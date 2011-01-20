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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi olarak yeniden isimlendirdi

8 yıl
16,3b
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10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi olarak yeniden isimlendirdi
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Nvidia'nın yeniden isimlendirme stratejisini sık sık eleştiren hatta bu konuyu 2009 yılında resmi dökümanlarına kadar taşıyan AMD, benzer bir adım attı ve Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi altında yeniden duyurdu. Juniper kod adlı grafik yongasını kullanan Radeon HD 5750 ve HD 5770 modellerinin, Radeon HD 6000 serisi ile birlikte EOL olmayacağını ve AMD'nin güncel ürün gamı içerisinde yer bulmaya devam edeceğini daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. AMD ilgili modellerle ilgili somut adımını bugün attı ve resmi internet sitesindeki model bilgileri kısmında, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarıyla aynı özelliklere sahip olan Radeon HD 6750 ve HD 6770 modellerine yer verdi. Paralel işlemci sayısı, bellek veri yolu, bellek bant genişliği, saat hızları ve bellek kapasiteleri açısından aynı özelliklere sahip olan ekran kartları için altını çizebileceğimiz önemli bir fark bulunuyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisine sahip olan iki seri arasındaki en büyük farkı, Radeon HD 6700 serisi ile gelen HD3D teknolojisi gösterilebilir. İlk defa Radeon HD 6800 serisi ile tanıtılan bu teknolojiyi destekleyici bir unsur olarak HDMI 1.3 konnektörüne sahip olan Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarından farklı olarak Radeon HD 6700 serisinde HDMI 1.4a konnektörüne yer veriliyor ve bu sayede gelişmiş 3D Stereoscopic görüntüleri ve Blu-ray 3D desteği için ideal alt yapı sunulmuş oluyor.

AMD'nin Radeon HD 6700 serisi ekran kartları için; http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/Pages/amd-radeon-hd-6000.aspx

AMD'nin Radeon HD 5700 serisi ekran katları için; http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/ati-radeon-hd-5000.aspx

AMD, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi olarak yeniden isimlendirdi
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AMD, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi olarak yeniden isimlendirdi
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AMD, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi olarak yeniden isimlendirdi
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DH Misafiri 5 ay
Bende bu ekran kartı var ama dısı boyle degıl
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artenis 8 yıl
domuzdan toklu doğmaz...
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merich 8 yıl
ATI 4770i görünce yazasım geldi, alalı yaklaşık 2 sene oldu, hala kullanıyorum ve hemen hemen birçok oyunu hala en yüksek ayarlarda oynayabiliyorum, tabi Crysis 2 çıkınca bu durum baya değişecek =)
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DH Misafiri 8 yıl
Şimdi 5770 için catalyst indireceğimiz zaman 6700serisine mi bakacağız?
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ghost recon advanced 8 yıl
daha neler göreceğiz kimbilir
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M@U 8 yıl
Nvidia kadar abes değil yaptıkları. Nvidia komple seriyi neredeyse yeniden isimlendirmişti ve üst seviye kartları yapması ki 8800gts'in 9800gtx olarak karşımıza çıkması müthiş derecede kazık atma politikasıydı. AMD'nin bu kartlarda belirlediği F/P oranını ve isimlendirmede seri anlamında yaptığı yenilikleri düşünürsek abartılı bir durum yok.
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Man From Atlantis 8 yıl
sadece OEM'ler için olacak bu kartlar.. isteseniz de inventus'a, eksen'e gidip alamayacaksınız bu kartları yani.. nvidia'nın 9800GT'yi GTS240 olarak adlandırması gibi.. en azından bir 9800gtx > gts 250 gibi değil..

hardwarecanucks.com/...

ayrıca zaten şuanki ürün portföyünde 5770/5750lerin performansı ve fiyatı çok iyi.. tekrar başka bir gpu için ar-ge masrafı harcayacağına juniperlerle devam etmeleri mantıklı.. yıl sonunda zaten tüm ürün ailesini 28nm ile güncelleştircekler..
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WinteR 8 yıl
Böylece 6000 serisine de geçmiş oldum :P
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ContEmpor4ry 8 yıl
HD 5770 le aynı fiyatta satışa sunulcaksa çok iyi :D
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