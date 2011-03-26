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AMD, Nvidia'ya yüklendi: "GeForce GTX 590 dünyanın en hızlı ekran kartı diyorsunuz, ispatlayın"

8 yıl
11,8b
1
99
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi GeForce GTX 590'ı iki gün önce lanse etti. Nvidia tarafından "dünyanın en hızlı ekran kartı" olarak tanıtılan GeForce GTX 590, hem donanimhaber.com olarak bizim hem de uluslararası sitelerin yayınladığı test sonuçlarına göre, bazı testlerde en hızlı kart olmakla birlikte genel olarak değerlendirildiğinde Nvidia'nın iddia ettiği gibi en hızlı ekran kartı olmadığı anlaşılmıştı. Nvidia'nın GeForce GTX 590 lansmanından iki hafta önce Radeon HD 6990 modelini dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse eden AMD, rakibinin GTX 590 iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu ve firmanın masaüstü grafik çözümlerinden sorumlu halkla ilişkiler yöneticisi Dave Erskine, Nvidia'ya çağrıda bulundu.

David Erskine; "söylemeyin, kanıtlayın" çağrısında bulunarak Nvidia'dan, GeForce GTX 590'ın en hızlı kart olduğunu ispatlamasını talep ediyor. Kaleme aldığı blog yazısında Erskine, Radeon HD 6990'ın, endüstri standardı 3DMark 11'de en yüksek tek kart skorunu elde ettiğini ve lansman esnasında "dünyanın en hızlı ekran kartı" iddiasını doğrulayan argümanları ortaya koyduklarını söylüyor.

AMD'nin açıklama yapmasına neden olan Nvidia basın bülteninin tam metni şu şekilde;

"NVIDIA GEFORCE GTX 590 DÜNYANIN EN HIZLI GRAFİK KARTIDIR
Yenilikçi Çift GPU Tasarımı Aynı Zamanda Rakip Ürünlere Göre
Büyük Ölçüde Sessizdir


TÜRKİYE, İstanbul — 24 Mart 2011 — NVIDIA bugün, dünyanın en hızlı ve aynı zamanda dünyanın en sessiz ikili grafik kartı olan GeForce® GTX® 590'ı duyurdu. Tek bir kart üzerinde çift NVIDIA Fermi™-sınıfı GPU ile güçlendirilen GTX 590, oyun tutkunları ve en son PC oyun donanımı arayışı içinde olanlar için geliştirildi.

1024 NVIDIA CUDA® mimarisi çekirdek, 3GB GDDR 5 bellek, 6 milyar transistör ve 2200'den fazla bileşenin 11 inçlik bir ikili yuva kartında bir araya geldiği GTX 590,  günümüzün son teknoloji DX11 oyunlarını 2560x1600 veya daha yüksek çözünürlüklerde güçlendiren 32 mozaikleme motoru sunmaktadır. Her bir kart üzerinde dört ayrı video çıkışı ile kullanıcılar, PC'lerini dört bağımsız ekran ile konfigüre edebilir veya NVIDIA 3D Vision™ Surround teknolojisini kullanarak yoğun, üç boyutlu, stereoskopik oyun deneyimi için oyunlarını 5760x1080'e kadar çözünürlükte 3 adet 3D ekrana yayabilirler.

GTX 590, tüm NVIDIA “DX11 Done Right” GPU'ları gibi DX11 oyunlar için dünyanın en hızlı performansını sunar .  Sektörün en ölçeklenebilir çoklu GPU platformu NVIDIA SLI® teknolojisi ile oyuncular inanılmaz bir Quad SLI oyun modu için ikinci bir GeForce GTX590 ekleyerek PC'lerinin oyun performansını artırabilecek.

NVIDIA, GTX 590'I dünyanın en sessiz çift GPU'lu ürünü olarak tasarladı ve geliştirdi. Şaşırtıcı performans ve akustik sunan özel bir soğutma sistemine ve iki buhar bölmesine sahiptir. GTX 590, standart bir desibel ölçer ile ölçüldüğünde, tam grafik yükü altında, en yakın rakibinden sekiz kata kadar daha sessiz bir şekilde 48 db'de çalışmaktadır. Bu fark, GTX'in insan kulağı için sessiz bir kütüphaneninkine eşdeğer bir sessizlikte bir 3D oyun deneyimi sunduğu anlamına gelmektedir. Bu karşılaştırmaya göre, rakip ürün daha çok yoğun bir otoyol ile eşdeğerde ses üretmektedir .

NVIDIA GeForce GPU bölümü genel müdürü Drew Henry, "GTX 590, bugüne kadar geliştirilen en iyi çift GPU'lu ürün" dedi ve şöyle devam etti, "Öncü performansı, çok monitörlü 3D oyun olanağı, Quad SLI ve son derece sessiz çalışmasına olanak veren akustik özelliği ile GTX 590, mükemmel bir ikili kartın görüntü, performans ve ses özelliklerinin somut bir örneğidir."

Bakalım Nvidia, AMD'den Dave Erskine'nin çağrısına nasıl yanıt verecek, bekleyip göreceğiz.


