AMD, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi olarak yeniden isimlendirdi

Nvidia'nın yeniden isimlendirme stratejisini sık sık eleştiren hatta bu konuyu 2009 yılında resmi dökümanlarına kadar taşıyan AMD, benzer bir adım attı ve Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi altında yeniden duyurdu. Juniper kod adlı grafik yongasını kullanan Radeon HD 5750 ve HD 5770 modellerinin, Radeon HD 6000 serisi ile birlikte EOL olmayacağını ve AMD'nin güncel ürün gamı içerisinde yer bulmaya devam edeceğini daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. AMD ilgili modellerle ilgili somut adımını bugün attı ve resmi internet sitesindeki model bilgileri kısmında, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarıyla aynı özelliklere sahip olan Radeon HD 6750 ve HD 6770 modellerine yer verdi. Paralel işlemci sayısı, bellek veri yolu, bellek bant genişliği, saat hızları ve bellek kapasiteleri açısından aynı özelliklere sahip olan ekran kartları için altını çizebileceğimiz önemli bir fark bulunuyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisine sahip olan iki seri arasındaki en büyük farkı, Radeon HD 6700 serisi ile gelen HD3D teknolojisi gösterilebilir. İlk defa Radeon HD 6800 serisi ile tanıtılan bu teknolojiyi destekleyici bir unsur olarak HDMI 1.3 konnektörüne sahip olan Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarından farklı olarak Radeon HD 6700 serisinde HDMI 1.4a konnektörüne yer veriliyor ve bu sayede gelişmiş 3D Stereoscopic görüntüleri ve Blu-ray 3D desteği için ideal alt yapı sunulmuş oluyor.

AMD'nin Radeon HD 6700 serisi ekran kartları için; http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/Pages/amd-radeon-hd-6000.aspx

AMD'nin Radeon HD 5700 serisi ekran katları için; http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/ati-radeon-hd-5000.aspx