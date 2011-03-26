AMD, Nvidia'ya yüklendi: "GeForce GTX 590 dünyanın en hızlı ekran kartı diyorsunuz, ispatlayın"

Nvidia uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi GeForce GTX 590'ı iki gün önce lanse etti. Nvidia tarafından "dünyanın en hızlı ekran kartı" olarak tanıtılan GeForce GTX 590, hem donanimhaber.com olarak bizim hem de uluslararası sitelerin yayınladığı test sonuçlarına göre, bazı testlerde en hızlı kart olmakla birlikte genel olarak değerlendirildiğinde Nvidia'nın iddia ettiği gibi en hızlı ekran kartı olmadığı anlaşılmıştı. Nvidia'nın GeForce GTX 590 lansmanından iki hafta önce Radeon HD 6990 modelini dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse eden AMD, rakibinin GTX 590 iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu ve firmanın masaüstü grafik çözümlerinden sorumlu halkla ilişkiler yöneticisi Dave Erskine, Nvidia'ya çağrıda bulundu.

David Erskine; "söylemeyin, kanıtlayın" çağrısında bulunarak Nvidia'dan, GeForce GTX 590'ın en hızlı kart olduğunu ispatlamasını talep ediyor. Kaleme aldığı blog yazısında Erskine, Radeon HD 6990'ın, endüstri standardı 3DMark 11'de en yüksek tek kart skorunu elde ettiğini ve lansman esnasında "dünyanın en hızlı ekran kartı" iddiasını doğrulayan argümanları ortaya koyduklarını söylüyor.

AMD'nin açıklama yapmasına neden olan Nvidia basın bülteninin tam metni şu şekilde;

"NVIDIA GEFORCE GTX 590 DÜNYANIN EN HIZLI GRAFİK KARTIDIR

Yenilikçi Çift GPU Tasarımı Aynı Zamanda Rakip Ürünlere Göre

Büyük Ölçüde Sessizdir





TÜRKİYE, İstanbul — 24 Mart 2011 — NVIDIA bugün, dünyanın en hızlı ve aynı zamanda dünyanın en sessiz ikili grafik kartı olan GeForce® GTX® 590'ı duyurdu. Tek bir kart üzerinde çift NVIDIA Fermi™-sınıfı GPU ile güçlendirilen GTX 590, oyun tutkunları ve en son PC oyun donanımı arayışı içinde olanlar için geliştirildi.



1024 NVIDIA CUDA® mimarisi çekirdek, 3GB GDDR 5 bellek, 6 milyar transistör ve 2200'den fazla bileşenin 11 inçlik bir ikili yuva kartında bir araya geldiği GTX 590, günümüzün son teknoloji DX11 oyunlarını 2560x1600 veya daha yüksek çözünürlüklerde güçlendiren 32 mozaikleme motoru sunmaktadır. Her bir kart üzerinde dört ayrı video çıkışı ile kullanıcılar, PC'lerini dört bağımsız ekran ile konfigüre edebilir veya NVIDIA 3D Vision™ Surround teknolojisini kullanarak yoğun, üç boyutlu, stereoskopik oyun deneyimi için oyunlarını 5760x1080'e kadar çözünürlükte 3 adet 3D ekrana yayabilirler.



GTX 590, tüm NVIDIA “DX11 Done Right” GPU'ları gibi DX11 oyunlar için dünyanın en hızlı performansını sunar . Sektörün en ölçeklenebilir çoklu GPU platformu NVIDIA SLI® teknolojisi ile oyuncular inanılmaz bir Quad SLI oyun modu için ikinci bir GeForce GTX590 ekleyerek PC'lerinin oyun performansını artırabilecek.



NVIDIA, GTX 590'I dünyanın en sessiz çift GPU'lu ürünü olarak tasarladı ve geliştirdi. Şaşırtıcı performans ve akustik sunan özel bir soğutma sistemine ve iki buhar bölmesine sahiptir. GTX 590, standart bir desibel ölçer ile ölçüldüğünde, tam grafik yükü altında, en yakın rakibinden sekiz kata kadar daha sessiz bir şekilde 48 db'de çalışmaktadır. Bu fark, GTX'in insan kulağı için sessiz bir kütüphaneninkine eşdeğer bir sessizlikte bir 3D oyun deneyimi sunduğu anlamına gelmektedir. Bu karşılaştırmaya göre, rakip ürün daha çok yoğun bir otoyol ile eşdeğerde ses üretmektedir .



NVIDIA GeForce GPU bölümü genel müdürü Drew Henry, "GTX 590, bugüne kadar geliştirilen en iyi çift GPU'lu ürün" dedi ve şöyle devam etti, "Öncü performansı, çok monitörlü 3D oyun olanağı, Quad SLI ve son derece sessiz çalışmasına olanak veren akustik özelliği ile GTX 590, mükemmel bir ikili kartın görüntü, performans ve ses özelliklerinin somut bir örneğidir."

Bakalım Nvidia, AMD'den Dave Erskine'nin çağrısına nasıl yanıt verecek, bekleyip göreceğiz.