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i run each teen me 8 yıl en beğenilen
adamlar haklı beyler :)
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SupermanPrime 8 yıl

Opapatika

Ne AMD nede NVİDİA Taraftarıyım ama Gtx590'ı tercih ederim neden belli AMD kendi acıklıyor O.C yapıldıqı takdirde qaranti dışıdır...Hem hangi siteyi araştırdıysam kendi gözlemim ve site yöneticilerin yorumları 6990 ile 590 arasında belirli bir farkın olmadığı apaçık belli 3-5Mhz önemi yok anlıycağınız AMD boş iş kovalıyor her nekadar haklı olsalarda önce O.C yapımı qaranti kapsamında olsa birçok kişinin kartı O.C yüzünden yanmasa bile yandıqı takdirde qarantiden o.c yapılmıştır die kabul qörmüycektir ...

Türkçe ni düzel öğren ondan sonra gel
, 3-5mhz dediğin fps olsa gerek vede amd garanti vermese bile sağlayıcı firmalar garantili olarak satıyolarlar öyle kafadan sallamakla olmaz
OpapatikaNe AMD nede NVİDİA Taraftarıyım ama Gtx590'ı tercih ederim neden belli AMD kendi acıklıyor O.C yapıldıqı takdirde qaranti ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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vulcain 8 yıl
Nvdia o kadar tam metin cevap vermiş ama haaaalaaa yok şu var yok şu kadar transistör koyduk :) komik.... kanıtlamaktan anladığınız buysa vay vay vay desenize arkadaşım adam gibi çıkıp biz bu çift çekirdek işini yapamıyoruz batırdık sıçtık diye :...
Nvdia o kadar tam metin cevap vermiş ama haaaalaaa yok şu var yok şu kadar transistör koyduk :) komik.... kanıtlamaktan anladığınız buysa vay vay vay desenize a...
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orc123456 7 yıl
580 sli fiyatina 6990+6970 trifire yaparsin. Kaldimi 580 sli...
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lordhades12321 8 yıl
David Erskine; "söylemeyin, kanıtlayın"
Adam haklı beyler dağılın :D
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huso 8 yıl
Her malın bir alıcı kitlesi var.Adam zengindir,cok cıkıs alacaktır,Full HD oyun oynayacaktır 2 tane ya da 3 tane kart almak istemiyordur gider 6990-590 alır kim alır,neden uretilir bunlar hic mantıklı laflar degil bana gore testlerde 6990 daha iyi ve bu 2 karttan birini alacak lsam 6990 alırım.
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blizzard3 8 yıl
bildiğim birsey var nVidia nın tam bir kazık oldugu gercegi aynı kaliteye aynı ekran kartını yarı fiyatına alabiliyosun
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lals 8 yıl
nVidia HER zamanki abartmaları yalanları sisirmeleri
bundan sonra liderligi zor alır gibi me geliyor onlar mazide kaldı yasandı bitti
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MegaWolt38 8 yıl
gtx 590'ın çok sayıda yanma videosu var nette. o/c ye hiç gelemiyor ki o mu en hızlı kart olacak?
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fz18 8 yıl
Bu meydan okuma karşısında Nvidia nın şuana sessizliğini koruması da dikkat çekici..
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BarGoS 8 yıl
nVidia bitmiştir
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Rainbow6 8 yıl
Adamlara bak yaw piyasanin yuzde 2 sinin falan satin alabilecegi bi kart hakkinda kavga ediyolar ben bu kartlari cok sacma ve neden herkesin alamayacagi bi kartlarin bu kadar on plana cikarildigini anlayamiyorum sonucta uretim maliyetleride kullanicilara pay ediliyor ... mesela bende 6970 ekran karti olsun bi baskasinda da 560 ti simdi bu adam cikip bana benim kartim daha iyi mi diyecek nvidia en hizli karti yaptiysa sacmaligin daniskasi ... su siralar test edilecek bi suru urun oldugu halde butun sitelere bakiyorum yok 590 yok 6990 bide sli falan test ediyolar daha once alip denedikleri bisuru urun varken nedir bu kakalama test calismalari :)
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Larry 8 yıl
youtube.com/... bu video bakin sonra yorum yapin..alicak olanlar bu ekran kartının ne kadar sorunlu oldugunu gorsun..bu arada testi yapanlar 1998 beri pc dunyasinda donanim uzerine hatri sayilir kisilerdir..
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theyapici 8 yıl
onu bunu bilmiyorum ama bu akşam ünlü bir teknoloji mağazasında topkapıda 6990 ve gtx590 ı aynı vitrinde gördüm gerçekten de asil durruyor amma 1500 tl üzeri 2 side güzel ama yeterli paranız yoksa sadece baakrsınız. 2000 tl ye sağlam bir laptop alınabiliyor bir de işin bu boyutu var?
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thepunisherWZ 7 yıl
Nvidia, AMD falan gabak tadı verdiniz yeter be

Aynı pilavları ısıtıp ısıtıp önümüze veriyorlar.
Eskisi kadar canlılık göremiyorum bu endüstride.
Yeni firmalara ihtiyacımız var
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yenerbalcı 7 yıl
GTX 590 ve HD6990 bunlar ekran kartı olmaktan çıkmış fantazi yapmışlar bunların kart mart ürettikleri yok

yakında 500 watt harcayan ekran kartı çıkartacaklar bunlara bu izni vereni ...

70 watt harcayan klimalar çıktı 350-400 watt harcayan ekran kartı çıkartıyorlar al birini vur ötekine
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Ferrari 7 yıl
Şimdilik dünyanın en hızlı ekran kartı 5-10 sene sonra Dünyanın en yavaş ekran kartı olur
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