimiz toplantıda, hem biz hem de AMD konu ile ilgili hassas olunan noktaları dile getirmiş toplantı AMD'den konuya ilişkin resmi açıklama isteğimizle son bulmuştur.

Aşağıda AMD'nin konuya ilişkin cevabını okuyabilirsiniz.

Yaşanan bu üzücü durum konusunda hassasiyetimizi anlayan ve desteğini esirgemeyen bütün ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.
Donanimhaber.com Yayın Ekibi

AMD'nin konuya ilişkin son açıklaması aşağıdaki gibidir.

Donanimhaber.com sektörümüzün önde gelen yayınlarından biridir ve AMD'nin Donanımhaber.com ekibi ile olan işbirliği tam dır.

Donanimhaber.com aracılığıyla AMD'yi sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğumuzu bildirmek ister, gösterdiğiniz ilgi ve özen için çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
AMD Türkiye

Süreç nasıl gelişti?

Donanimhaber.com ve AMD arasında yaşanan ve Donanimhaber.com'un HD 6990 inceleme listesinden çıkartılması ile sonuçlanan olayın ayrıntılarına aşağıdaki başlığa tıklayarak ulaşablirsiniz.

Donanimhaber.com'da AMD HD 6990 incelemesi yayınlanmayacak! Bu gelişmeyi nasıl karşılıyorsunuz? 82% Olumlu 1026 oy 18% Olumsuz 226 oy 1252 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön
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murdocklawless 8 yıl en beğenilen
Speed-Step

@ murdocklawless

Merhaba,

Biz başından beri AMD'nin kararının yanlış olduğunu savunduk ve geri adım atması gerektiğini dile getirdik. Bu kararında diretmesi nedeniyle de HD 6990'ı incelemeyeceğimizi nedenleriyle okurlarımıza bildirdik. Zira her gün gelen ne zaman inceleyeeksiniz sorularına cevap vermemiz gerekiyordu.


amd'nin kararının yanlış olduğunu düşünüyorsanız, geri adım atması gerektiğini söylüyorsanız bu durumda kalem kırmalı, hafif tehditvari kelamlardan kaçınmanız gerekirdi. hatta ve hatta 6990 incelemesi ile ilgili okuyucularınızdan hergün mail geliyorsa, biraz ileri görüşlü olup yahu 6990 ne zaman incelenecek diye bunca soru soruluyor, üzerimizde baskı var diyip amd'nin tavrını okuyucularınızla paylaşır ve sorunun çözüme kavuşmasını beklediğinizi yazardınız.

önce vur, kır, parçala, sonra da geri adım at ile olmaz. ilk yazınızdan sonra bugünkü görüşmede ben olsam en azından amd'ye teklifi için teşekkür eder, 6990 incelemesi yapmayacağımı ancak gelecekteki ürünlerinin incelemelerini yapabileceğimi kendilerine beyan ederdim.

benim ilkeli yayıncılıktan bahsettiğim buydu.
Speed-Step@ murdocklawlessMerhaba,Biz başından beri AMD'nin kararının yanlış olduğunu savunduk ve geri adım atmas...
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manyakurt 8 yıl
Ben 590'nın hiç bir incelemesinin tekrarlanmasını istemiyorum. DonanimHaber ve ekibini seviyorum, sevdiklerimi riske atamam :D En azından physx'i kapatın, dogalgazı kesin, sigortaları attırıp, jeneratorden falan çalıştırın kartı da bi nebze önmel almış olun...
Ben 590'nın hiç bir incelemesinin tekrarlanmasını istemiyorum. DonanimHaber ve ekibini seviyorum, sevdiklerimi riske atamam :D En azından physx'i kapatın, dogal...
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Pandemic 8 yıl
DH= Tamamen duygusal
Amd= Profesyonel...
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Satisfaction45 7 yıl
Heycanla bekliyoz incelemede gtx680 ide görmek lazım iyi oldu geç olduğu yoksa gtx570 altı kartlar filan olurdu
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SaMoVe 8 yıl
DH bu zamana kadar nvidia ile kardeş kardeş geçinirken güzeldi.O zamanlar ati amd olsun hiç lafları bile ortada yoktu.Sli ile ati tek çekirdekleri testlere sokarken üyeler bile bu saçmalığa tepki gösterdi ama dh nvidia dan başkasını görmez oldu.
Bilişim fuarlarında eskeza öyle...Söyleşiler öyle...
Şimdi kalkmış uzlaşma ortamı vs...Yahu amd kimki dh ile uzlaşsın.
Ne kadar sağlıklı tarafsız test/karşılaştırma yaptığı ortada dh nin...
Bu yüzden kimse kimseyi kandırmasın...
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atiktuk 8 yıl
bu zamana kadar yapılmadı bundan sonra da yapılmasın artık..incelemeyi yapmayan site kalmadı..herkes de testleri sonucları gördü..bu saatten sonra donanımhaber yapmıs veya yapmamıs acıkcası bırsey ıfade etmıyor..fakat testı iyi gelişmelere rağmen yapmaması belli konularda kı kararlılıgı acısından diğerlerine örnek olabılır..
gelişmeler iyi yönde de olsa bu saatten sonra 6990 testi veya incelemesi yapılmaması bana göre en sağlıklısı.
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tanreall 8 yıl
DH' de yayınlanmayacak da nerede yayınlanacak acaba bu bilgiler ? geri adım atmaları AMD yararına olmuş.
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quexstre48 8 yıl
Artık video başlangıcı bu şekilde olur herhalde;
'Merhaba, ben mesut çevik. Bu vidyomuzda AMD'nin önce bize yasakladığı ama sonra tatlıya bağladığımız 6990 modelini inceliyeceğiz.' 'Dıt dıt dınırınınırı dıt dum.'
:)
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MrPerFormance 8 yıl
6990 incemelesi yapılsa ne olurr yapılmasa. Çoğumuz zaten bu ileri düzey kartların ne yapabildiğini biliyoruz. Tahmin edebiliyoruz ne sonuç alacaklarını. Herkez 590 ı geçebilecekmi geçemeyecek mi onun sonucunu bekliyor sanırım. Geçse ne olurr geçmese. Donanımhaber adından da anlaşılacağı gibi haberini vermesi yeterli.
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fz18 8 yıl
açıkcası Mesut ÇEVİK'den açıklama bekliyoruz. HD6990 İncelemesi yayınlanacak mı?
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daysleeperxp 8 yıl
Ben Amd'nin kalemin kırdım bile, artık birşeyini almam.
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10-10-10 8 yıl
Cok basarili bir reklam kampanyasi. DH ekibini ve AMD yi tebrik ediyorum.
Bu tur "haberler" basinda cok kez kullanililir. AMD nin son yaptigi DirectX 'aciklama[ma]si" ile ilgili geri donusum olarak "konusmadan sadece o cumleyi cimbizlayip yayinlamislar" aciklamasi ile 'oyunun' degistigini goruyoruz.
Gonlu acik olanin yoluda acik olsun.
PS: Bizde "da"lar ayrilmaz :P
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Tekos 8 yıl
Merhaba,
AMD zaten puan kaybetti...
Donanımhaber.com gibi bir siteye bu şekildeki yaklaşımı bence AMD gibi güçlü bir firmaya puan kaybettirdi.Ben AMD sistemimi bu sitedeki inceleme ve yorumlara bakarak toplayan bir insan olarak bundan sonra AMD ve türevlerini almayacağım,bunada kesin kararlıyım.Belki devede kulak olacak benim almayacağım 3-5 parça ama bu şirketin satış rakamları o 3-5 parçalardan oluşuyor.Bugun ben yarın başkaları da olacak.Neyse AMD gibi bir firmanın bir site engellemesi yapmadan önce o sitenin potansiyeline bakması ve gözardı etmemesi gerekirdi.Genede hatalarını düzeltmişler o bile iyidir...
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lvlono 8 yıl
AMD'nin Avrupa Halkla İlişkiler Departmanı'nın Donanimhaber.com'u HD6990 inceleme listelerinden çıkartma kararı, ileriki kararları da etkileyebileceğinden, geri adım atması gerekiyordu (tavır koymadan bu nasıl yapılabilirdi? muamma). Yani nedir? AMD yeni bir ekran kartı yada işlemci çıkarttığında, Donanimhaber.com, inceleme listelerinde yer almayabilir ve ürünler piyasaya sürülmeden inceleme yapamayabilirdi. Bu kimin işine gelirdi? Biz okuycularınmı? Hayır, kesinlikle gelmezdi. İlkeli yayıncılıkla alakası yok, neden anlamıyorsunuz arkadaş. O sizin dediğiniz inatçı yayıncılık
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vidoko 8 yıl
orta yolun bulunması çok iyi olmuş..hadi hayırlısı ..
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